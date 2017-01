10 trikov, ktoré by ti mohli pomôcť s novoročnou opicou

Máme tu 1. január, čo je už tradične deň, kedy veľké percento Slovákov zdieľa jeden veľmi podobný veľký problém. Sme národ, o ktorom sa vo svete hovorí ako tom, ktorý mal vždy kvalitný hokejový tím, má šikovného cyklistu a hlavne ľúbi vypiť. No a keď si spomenieš na svoj včerajší večer, tak pravdepodobne nemáš žiadny protiargument. Vyvrátiť nemôžeme ani skutočnosť, že často nemáme problém skonzumovať skutočne veľké množstvo alkoholu, a to sa pochopiteľne nezaobíde bez poriadnej opice. Tú by sme mohli definovať ako nepríjemný nielen fyzický ale aj psychický stav, ktorý začína ihneď po vytriezvení a je sprevádzaný bolesťami hlavy, žalúdka, suchom v ústach, únavou a občas aj depresiami. Jej intenzita samozrejme závisí od množstva skonzumovaného alkoholu, no mám podozrenie, že existuje hranica, po ktorej prekročení vám je proste najhoršie na svete.

Pochopiteľne sa vždy nájdu výnimky s podozrivým metabolizmom, ktoré nikdy bolesti hlavy či žalúdka nezažili. O tých sa však dnes baviť nebudeme. Vráťme sa ale ešte na chvíľku k momentu, keď si si ešte myslel, že zapíjať vodku vínom je to najlepšie, čo môžeš spraviť. Rannú nevoľnosť môžeme asi aj z veľkej časti ovplyvniť už večer, a to dokonca veľmi jednoducho. Pokiaľ si dáš pozor, aby si sa celý večer venoval ideálne len jednej značke a príchuti alkoholu a zároveň nezabudol na pravidelnú hydratáciu ideálne čistou vodou, môžeš sa stavom, ktoré často pripomínajú blížiaciu sa smrť predísť. Dnes sme sa tu však stretli kvôli tomu, aby sme vám poradili, ako si tú pravú nefalšovanú opicu spríjemniť, aj keď to je asi veľmi silné slovo. Jednoducho sa pokúsime pomôcť ti dostať sa z nej čo najrýchlejšie. Vo všeobecnosti však platí, že každému pomáha niečo iné, a tak si proste vyberte to, na čo sa momentálne cítite.

Voda

Ako sme už spomínali v úvode, je treba myslieť hlavne na to, aby ste vždy mali v sebe dostatok tekutín, keďže alkohol extrémne dehydratuje náš organizmus. Z tejto desiatky je to nepochybne najdôležitejší bod, bez ktorého nemajú ostatné žiadny význam. Hovorí sa, že najlepšie je vypiť liter vody ešte predtým, ako idete spať, čo je síce výborná prevencia, ale nie každý si po príchode domov spomenie práve na toto, že. Ak si sa teda už prebudil s opicou, hlavne sa snaž do seba dostať tekutiny akékoľvek tekutiny, aj keď najvhodnejšia je pochopiteľne balená minerálna voda. Čím viac, tým lepšie. A kontinuálne po celý deň.

Vitamíny

S alkoholom sa nám z tela vyplavujú aj dôležité minerály, ktoré je treba pochopiteľne čo najrýchlejšie doplniť späť. Na rad teda prichádzajú napríklad šumivé tablety, ktoré však neobsahujú až také vysoké množstvo minerálov, a tak je potrebné dopomáhať si tabletovými verizami. Niekomu zvykne pomôcť aj dobre známy Ibalgin, avšak jeho celkový dopad na náš organizmus nie je vôbec pozitívny, a tak vám ho odporúčať nebudeme, keďže pečeň má už tak dosť práce s alkoholom. Prípadne môžete samozrejme siahnuť aj po ovocí s vysokým obsahom ovocného curku či konkrétnych potravinách obsahujúcich vitamíny C, B, A a E.

Spánok

Keď už máme to najzákladnejšie za sebou, prichádzajú na rad dve možnosti. Tou prvou je, že sa pokúsime opicu prespať, čo je síce najmenej bolestivá, no zároveň pravdepodobne najdlhšie trvajúca možnosť, keďže nechávame naše telo, aby sa s toxickými metabolickými produktami alkoholu popasovalo samé. Ak však preferujete túto možnosť a zároveň nemáte v daný deň absolútne žiadne povinnosti, tak ňou určite nič nepokazíte. Takže zatiahnuť rolety, zabaliť sa do teplej deky a pri každom prebudení doplniť tekutiny.

Pho Bo

Pre tých, ktorí pociťujú spoločne s opicou aj hlad tu máme hneď viacero overených tipov, ktoré vám síce pravdepodobne bolesť hlavy a roztraseného žalúdka nevyliečia, no minimálne vám ich spríjemnia. Vietnamská polievka Pho Bo, ktorej základom je silný hovädzí vývar, mäso, ryžové nudle a bylinky, je presne tým, čo vaše telo dokáže po prepitej noci spracovať. Samozrejme je to o preferenciách, a tak ju odporúčame len tým, ktorí majú túto kombináciu naozaj radi.

Kuracia od mamky

Každý, kto má túto možnosť, by ju mal určite využiť. Samozrejme záleží aj na tom, z čoho samotný vývar vznikol, no v konečnom dôsledku má polievka od mamky aj psychologický význam, keďže si jednoducho poviete, že toto určite zaberie. Ak ju však máte nahradzovať bujónom či sáčkovou verziou, tak si radšej nedávajte nič. Teda pokiaľ chcete, aby mala pozitívny dopad na vašu opicu.

Bystrinka

Bystrinka je šumivý nealkoholický nápoj v prášku, ktorý neobsahuje žiadny cukor ani náhradné sladidá. Má veľmi priaznivý efekt na tráviace ťažkosti, ktoré idú často s opicou ruka v ruke s efektom podobným sóde, avšak je o niečo menej dráždivejšia. Ak teda máte pocit, že by vám grgnutie mohlo uvoľniť napätie v žalúdku a uvoľniť trávenie, je to určite vhodnejšia alternatíva ako sýtené sladené nápoje. A tiež zmierňuje pocit pálenia záhy, ktorý sa často pri konzumácií istých druhov alkoholu dostaví.

Fyzická záťaž

Niektorí odvážlivci tvrdia, že práve fyzická záťaž, šport či aspoň prechádzka je najefektívnejší a najrýchlejší spôsob, ako sa opice kompletne zbaviť. Škodlivé toxíny sa takto z tela vyplavia s potom najrýchlejšie, avšak nie každý sa dokáže prinútiť vstať. Pre niekoho môže byť fyzická záťaž už len samotná sprcha, ktorá má mimochodom asi len chvíľový pocitový efekt zlepšenia celkového stavu, určite vám však po nej horšie nebude, takže ju určite odporúčame tiež.

Nezdravé jedlo

Hovorí sa, že nezdravé jedlo by sa malo konzumovať pred "výkonom", keďže alkohol sa výborne viaže na tuky. Či tento proces funguje aj spätne vám žiaľ vedecky podložit nevieme, no sú odvážlivci, ktorí preferujú práve túto taktiku. No a tá je vhodná pravdepodobne len v prípade, že máte pocit, že to váš žalúdok naozaj zvládne. Aj keď nie je vôbec vylúčené, že táto taktika bude mať v konečnom dôsledku úplne opačný efekt.

Čerstvý vzduch

Keďže je vonku príjemný mráz, výsledok sa dostaví okamžite. Za noc sa do tvojej izby dostalo množstvo alkoholových výparov, ktoré by si pochopiteľne dýchať nemal. Otvor si okno alebo "vybehni" na pár minút von a uvidíš, že sa ihneď budeš cítiť oveľa lepšie. Ideálne je, keď budeš vetrať izbu kde prežívaš jeden z najhorších dni tohto roku pravidelne, aj keď zbytočne sa vystavovať zime význam nemá.

Vychladená Plznička

Toto je tip pre všetkých skutočných. Taktika nazývaná klin sa klinom vybíja obľúbená hlavne na divokom východe nemusí mať vždy ten žiadaný efekt, a tak odporúčame o niečo miernejšiu verziu. Miesto domácej si dajte radšej pivo. "Odborníci" síce odporúčajú nealkoholické, ktoré by malo mať menej agresívny účinok, avšak kvalitné pivo uškodiť určite nemôže.

To je všetko. Veríme, že vám naše rady aspoň trochu pomoholi a zároveň budeme radi, keď sa s nami o ďalšie podelíte v komentároch. A nezabúdajte, nie je umenie smiať sa, keď sa ti chce plakať, ale piť, keď sa ti chce grcať.