Smartfón Nokia 6 žne úspech za úspechom. Všetky dostupné zásoby sa predali behom jednej jedinej minúty

Prvý počin od nového majiteľa legendárnej značky Nokia má celkom pekné vyhliadky do budúcnosti. Vyplýva to z rekordne rýchleho vypredania prvej várky ešte stále čerstvých Android smartfónov. Tá totiž doslova zmizla za skutočne obdivuhodný čas, pričom čínske média hovoria iba o jednej minúte a presné čísla, samozrejme, nepoznáme. Vzhľadom k počtu predbežných objednávok, ktorých bolo okolo jedného milióna, sa však dalo niečo podobné aj predvídať. Len nedávno predstavená Nokia 6 je zatiaľ dostupná iba v Číne, čo fínsky výrobca odôvodnil tvrdením, že ide o jeden z najlukratívnejších spotrebiteľských trhov. Dôvodov tu je ale trošku viac, pretože ak by sa rozhodol smartfón priniesť do viacerých moderných krajín naraz, nemusí zvládať pokryť tak veľký dopyt. A ako môžeme teraz navyše vidieť, nezvláda ho pokrývať ani v tej jednej. Exkluzívny online predajca JD vo svojom e-shope informuje o vypredaní všetkých dostupných zásob, no kedy prídu ďalšie, zatiaľ nikto nevie. Pokiaľ sa takto bude Nokii dariť aj po očakávanom príchode na európsky alebo americký trh, s najväčšou pravdepodobnosťou zažijeme skutočné znovuzrodenie, a nielen krátkodobý ošiaľ.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.