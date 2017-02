Zimný dovolenkový špeciál: Ako si užívali zasnežený január slovenskí a českí raperi?

Rapová hra sa za posledných pár rokov významne zmenila a ja sa už vlastne niekoľko rokov nečudujem, že chcú byť všetci jej súčasťou. Aj do tohto odvetvia hudobného priemyslu sa dostalo dostatočné množstvo peňazí a sponzorov, vďaka ktorým má o niečo väčší význam robiť rap na tej najprofesionálnejšej úrovni a "naháňať" veľké zástupy fanúšikov. Aj keď samozrejme nepoprierame, že ide o náročné zamestnanie, ktoré toho vyžaduje mnoho a ani zďaleka nie je pre každého. Z interpretov sa stali ikony, influenceri s mocou ovplyvňovať svojich fanúšikov do veľmi veľkej miery, a to aj napriek tomu, že si to mnohí neuvedomujú, prípadne berú túto stránku svojej práce na veľmi ľahkú váhu.

Dnes sme sa tu však nezišli kvôli tomu, aby sme polemizovali o tom kto je lepší, a kto horší. Skôr sme chceli týmto úvodom poukázať na to, že aj slovenskí a českí reperi si zaslúžia zopár týždňov oddychu v teplej krajine a keďže je zaužívané, že leto už tradične patrí festivalom a vystúpeniam pod holým nebom, ideálnym obdobím na dovolenku sa stáva práve zima. Niektorí sa vydali do teplých krajín relaxovať po náročných prácach na svojich albumových projektoch, iní naopak nazbierať sily a inšpiráciu predtým, ako sa do nich naplno pustia. Poďme sa teda pozrieť na to, aké destinácie počas zasneženého januára navštívili tvoji obľúbení pesničkári.

Majk Spirit

Speezy so svojou družinou H16 vydal v závere roka 2016 veľmi vydarený počin SILA, ktorý snáď potešil všetkých skalných fanúšikov jednej z dvoch legendárnych crew na Slovensku. Popri prípravách spoločného albumu sa Majk venoval druhému kolu svojej Primetime Tour so sólovým albumom Y, súčasťou ktorej bolo pomerne veľa zastávok a zakaždým vypredaný klub. Pre zaslúžený januárový oddych si hlava Spirit Music vybrala Thajsko, pričom zopár nocí strávil v hlavnom meste Bangkoku. Tie zvyšné už pochopiteľne na plážach, kde čerpal nové sily do aktuálneho roka, v ktorom ho čaká veľké turné s novým projektom a snáď aj nejaké tie nové skladby.

Bangkok zabity Fotka uverejnená používateľom @majkspirit, Jan 15, 2017 o 2:57 PST

Vychilluj to je moje Tao ☯ #aoprao Fotka uverejnená používateľom @majkspirit, Jan 19, 2017 o 3:35 PST

Budhisti veria ze zvierata ako slony a delfiny sa stanu v buducom zivote ludmi.. neviem ci je to pravda, ale viem ze som v tychto ociach videl viac hlbky a lasky ako u mnohych ludi.. #chang Fotka uverejnená používateľom @majkspirit, Jan 27, 2017 o 8:33 PST

Delik

Od roku 2004, kedy uzrelo svetlo sveta prvé demo, je Delik a celkovo aj Moja Reč snáď najaktívnejšou crew na Slovensku, a to aj napriek tomu, že v posledných rokoch z tempa vydávania albumových projektov, singlov a spoluprác o trochu poľavili. Zároveň však spoločne so Supom a Jožišom nedávno vydali album Offline, s ktorým následne odohrali veľké množstvo koncertov naprieč celým Československom, a tak pochopiteľne prišiel čas aj na relax. Delik spoločne so svojou manželkou zvolili netradičnú destináciu Mauricius, kde o teplo núdza určite nebola. Veríme, že oddýchnutý rodák z Handlovej má teraz dostatok síl na to, aby dal dohromady aj nejaký ten album, keďže nám na sociálnych sieťach dáva pravidelne vedieť, že sa niečo chystá.

hra sa začína...#mj #makamstale # Fotka uverejnená používateľom Michal Pastorok (@delikxxx), Jan 21, 2017 o 10:56 PST

its all good Fotka uverejnená používateľom Michal Pastorok (@delikxxx), Jan 23, 2017 o 5:18 PST

tesilo nas... Fotka uverejnená používateľom Michal Pastorok (@delikxxx), Jan 26, 2017 o 4:35 PST

Sergei Barracuda

O tom, že rok 2017 bude patriť aj ostravskej crew Azurit Kingdom snáď ani nikto nepochybuje. Jej rapoví členovia Sergei a Pastor totiž zažívajú výborné obdobie, dôkazom čoho sú aj ich najnovšie počiny. Zatiaľ však úplne presne nevieme, čo si pre nás chalani chystajú, a tak sa veľmi radi necháme prekvapiť. Sergei B. sa po koncerte The Game-a, ktorého bol súčasťou, presunul do slnečného Dubaja. Teraz už ale prišiel čas vrátiť sa do reality a na základe stories na sociálnych sieťach môžeme očakávať, že Barracuda sa bude aspoň trochu angažovať aj v hudobných produkciách.

Jak je doma?? Fotka uverejnená používateľom Notorický Hustler (@sbarracuda), Dec 28, 2016 o 5:48 PST

Já a můj vepřový chrbát jak říká @pastorizzle /Kerce chybi barvy Fotka uverejnená používateľom Notorický Hustler (@sbarracuda), Dec 30, 2016 o 12:35 PST

☀ Fotka uverejnená používateľom Notorický Hustler (@sbarracuda), Jan 5, 2017 o 5:45 PST

Rytmus

Rytmusovi vyšiel pred približne dvomi mesiacmi album Krstný otec, na ktorom pracoval skoro dva roky. Pocelé toto obdobie bol neustále súčasťou viacerých projektov a samozrejme do toho jazdil na koncerty naprieč celým Slovenskom a Českom. Pravdepodobne aj kvôli tejto zátaži sa rozhodol dopriať si 50 dní mimo Európy. Dovolenku si rozdelil na dve časti, pričom tú prvú s priateľkou Darinkou na Bali už má zasebou a momentálne absolvuje "očistu" a pravidelné tréningy v Thajsku. Toto všetko však vy už pravidelne veľmi dobre viete, keďže si Paťo obľúbil možnosť live streamovania na Instagrame a pravidelne nás všetkych informuje o tom, čo robí. Gádže nemíňajú dáta. Po jeho návrate sa určite môžeme tešiť na pokračovanie tour k albumu a snáď aj mentoring Egovho debutového sóla.

#ComuUverimeToSiZacnemePritahovatDoZivota #NenarodilSiSaNaToAbySiRobilPracuKtoraTaNebavi Fotka uverejnená používateľom @rytmusking, Feb 4, 2017 o 1:52 PST



Pil C

Thajsko sa zdá byť zatiaľ najobľúbenejšou destináciou, keďže ju zvolil aj Pil C, ktorý konečne v závere roka vydal svoje debutové sólo. To máš už zaručene veľmi dobre napočúvané, a tak určite vieš, že HYPE je koncepčným albumom mapujúcim jednu etapu raperovho života. Po jej ukončení prichádza čas na oddych a čerpanie nových síl, keďže Pila momentálne čaká viac než obsiahlá Hype Tour s niekoľkými desiatkami zástávok, ktoré budú pokračovať až do festivalovej sezóny, a tak sa vlastne opäť rozbieha nezastaviteľný koncertný kolotoč.

Medzi tlupami opic v mangrovnikovych mociaroch som sa citil ako medzi svojimi, lebo "Ape Shall Never Kill Ape" Fotka uverejnená používateľom PIL C (@pil_c), Jan 5, 2017 o 7:55 PST

Ze u nas mrzne jak na Sibiri? Fotka uverejnená používateľom PIL C (@pil_c), Jan 7, 2017 o 3:22 PST

#COMEBACKGANG Fotka uverejnená používateľom PIL C (@pil_c), Jan 9, 2017 o 11:10 PST



Ben Cristovao

Benny sa v skutočnosti rozhodol odísť do Kalifornie skôr pracovať ako relaxovať, čo sa dá vytušiť už na základe jeho samotných postov na instagrame. No a už zo samotných snímok nám je jasné, že má o trochu krajší homeoffice ako napríklad ja. Ben však nezaháľa a okrem práce aj tvrdo trénuje a snáď dokončuje aj prípravy na svojom albume, ktorý mal uzrieť svetlo sveta už v závere minulého roku. Pochopiteľne však žiadny interpret nechce vydať projekt predtým, ako s ním je stopercentne spokojný, a tak tento krok samozrejme chápeme. Ben sa cestou z Kalifornie ešte zastavil v Lisabone, Portugalsku, Káhire a Bangkoku, avšak už čoskoro ho čakajú povinnosti doma.

Tesla

Člen skupiny Tragikomix pôsobiacej niekoľko dlhých rokov dozadu síce aktívne na scéne doteraz nepôsobil, no v najbližších pár mesiacoch uzrie svetlo sveta jeho dlho očakávaný počin Z.V.E.N.S.S. Ten bude úprimnou výpoveďou s plnou reálnych textov, za čo sme vždy žilinského jazdca cenili. Momentálne naberá energiu na Filipínach, kde si však neužíva nóbl štvrte, ale napríklad sa stretáva s domácimi a nasáva ich kultúru. Pevne veríme, že po návrate a následnom vydaní albumu navštívi na chvíľu aj Slovensko a dočkáme sa živých vystúpení k albumu, keďže posledný malý comeback v domácej Žiline zaznamenal veľký úspech.

slum dreams... Fotka uverejnená používateľom TKX, CCR adult production, IHS (@tesla.tkx), Jan 16, 2017 o 9:49 PST

hasslin' my ass further to the jungle Fotka uverejnená používateľom TKX, CCR adult production, IHS (@tesla.tkx), Jan 28, 2017 o 11:52 PST

od istej doby uz ani nemam ine fotky iba tie s tebou :)) @carlacoxrocks Fotka uverejnená používateľom TKX, CCR adult production, IHS (@tesla.tkx), Feb 2, 2017 o 7:01 PST



Vladimir 518

V aktuálnom roku môžeme očakávať veľa releasov aj z dielne pražskej stajne Bigg Boss, čo bude pochopiteľne pracovnou záťažou pre jej hlavu, Vladimira 518. Aj on sám toho zároveň v nasledujúcich 12 mesiacoch chystá pomerne dosť, a tak určite chápeme, že snáď ani neexistuje ideálnejšia možnosť, ako práve letná dovolenka v zime. Pre Vláďu je už Zanzibar neprekvapujúcou destináciou, keďže sa o týchto ostrovoch na východoafrickom pobreží a ich kultúre chystá napísať knihu. 518 nedávno pre český Forbes prezradil, že je workoholikom a aj týchto 5 týždňov pri mori sa chystá využiť veľmi efektívne.

Cestovatel? Kokot? Pampalini? #zanzibar2017 Fotka uverejnená používateľom Vladimir 518 (@vladimir518praha), Jan 12, 2017 o 11:19 PST

Západ hvězdy za horizont tu funguje krásně. Zanzibar, Stone Town, 2017 Fotka uverejnená používateľom Vladimir 518 (@vladimir518praha), Feb 1, 2017 o 7:46 PST

Vedle projektu knihy o současný kultuře Zanzibaru tu píšu i novou desku, třetí solový album. Čeká mě tu pět tejdnů soulože s děvkou zvanou rap, one love! Fotka uverejnená používateľom Vladimir 518 (@vladimir518praha), Jan 11, 2017 o 2:22 PST



Ektor

Každý Ektorov fanúšik už snáď veľmi dobre vie, že si ich obľúbený raper dal od hudby ročnú prestávku a chce sa venovať hlavne sebe. Kariéru má v pláne znovu rozbehnúť až v budúcom roku, no mnoho kolegov zo scény tvrdí, že mu táto pauza dlho nevydrží. Tak teda budeme zvedaví. Prvý mesiac bez rapu strávil Detektor v slnečnom Katare a čo bude nasledovať sa necháme prekvapiť. Pri jeho tempe práce a množstve koncertov, ktoré zvykol ročne odohrať je však takáto zmena dosť zásadná, a tak bude zaujímavé sledovať, ako a kedy opäť do tohto kolotoča naskočí.

V zivote jich potkas raketu...proste je vymaz ze svyho okruhu #okaaay Fotka uverejnená používateľom (@realektor), Jan 23, 2017 o 7:49 PST

Chillin? #okaaay Fotka uverejnená používateľom (@realektor), Jan 18, 2017 o 8:00 PST

Ranni kaficko snidane a chill.. #vodskok #okaaay www.detektorgear.cz Fotka uverejnená používateľom (@realektor), Jan 15, 2017 o 8:51 PST

Strapo

Desiatku dovoleniek uzatvára Strapo, ktorý podobne ako väčšina vyššie spomenutých kolegov odohral v poslednom období množstvo koncertov. Už tiež stihol oznámiť, že sa v roku 2017 dočkáme jeho ďalšieho sólového albumu, no všetko nasvedčuje tomu, že samotné prípravy začnú až po návrate z Thajska, kde sa momentálne s kamarátmi nachádza. Odpočinok a chvíľa pokoja na načerpanie energie sa určite prejavia aj na samotnom počine, no nechajme sa prekvapiť. Od marca zároveň opäť začínajú aj koncertné povinnosti, bez ktorých to však snáď v rape ani nejde.