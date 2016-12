Bývanie na vidieku ako u našich starých rodičov, ktoré však vôbec nie je starodávne

Jeden z posledných článkov na tému architektúra a dizajn v roku 2016 venujeme pôsobivej nehnuteľnosti, ktorá zaujme predovšetkým zástancov klasických stavieb. A nič na tom nemení ani fakt, že sa jedná o úplne nový dom dokončený ešte len pred pár mesiacmi.

Typické vidiecke prostredie v Železnom Brode si doslova žiadalo realizáciu daného projektu s výmerou rovných 140 metrov štvorcových. Pričom vôbec nepreháňame. Po vzhliadnutí záberov nižšie od pána menom Tomáš Souček určite aj sami uznáte, že moderné sídlo by nebolo adekvátnym riešením. Rodinný dom, ako si ho pamätajú ešte naši starí rodičia, je niečím, čo už v súčasnosti väčšina mladých ľudí nevyhľadáva. Čo je na jednu stranu trochu smutné, ale na druhú sa aspoň z obdobných nehnuteľností tešíme o malý kúsok viac. Samotné bývanie pôsobí už na prvý pohľad veľmi útulne a daný pocit vás neomrzí ani po detailnejšom preskúmaní všetkých priestorov. Teda aspoň nás neomrzel doteraz.

Kameňom a drevom obložená vonkajšia časť vás síce vráti v čase o pár desiatok rokov naspäť, ale použitie nadrozmerných okien vás presunie okamžite do prítomnosti. Uvedený fakt vnímame ako dokonalú hru kontrastov medzi starým a novým spôsobom života. Ihneď po vstupe do interiéru vás však naplno pohltí dizajnová moderna a všade prítomná jednoduchosť. Krásne priestranné a presvetlenné priestory s do detailov premysleným zariadením nás dostali a veríme, že rovnako tomu bude aj vo vašom prípade. Zlatým klincom je krb umiestnený medzi jedálenskou a obývacou časťou či nádherná okolitá príroda plná lúk a lesov. Niekedy je predsa len zaujímavejšie bývanie na vidieku ako v centre mesta... A presvedčia vás o tom aj už vyššie spomínané snímky.

Mimochodom, autormi projektu navrhnutého v roku 2015 sú Ing. arch. Jíři Opočenský, Ing. arch. Štěpan Valouch a Ing. arch. David Balajka.

''Prízemný dom s podkrovím v sedlovej streche na veľkom pozemku. Hmota objektu pripomína tradičné formy starých stavieb.'' - Opis z Archinfo.

Pokiaľ viete aj o iných architektonických alebo dizajnérskych štúdiách z našich končín, ktoré taktiež stoja za pozornosť širšieho publika, tak neváhajte a pošlite nám tip na e-mailovú adresu uvedenú v profile nižšie. Ďakujeme za spoluprácu!