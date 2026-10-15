Denko problémko patril medzi najdiskutovanejších účastníkov aktuálneho Love Islandu. V rozhovore sme sa ho pýtali na kauzu s údajnou priateľkou Eliškou, aj na to, ako spätne vníma svoje pôsobenie v šou.
Účastník Denis sa v aktuálnom ročníku Love Islandu dostal do centra pozornosti pre kauzu týkajúcu sa jeho vzťahu mimo vily. V rozhovore sa vrátil k celej situácii a priblížil, ako vnímal moment, keď sa o nej začalo hovoriť pred ostatnými súťažiacimi. Vyjadril sa aj k tomu, či niekedy uvažoval nad tým, že sa prizná.
Reč prišla aj na Elišku, ktorá o ich vzťahu hovorila vo viacerých podcastoch. Denis reagoval na jej vyjadrenia o dĺžke ich vzťahu, zoznámení s rodičmi aj veciach, ktoré mal u nej doma. Dostal tiež otázku na svoje staršie statusy a na to, či by spätne zmenil svoje správanie voči Vanesse.
V rozhovore sa vrátil aj k tomu, ako sa cítil po odvysielaní svojich dielov a ako vnímal správanie ostatných účastníkov voči sebe. Prezradil, aké reakcie dostáva od ľudí na sociálnych sieťach a ako na jeho účasť v Love Islande reagovali rodina a blízki.
Na záver prišli aj odľahčenejšie otázky. Denis prezradil, koho by si vybral do Hideaway, čo plánuje po návrate domov a koľko trenírok a ponožiek si zbalil na pobyt vo vile.
Ako sa Denis vyjadril ku kauze, ktorá vyvolala medzi divákmi veľké diskusie, a ako spätne hodnotí svoje pôsobenie v Love Islande, sa dozvieš v celom rozhovore na našom YouTube.