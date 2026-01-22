Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. januára 2026 o 21:03
Čas čítania 2:05

Čaká nás víkend plný hudby, kultúry a zážitkov. Toto by si si nemal nechať ujsť

Čaká nás víkend plný hudby, kultúry a zážitkov. Toto by si si nemal nechať ujsť
Zdroj: Instagram/@safkoklub
Hana Divišová
Hana Divišová
Od klubových nocí a tanečných párty, cez komunitné akcie a výberovú kávu až po divadlo – Weekend Radar prináša výber podujatí, ktoré sa oplatí zažiť.

Víkend je za rohom a spolu s ním prichádza aj Weekend Radar. Ak hľadáš tipy, kam vyraziť, čo zažiť, a kde nasať tú správnu atmosféru, si na správnom mieste. Vybrali sme pre teba akcie, eventy a udalosti, ktoré stoja za to – od klubových nocí, cez kultúru až po rodinné programy. A pozor, tentoraz nejdeme len po hlavnom meste. Inšpiruj sa tipmi z celého Slovenska a naplánuj si víkend naplno.

Každý týždeň pre teba pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si mal rozhodne vedieť. Určite preto nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.

Piatok, 23. 1.

Noví rezidenti na Subdecku

V piatok sa na Subdecku uskutoční intímna klubová noc SUBDECK.mini × BLASFEMIA, počas ktorej sa predstavia noví rezidenti Tapcue a Spacer z kolektívu Blasfémia. Čaká ťa uvoľnená atmosféra, kvalitný DJ set na bar stage a voľný vstup od 21:00 do 3:00. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa SUBDECK (@subdeck)

RudeBoys Radio Night v Šafku

Klubová párty v bratislavskom Šafku, kde IAmSpxnkey, Otec Mirec a Romski rozprúdia večer tanečnou hudbou naprieč žánrami ako afrobeats, hip-hop, house či UK garage, často s 360° stage efektom pre intenzívnejší hudobný zážitok. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ŠAFKO KLUB (@safkoklub)

Sobota 24.1.

Dobrô v Bratislave

Komunitná akcia v Bratislave, ktorá spája burzu oblečenia, umenia a handmade tvorby s workshopmi a kreatívnymi aktivitami. Neformálne stretnutie pre ľudí, ktorí majú radi udržateľnosť, lokálnu tvorbu a príjemnú susedskú atmosféru.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dobrô (@vsrdcidobro)

Výberová káva na jednom mieste

Kávový festival vo Fresh Markete v Bratislave, kde si fanúšikovia kávy môžu počas soboty vychutnať čerstvo pražené kávy zo slovenských pražiarní aj výberové špeciality zo zahraničia – od espressa a cappuccina až po filtrované a alternatívne prípravy, plus rôzne kávové dobroty.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Coffee Market (@coffee.market.sk)

Nedeľa 25.1.

Divadelná inscenácia „Katastrofa" v Divadlo Stoka predstavuje originálne spojenie drámy, čierneho humoru a absurdných situácií. Reflektuje súčasné spoločenské tendencie cez bizarné príbehy a netradičnú divadelnú formu. Predstavenie režíruje Blaho Uhlár a hosťuje v ňom herecký súbor Stoky v komornom priestore v Bratislave.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Divadlo Stoka (@divadlostoka)

Nitra

Piatok 23.1.

LATINO & REGGAETON PARTY 

Čaká ťa horúca tanečná noc s DJ Shurom, latino a reggaeton rytmy, welcome drink a tematické koktaily, ako Cuba Libre, Piña Colada či Mojito za 4,90 €.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Luna Club Nitra 🌙 (@lunanitra)

Banská Bystrica 

Sobota 24.1.

Banská Bystrica víta nový rok

WELCOME 2026 je veľká klubová párty v Ministry of Fun v Banskej Bystrici, ktorá sa koná v sobotu 24. januára a predstaví DJ sety od umelcov ANNDY, MUSTEE a IZZY, pričom brány otvoria od 21:00

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MINISTRY of FUN (@ministryoffunbb)

Košice

Nedeľa 25.1.

Víkendový program v SteelParku

Interaktívny víkendový program v SteelPark, kde sa deti aj dospelí môžu hravou formou ponoriť do sveta vedy, techniky a experimentov. Čakajú ťa moderné exponáty, hlavolamy, workshopy a aktivity, ktoré spájajú zábavu s poznávaním. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Steelpark - Park vedy (@steelparkkosice)

Domov
Zdieľať
Diskusia