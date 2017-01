Dalyb rapuje aj v ďalšej skladbe zo svojho albumu a tentokrát nielen na refréne. Sleduj vizuál na Pištole & Ruže

Mnohí už iste veľmi dobre viete, že v roku 2017 s veľkou pravdepodobnosťou budeme mať možnosť počuť sólové projekty od všetkych troch členov Haha Crew, medzi ktorých patrí pochopiteľne aj Dalyb. Jeden z najšikovnejších hudobných producentov v našich končinách chystal debutové sólo už skôr, avšak až od januára prišla aktivita, ktorú pred vydávaním albumu očakávame. Hneď v prvom dni aktuálneho roku nám chalani z FCK THEM predstavili prvú ukážku s názvom Fascinujúce, na ktorej sa objavil nielen rapujúci DJ, ale aj hosťujúci Ego.

No a pre tých, ktorí si mysleli, že táto Dalybova rapová skúsenosť bola jednorázovkou tu máme hneď novinku, ktorá táto skutočnosť vyvracia. Dnes totiž uzrela svetlo sveta skladba Pištole & Ruže, kde Dalyb rapuje nielen na refréne, ale aj na slohách. Sám si zaroveň pripravil aj hudobnú produkciu a samotný vizuál z New Yorku, ktorý vznikol pod jeho taktovkou. Na záver len dodáme, že Dalybov debutový producentský album by mal vyjsť ešte v prvej polovici tohto roka. No a teraz už samotná skladba.