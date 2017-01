AMG začína oslavovať svoje 50. narodeniny. Vrcholné GT-čko dostalo facelift, novinkou je ale špecialitka Edition 50

Sú tomu síce len približne dva roky, čo sme po prvýkrát spoznali nástupcu ikonického modelu SLS, ale na autosalóne v Detroite nám už Mercedes-Benz servíruje decentný facelift modelu AMG GT. Aby sme boli presnejší, nejedná sa o facelift v tom správnom slova zmysle, ale skôr o akýsi menší update pre nasledujúci modelový rok, s ktorým sa ale viaže viacero dôležitých zmien. Ako prvé je to samotný dizajn, nakoľko po novom sa už i základné vyhotovenia GT a GT S môžu pýšiť mohutnejším a zároveň agresívnejším predným nárazníkom v duchu nedávnych verzií GT Roadster a GT C Roadster. Okrem toho došlo k citeľnej zmene aj v priestore masky, ktorá sa pýši už štandardne vertikálnymi lištami, čiže v duchu jazyka automobilky, takzvaný AMG Panamericana grill. Jemné vylepšenia neobišli ani hlavné svetlomety, zvyšok vozidla sa ale nesie v zásade v dobre známom looku. Modernizácia však zasiahla aj špičkovú 4-litrová V8-čku biturbo, ktorú už odteraz ponúka v základe 350 kW / 476 koní a 630 N.m, zatiaľ čo v prípade verzie GT S je to až 384 kW / 522 koní a 670 N.m. Prvé menované akceleruje z 0-100 km/h za rovné 4 sekundy, druhé už za 3,8 sekundy, pričom maximálnu rýchlosť má až 310 km/h.

Úplnou novinkou, pokiaľ ide o zatvorené kupéčko, je vyhotovenie GT C, ktoré sme doposiaľ poznali len ako model bez strechy a s dodatkom Roadster. 1 625-kilogramové AMG so zhodným osemvalcom je v tomto prípade naladené na výkon až 410 kW / 557 koní a 680 N.m, čím ide po ostrom, 585-koňovom GT R o druhú najvýkonnejšiu verziu. Tá absolvuje akceleráciu na stovku len za 3,7 sekundy, no a po vzore R-ka sa môže pýšiť o 57 milimetrov širším rozchodom zadnej nápravy a systémom aktívneho natáčania zadných kolies. Defaultne následne vo výbave nechýbajú adaptívne tlmiče a ani elektronicky riadený samosvorný diferenciál. Na úplný záver treba ale spomenúť jednu dôležitú informáciu, a to skutočnosť, že AMG tohto roku oslavuje svoje okrúhle 50 výročie od založenia, čím je zrejmé, že sa môžeme tešiť na viaceré "oslavné" špecialitky na čele s chystaným hyperšportom. Ako prvá pritom prichádza exkluzívna edícia modelu GT C s príslušným názvom Edition 50. Jej dominantou bude špecifický matný šedá alebo biely lak, v spojení s čiernymi doplnkami v rámci Night paketu. V interiéri napokon nájdeme strieborné a čierne detaily.