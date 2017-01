Žiadna sériová výroba, ani autíčka pre rodiny. Slovenské automobily sú o obrovskej rýchlosti a inováciach

Slovensko nemá a určite v najbližších rokoch ani nebude mať auto, ktoré by sa produkovalo na pásovej výrobe vo veľkom. Vďaka tomu, že tu máme nespočet fabrík zahraničných automobiliek, sme síce automobilovou veľmocou, vyrába sa tu niekoľko zaujímavých modelov a ak sa k faktu, že sem automobilky chodia, postavíme správnym spôsobom (výchova talentov špecificky pre tento odbor,...), môžeme z toho v budúcnosti výrazne profitovať. No aby zrazu vznikla nová automobilka so sériovou výrobou, to by si dnes netrúfol urobiť prakticky nikto, nieto ešte na Slovensku. Pravda, ak nie si Elon Musk.

Veľkej značky, ako majú napr. Česi v Mladej Boleslavi, sa teda asi nikdy nedočkáme, napriek tomu Slovensko dostalo na cesty (a do vzduchu) niekoľko áut, ktoré stoja za pozornosť a vyslúžili si aj v zahraničí obrovský rešpekt.

AeroMobil

Lietajúce auto? A zo Slovenska? Ťažko uveriť, že práve na malom letisku neďaleko Nitry zostrojili niečo, čo sa javí celosvetovo ako najnádejnejšia ukážka toho, ako by malo v budúcnosti lietajúce auto vyzerať a fungovať. Stroj, za ktorý je primárne zodpovedná dvojica Štefan Klein - Juraj Vaculík, je vo vývoji od roku 1990 a momentálne sa dostal do takej fázy, že od budúceho roka by sa teoreticky mal dostať do predaja. Iste, sú tu komplikácie, keďže tento dopravný prostriedok potrebuje spĺňať normy pre autá aj lietadlá, no všetko nasvedčuje tomu, že si čoskoro budú môcť prví ľudia AeroMobil kúpiť. A jeho cena? Špekuluje sa, že by sa mala pohybovať niekde okolo pol milióna eur.

Praga

Značka Praga patrí medzi najstaršie automobilové značky na svete a predovšetkým do obdobia II. svetovej vojny dodala svetu niekoľko skvelých áut. Počas vojnového konfliktu však bola továreň zničená a výroba áut sa po presťahovaní do nových priestorov prakticky zastavila - spoločnosť sa sústredila už len na nákladné automobily a celá sláva značky tak nejak zašla.

Dnes je česko-slovenská Praga synonymom rýchlosti. Pod touto značkou nájdeš momentálne tri modely - pretekársky superšport R1, ktorý je zároveň najznámejším, si pochvaľujú aj také esá ako David Coulthard či Sébastien Loeb, má karbónovú konštrukciu, ani nie 600 kilogramov a stovku dá za menej ako tri sekundy. R1R je prvé cestné vozidlo tejto značky po 68 rokoch, dizajnovo aj parametrami sa veľmi podobá na svojho pretekárskeho bratranca a bude vyrobené v počte len 68 kusov. A nakoniec R4S, pretekárske auto, ktoré bolo napr. na Slovakiaringu o 3 sekundy rýchlejšie ako Gallardo. To sú čísla, ktoré hovoria sami za seba.

Brutal

Veľmi ambiciózny projekt z našich končín, ktorého úmyslom je poskytnúť opäť plnohodnotný pretekársky zážitok. V Brutale nenájdeš žiadnu zbytočnú elektroniku, žiadne pomôcky, ani žiadne vychytávky. Je to jednoducho čistokrvný športiak pre fajnšmekrov a skúsených jazdcov. Brutal bude ponúkaný v dvoch verziách, verzia S1 je určená aj na naše cesty, verzia R1 je pre zmenu stroj výhradne určený pre pretekárske okruhy. Základná verzia s motorom 300HP zo Subaru Imprezza dosiahne stovku za približne 3,9 sekundy, auto váži niečo cez 800 kilogramov a s trochou šťastia ho už dnes stretneš aj v uliciach Bratislavy. Prehliadnuť ho neprehliadneš, to mi ver.

K-1 Attack

Značka K-1 Attack začala svoj príbeh písať v roku 1991 a dnes má za sebou už niekoľko desiatok zákaziek z celého sveta. Vo svojom portfóliu má dva modely - Roadster určený na cesty a Racing ako pretekársky špeciál. Veľkú pozornosť si značka získala v roku 2004, keď jej majiteľ Dick Kvetňanský v spolupráci s filadelfskou univerzitou vytvoril ultraľahké špeciálne vozidlo Attack. Toto auto sa následne zúčastnilo prestížnych pretekov Tour de Sol - pretekov áut na hybridný pohon, kde so svojím pohonom na sójový olej ukázalo všetkým súperom chrbát.

Projekt Matadoru

Veľmi zaujímavý počin môže prísť z Púchova, kde miestna gumárenská firma oznámila pred časom zámer vytvoriť vlastné auto. Samozrejme, vyrobiť auto nie je také jednoduché a cieľom spoločnosti nie je ani vytvoriť radové vozidlo, preto sa vlastne Matador snaží len vyrobiť koncept, ktorý by následne niektorá z automobiliek mohla pretaviť do reálnej podoby. A ktorá? Môže to byť ktokoľvek, no najlogickejšie sa javí Škoda. Podľa slov Štefana Rosinu by tento tajomný projekt mal vyjsť na cesty v priebehu najbližších troch rokov.