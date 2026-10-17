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Najlacnejšie vs. najdrahšie sushi v Bratislave. Zistili sme, či sa naozaj oplatí zaplatiť 30 € za jednu rolku (ČOJE DOBRÉ)
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dnes 17. októbra 2026 o 12:00
Čas čítania 0:21
Petra Nižnanská

Najlacnejšie vs. najdrahšie sushi v Bratislave. Zistili sme, či sa naozaj oplatí zaplatiť 30 € za jednu rolku (ČOJE DOBRÉ)

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Čoje sa tentokrát pozrel na zúbky obľúbenej japonskej špecialite a porovnal štvoricu podnikov v rôznych cenových kategóriách.

Gastro test odštartoval s vege sushi zo supermarketu za necelých osem eur, pokračoval cez obľúbenú strednú triedu zo Sushi House a špeciálnu rolku s hoväzdím mäsom v Kazumi, až skončil pri luxusnom kúsku v Iasai. Zisti s nami, kde v meste dostaneš naozajstné čerstvé wasabi a v ktorej reštaurácii nájdeš degustačné menu v hodnote 170 eur.

Kde robia najlepšiu ryžu a ktoré suši vyhralo rebríček v celkovom pomere ceny a kvality? Všetko podstatné, vrátane kompletnej sumy za najdrahšiu California rolku s krabom kráľovským a hlúzovkou, odhalíš priamo vo videu.

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