Od klubových nocí a tanečných párty, cez komunitné akcie a výberovú kávu až po divadlo – Weekend Radar prináša výber podujatí, ktoré sa oplatí zažiť.
Víkend je za rohom a spolu s ním prichádza aj Weekend Radar. Ak hľadáš tipy, kam vyraziť, čo zažiť, a kde nasať tú správnu atmosféru, si na správnom mieste. Vybrali sme pre teba akcie, eventy a udalosti, ktoré stoja za to – od klubových nocí, cez kultúru až po rodinné programy. A pozor, tentoraz nejdeme len po hlavnom meste. Inšpiruj sa tipmi z celého Slovenska a naplánuj si víkend naplno.
Piatok, 23. 1.
Noví rezidenti na Subdecku
V piatok sa na Subdecku uskutoční intímna klubová noc SUBDECK.mini × BLASFEMIA, počas ktorej sa predstavia noví rezidenti Tapcue a Spacer z kolektívu Blasfémia. Čaká ťa uvoľnená atmosféra, kvalitný DJ set na bar stage a voľný vstup od 21:00 do 3:00.
RudeBoys Radio Night v Šafku
Klubová párty v bratislavskom Šafku, kde IAmSpxnkey, Otec Mirec a Romski rozprúdia večer tanečnou hudbou naprieč žánrami ako afrobeats, hip-hop, house či UK garage, často s 360° stage efektom pre intenzívnejší hudobný zážitok.
Sobota 24.1.
Dobrô v Bratislave
Komunitná akcia v Bratislave, ktorá spája burzu oblečenia, umenia a handmade tvorby s workshopmi a kreatívnymi aktivitami. Neformálne stretnutie pre ľudí, ktorí majú radi udržateľnosť, lokálnu tvorbu a príjemnú susedskú atmosféru.
Výberová káva na jednom mieste
Kávový festival vo Fresh Markete v Bratislave, kde si fanúšikovia kávy môžu počas soboty vychutnať čerstvo pražené kávy zo slovenských pražiarní aj výberové špeciality zo zahraničia – od espressa a cappuccina až po filtrované a alternatívne prípravy, plus rôzne kávové dobroty.
Nedeľa 25.1.
Divadelná inscenácia „Katastrofa“ v Divadlo Stoka predstavuje originálne spojenie drámy, čierneho humoru a absurdných situácií. Reflektuje súčasné spoločenské tendencie cez bizarné príbehy a netradičnú divadelnú formu. Predstavenie režíruje Blaho Uhlár a hosťuje v ňom herecký súbor Stoky v komornom priestore v Bratislave.
Nitra
Piatok 23.1.
LATINO & REGGAETON PARTY
Čaká ťa horúca tanečná noc s DJ Shurom, latino a reggaeton rytmy, welcome drink a tematické koktaily, ako Cuba Libre, Piña Colada či Mojito za 4,90 €.
Banská Bystrica
Sobota 24.1.
Banská Bystrica víta nový rok
WELCOME 2026 je veľká klubová párty v Ministry of Fun v Banskej Bystrici, ktorá sa koná v sobotu 24. januára a predstaví DJ sety od umelcov ANNDY, MUSTEE a IZZY, pričom brány otvoria od 21:00
Košice
Nedeľa 25.1.
Víkendový program v SteelParku
Interaktívny víkendový program v SteelPark, kde sa deti aj dospelí môžu hravou formou ponoriť do sveta vedy, techniky a experimentov. Čakajú ťa moderné exponáty, hlavolamy, workshopy a aktivity, ktoré spájajú zábavu s poznávaním.