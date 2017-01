Na akých autách sa vozí slovenská rapová scéna? Najväčším hitom sú luxusné Audiny, bavoráky a Mercedesy

Ach, ten čas tak letí... Už sú to takmer tri roky, čo som zhodil na niekoľko minút Refresher. Áno, bol to práve sumár vozového parku našej domácej rapovej scény, na ktorý svojho času kliklo toľko z vás, že to jednoducho naš server nevydržal. Niežeby som sa o to snažil aj tentokrát, i keď obrovská návštevnosť by určite potešila, odstupom času sa toho však veľa zmenilo, a teda asi prišiel ten správny čas opäť to tu trochu zmapovať. Keďže nie som vik, nepôjde teraz o raperov samotných, ale o ich tátošov. Ešte predtým, ako si prelúskame jednotlivých interpretov, dovoľte mi menší predslov, aby toto celé neviedlo k nežiaducej diskusii. Každý z nás vie, že automobil je, žiaľ, jednou z najhorších investícií, preto je jasné, že mnohí ho považujú len za obyčajný dopravný prostriedok na presun z bodu A do budu B, a nepotrpia si tak na akúsi kvalitu, luxus či prémiovú značku. Podstatou tohto článku preto nie je kritizovať, porovnávať či nebodaj zosmiešňovať spomenutých umelcov, práve naopak, mojím cieľom je vám len priblížiť reálny pohlaď na danú vec.

Zároveň dodajme pár všeobecných upresnení - nižšie nájdete abecedne zoradených len tých interpretov, ku ktorým sa podarilo získať akúkoľvek relevantnú informáciu s fotografiou. Zároveň, všetky spomenuté cenové relácie berte s rezervou, keďže do veľkej miery nepoznáme podrobné fakty o vozidlách, najmä výbavu, preto od nás nečakajte ani presnú cenu.

Dalyb

Po novom už aj raper, no hlavne mladá producentská krv, o ktorej kvalitách počuť i za hranicami našej krajiny sa neraz objavovala v reklamných smartoch fortwo všakovakých farieb, už istý čas ale jazdí vo svojom čiernom Audi A4 s efektnými 5-lúčovými diskami. Pre úplnosť ide o model generácie B8 z roku 2009, čiže predfaceliftované vyhotovenie. Jeho predná časť ale prešla menšou zmenou, preto sa pýši svetlometmi a maskou po facelifte z roku 2012. Za ňou nájdeme osvedčený naftový agregát 2.0 TDI s výkonom 105 kW / 143 koní. O sprevodovanie sa v jeho prípade stará 6-stupňová manuálna prevodovka, ktorá posiela silu výhradne na prednú nápravu, keďže nejde o quattro. Ceny takýchto á-štvoriek sa v závislosti od motorizácie pohybujú od približne 9-tisíc €.

Dame

Nie je žiadnym tajomstvom, že Adam van Dame vlastní americkú ikonu, strieborný Ford Mustang piatej generácie, čím si splnil svoj sen. Pod jeho kapotou nájdeme presnejšie 4-litrový agregát V6 s výkonom 157 kW / 213 koní. V rokoch 2005 až 2010 išlo v podstate o základný model, na ktorom následne nechýbali povestné osemvalce. Pred približne rokom tento slávny muscle car prezliekol do matnej sivej fólie s červenými detailmi. Do rovnakého odtieňu bol zabalený ale aj jeho druhý tátoš, a to obrovská Toyota Land Cruiser, ktorá pre zmenu patrí medzi tie najväčšie legendy vozidiel typu off-road. Exemplár z roku +/- 2011 poháňa naftový trojliter s výkonom 140 kW / 190 koní.

Delik

Po tom, čo sme vďaka Dual Shocku zistili, že Delikovi niekedy kedysi dávno slúžil modrý Volkswagen Golf s benzínovou 1,6-kou sa v jeho blízkosti objavilo luxusné Audi A8 druhej generácie z roku 2002. Povráva sa pritom, že pod jeho kapotou trónila dokonca veľká, 4,2-litrová V8-čka FSI s výkonom až 257 kW / 350 koní. To už teda nebola žiadna sranda, najmä po stránke apetítu, aj keď je pravda, že pokiaľ ide o cenu tohto modelu samotného, už v tej dobe sa sumy pohybovali výraznejšie pod 10-tisíc €. Píšem však v minulom čase, nakoľko len pred niekoľkými mesiacmi sme sa na Deezyho instagrame dozvedeli, že A8-čky sa vzdal, aby privítal vo svojej garáži síce menej exkluzívny, no podstatne modernejší Volkswagen (Passat) CC po facelifte. Snehobiely exemplár s panoramatickou strechou, 17" diskami a neznámou motorizáciou pochádza z posledných rokov. Stále aktuálne CC-čko si tak relatívne naďalej drží svoju cenu, najlacnejšie kúsky po modernizácii kúpite od približne 15-tisíc €.

Ego

Automobilová minulosť Ega je veľmi rôznorodá a zároveň relatívne dosť zaujímavá. Asi ako tá hudobná. V jeho rukách sa totiž sprvoti objavili kúsky, ktoré zďaleka nepatrili medzi tie mainstreamové, práve naopak. Išlo síce o staršie jazdené vozidlá, luxusom a výstrednosťou však rozhodne nešetrili. Ako prvý to bol povestný Luxus, teda azda jeho najlegendárnejšie vozidlo s bohatou históriou a viacerými známymi historkami aj v samotných trekoch. Pre úplnosť, biely Lexus GS 300 z deväťdesiatych rokov mal pod kapotou 225-koňový trojliter a navonok zaujal najmä obrovskými chrómami. Neskôr sme ho mali možnosť vidieť v majestátnom Lincolne Navigator či 400-koňovom Maserati Quattroporte piatej generácie z roku približne 2007. I keď šlo o jazdenky, určite neboli zďaleka najlacnejšie, veď v tých rokoch si za také Maserati vedeli majitelia vypýtať od 30-tisíc € vyššie, nehovoriac o údržbe.

V spojení s Egom sa ale nepochybne najviac spája Biely Mercedes. Ako iste väčšine vie, keďže sa ním zďaleka netají, v jeho garáži už aj relatívne dlho tróni vôbec najväčší model značky Mercedes-Benz, triedu GL, konkrétne naftová verzia GL 350 BlueTec 4Matic. Cena tejto verzie štartuje na úrovni približne 80-tisíc €, nehovoriac o príplatkovom AMG pakete a inej príplatkovej výbave, ktorej už na pohľad nie je málo. Voľba pohodlného GL-čka s dieselovým agregátom nie je vôbec prekvapivá, najmä ak ide o auto určené na početné cestovanie po koncertoch. 3-litrová V6-ka s výkonom 190 kW / 258 koní si plní preto povinnosti určite príkladne. Na záver pritom treba určite spomenúť, že Ego neraz experimentoval, a svojho medveďa dal hneď viackrát obaliť do efektne fólie. Sprvoti to bola matná biela v kombinácii s čiernymi 21'' AMG diskami, no a následne statočne zamiešal karty a vďaka blyštiacej chrómovej fólii urobil zo svojho tátoša pojazdné zrkadlo. Žiaľ, séria neskorších nehôd ho časom donútila fóliu zrušiť, GL 350-ka však v jeho rukách naďalej križuje mapu.

Kali

Prešlo už pár rokov a Kali ostáva naďalej verný svojej obľúbenej značke. Svoju staršiu Hondu Accord modelového roku +/- 2003 síce predčasom stihol vymeniť za novšiu generáciu z roku 2009, v jeho rukách ale teda stále ostáva japonská klasička, ktorá sa mimochodom pomaly, ale isto vytráca z predajní na starom kontinente. V každom prípade, Kalimu táto automobilka očividne učarovala a nehodlal presedlávať na inú. Detailnejšie informácie o motorizácii neviem, podľa fotiek však môžeme vidieť, že čiernemu Japoncovi nechal do tej istej farby zabaliť aj všetky exteriérové detaily vrátane masky či kolies, čím sa postaral o v dnešnej dobe stále populárnu konfiguráciu známu ako black on black.

Majk Spirit

Rukami Speezyho prešlo odstupom času množstvo vozidiel, vrátane viacerých reklamných. Z nedávnej minulosti však najviac evidujeme jeho vlastné Audi A8 druhej generácie, konkrétne z roku 2006. Presnú motorovú verziu nepoznáme, odstupom času nás ale informoval o tom, že jeho black on black predáva. Miesto totiž uvoľňoval jeho novému prírastku, ktorým je opäť vrcholná luxusná limuzína, tentokrát ale s pôvodom zo Stuttgartu. V rámci výmeny stráži siahol po vozidle Mercedes-Benz S 500 Long minulej generácie, teda W221-ke pred faceliftom z rokov 2006-2009. Tú nepoháňa nič iné ako mohutná 5,5-litrová V8-čka s výkonom 285 kW / 388 koní. Cenové relácie v takomto prípade do veľmi veľkej miery záležia od nájazdu kilometrov a samotného stavu, v súčasnosti si však za zachovalé kúsky stále pohybuje na úrovni od minimálne 14-tisíc €. Tesne v závere roka sa však na jeho Instagrame objavili príbehy a fotky, na ktorých si Majk Spirit medzičasom prevzal najnovšie BMW radu 7 tmavej farby. Bližšími podrobnosťami zatiaľ nedisponujeme, súdiac podľa informácií na sociálnych sieťach by malo ísť s najväčšou pravdepodobnosťou ale skutočne o jeho nové auto. Ako sám dodal, je to jeho vôbec prvý bavorák.





Pil C

Azda najúspešnejší nováčik na scéne za ostatné roky sa netají tým, že inklinuje k značke z Mníchova, i keď neraz vo svojich trekoch spomenul konkurenčný Mercedes-Benz. Momentálne je v jeho vlastníctve starší naftový model X5 čiernej farby, ako sa nám ale podarilo zistiť, medzičasom si kúpil úplne nové BMW X5 30d, ktoré by mu malo byť doručené už onedlho. Ako sme sa dozvedeli, rozhodoval sa aj medzi novou sedmičkou, nakoniec ale padla voľba na všestrannejšiu iks-päťku v naloženej výbave kvôli väčšej praktickosti a využiteľnosti. Je len otázkou času, kedy tak Lukáša uvidíme na sociálnej sieti alebo v klipe bok po boku nového SUV-čka.

Rakby Ramon

Pokiaľ ide o Ramona, už pár rokov evidujeme jeho náklonnosť k vozidlám značky Audi. Nielenže sa ukázal prednedávnom v jeho videoklipe skutočne raritné R8 V10 LMX, vo svojom súkromí stále používa súčasný model Audi A6. Čierny exemplár s nádherným 20" obutím poháňa osvedčený 3-litrový agregát TDI s pohon všetkých štyroch kolies quattro. Keďže evidujeme tieto štyri kruhy vyššej strednej triedy v jeho podaní už od roku 2012, dá sa predpokladať, že audinku si zaobstaral ako novú, pričom v tomto prípade sa s danou motorizáciou jej ceny pohybujú od vyše 50-tisíc €.

Rytmus

Asi nikoho neprekvapí, že najväčším a najzaujímavejším vozovým parkom disponuje práve Rytmus. Za ostatné obdobie jeho rukami prešlo skutočne obrovské množstvo vozidiel, pričom do veľkej miery za to môžu aj všakovaké postranné aktivity. Spomeňme napríklad také Repíky starej matere, kde je v každej časti prítomné iné auto, a prakticky vždy je vo veci niečo zaujímave. Či už ide o luxusnú Panameru GTS, športový McLaren 570S, brutálne G 500 4x42, najnovší Maybach či upravený Brabus. Okrem toho sme svedkami už dlhší čas akejsi spolupráce s BMW, respektíve s podznačkou Mini, vďaka čomu sa z času na čas objaví v nejakom novom modeli tejto ikonickej značky - či už šlo o najnovší Mini Cooper v 3 či 5-dverových verziách, vo vyhotovení Cabrio alebo väčšom Clubmane.

Pokiaľ ide o jeho vlastné vozidlá, nepochybne najväčším highlightom je dobre známe Bentley Continental GT. Luxusný cestný rýchlik prvej generácie poháňa mohutný dvanásťvalcový, 6-litrový motor s výkonom 560 koní. Okrem toho, Páťa siahol aj po aftermarketových úpravách, a to z dieľne jedného z najlepších tunerov na svete, Mansory. Predné partie zdobí masívnejší nárazník, ďalej nechýbajú väčšie bočné prahy a zadný nárazník so štvoricou veľkých, hranatých výfukov. Všetko to podčiarkujú efektné, až 22" disky Silver Mist od Bentley v čiernom vyhotovení. V minulosti sme Patrika mohli vidieť v niekoľkých jeho limuzínach, na čele s množstvom sedmičkových bavorákov, no nechýbal ani Mercedes-Benz S 500 Long. Už nejaký ten čas mu však slúži luxusné Audi A8 Long, ktoré využíva predovšetkým na pracovné účely, teda najmä na presun na koncerty a vystúpenia. Ako sám povedal, Audi dal tentokrát prednosť kvôli výhodnej ponuke, ktorú dostal. Pre úplnosť, ide o naftovú verziu, pričom ako sám poznamenal, daný typ vozidla používa na dlhé trasy, nevidel preto dôvod siahnuť po benzínovej alternatíve, ktorá by bola zbytočne finančne náročnejšia. Tu mu išlo hlavne o komfort, pohodlie a výborný sound systém. Na záver doplňme, že jeho úplne prvým vozidlom bol starý S-kový Mercedes, ktorý poznáme pod prezývkou Mamut.

Samey

Člen košickej formácie Haha Crew sa o tom, že inklinuje k značke Mercedes-Benz, nechal počuť už aj na albume Vlna, kde sme nielenže našli skladbu zhodného názvu, ale netajil i budúcu kúpu. Slovo dalo slovo, a krátko na to sa na jeho sociálnych sieťach objavilo pár záberov, kde sa ukázalo čierne C-čko generácie W204. Konkrétne ide o predfaceliftovanú verziu C 220 CDI s výkonom 125 kW / 170 koní a výhradne zadným pohonom. K jej predstaveniu došlo v roku 2007, modernizácie sme sa dočkali v roku 2011. Pokiaľ ide o cenové relácie, tie sa v závislosti od verzie v súčasnosti pohybujú na úrovni od približne 8-tisíc €.

Separ

V spojení so Separom si azda väčšina z vás vybaví Audi A4 Avant (medzičasom už minulej generácie B8), a to najmä vďaka v tej dobe relatívne výnimočnému polepu v štýle (nebohej) Olssonovej RS6-ky. Neprešlo však veľa času a zaujímavý wrap vymenili za iný. Ako sám napísal, z daného maskáčového polepu sa odstupom času stal veľký mainstream, s čím musíme len a len súhlasiť, a preto dal prednosť hnedej matnej fólii. Tá už síce nevzbudzovala taký rozruch, dovolíme si ale tvrdiť, že výsledok stál za to ešte viac. V čase, keď sa však rodinka Separovcov rozrástla sa v ich vozovom parku začal objavovať podstatne väčší Mercedes-Benz ML. Druhú generáciu svetovo úspešného luxusného SUV môžeme evidovať v ich podaní dodnes, a to ako biely exemplár s čiernymi diskami. Keďže ide o verziu 320 CDI, pod kapotou je osvedčený naftový šesťvalec s výkonom 165 kW / 224 koní. Nie je tomu tak dávno, čo sa ale Separ na sociálnych sieťach pochválil novým prírastkom, a to snehobielym Audi Q7 prvej generácie po facelifte. To, o akú verziu presne ide, nie je známe, s najväčšou pravdepodobnosťou ale S-linový kúsok poháňa osvedčený 3-litrový naftový šesťvalec. Na jeho Instagrame sa nedávno ale objavila ďalšia fotografia, kde ML-ku a Q7-čke sekunduje tretí do partie, a to pre zmenu nemecký premiant BMW X6. To, o koho vozidlo ide, je však nejasné.

Yaksha

Aj napriek tomu, že nejde v tom pravom slova zmysle o rapera, Yaksha je neodmysliteľnou súčasťou domácej hip-hopovej scény preto sme ho zahrnuli tiež. Ako sme spomínali už naposledy, sprvoti mu na presun slúžilo staršie Alfa Romeo GT, väčšina z nás si ho ale spája až s nasledovným Japoncom. Dlhé roky sme mohli vidieť, ako Yaksha brázdil nielen Slovenskom v štýlovom sedane strednej triedy, ktorý u nás nie je až tak početne zastúpený. Strieborný Lexus IS 250 druhej generácie, modelového roku +/- 2007 pochádzal z druhej ruky a pod jeho kapotou sa nachádzala 2,5-litrová V6-ka s výkonom 153 kW / 208 koní. V našich končinách menej vyhľadávaný, ale o to exkluzívnejší model bol v plnej výbave, súčasťou ktorej bol veľký 7“ dotykový displej či zvukový systém Mark Levinson so sústavou až 11-tich reproduktorov. Ako ste však iste postrehli, píšem už o ňom v minulom čase, keďže tento rok ho Michal predal, aby presedlal na luxusné BMW 730d Long. Jazdený exemplár v rovnako statočne naloženej výbave sa pýši Individual doplnkami, vrátane špecifického čierneho perleťového laku, s nádychom modrej a zároveň aj zelenej farby. 30d-čko poháňa dobre známy 3-litrový naftový šesťvalec s výkonom 180 kW / 245 koní. Ceny takýchto predfaceliftovaných kúskov sa v dnešnej dobe pohybujú na úrovni od približne 17-tisíc €.

