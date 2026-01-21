Hlavné témy
Tento článok je PR správa spoločnosti Škoda.
dnes 21. januára 2026 o 16:37
Sponzorovaný obsah

Škoda potvrdila pozíciu jednoznačného lídra slovenského automobilového trhu aj v roku 2025. Pre Slovákov je najobľúbenejšou voľbou

Škoda potvrdila pozíciu jednoznačného lídra slovenského automobilového trhu aj v roku 2025. Pre Slovákov je najobľúbenejšou voľbou
Zdroj: Škoda
Model Octavia opäť obhájil titul najpredávanejšieho auta na trhu, pričom Škoda obsadila prvé miesto vo všetkých štyroch hlavných segmentoch a mala 6 modelov v TOP 10 najpredávanejších vozidiel.

Spoločnosť Škoda Auto Slovensko uzatvorila rok 2025 s mimoriadne silnými výsledkami a opätovne potvrdzuje svoju pozíciu jednoznačného lídra slovenského automobilového trhu.

Škoda si udržala prvenstvo v celkových predajoch, vo firemnej aj súkromnej klientele, a zároveň výrazne posilnila svoju pozíciu v oblasti elektromobility. Trhová jednotka vykázala celkový trhový podiel na úrovni 20,11 % s počtom 18 721 dodaných vozidiel. Najobľúbenejším automobilom Slovákov sa pritom už tradične stal model Octavia (4 514 dodaných ks).

„Rok 2025 bol pre značku Škoda na Slovensku výnimočný. Potvrdili sme našu dlhodobú pozíciu lídra trhu, keď každé piate nové predané vozidlo nieslo logo značky Škoda. Teší nás, že sme za ostatný rok jednotkou nielen vo firemnom segmente, ale aj medzi súkromnými zákazníkmi,“ uviedol Jan Procházka, konateľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Dodáva: „Mimoriadne silný rast sme zaznamenali aj v elektromobilite, kde sa Škoda stala lídrom trhu, a to je jasným dôkazom, že naša stratégia udržateľnej mobility a silné produktové portfólio, kombinujúce tradičné, ako aj elektrifikované či plne elektrické vozidlá, reagujú presne na potreby slovenských zákazníkov.“ 

Škoda
Zdroj: Škoda

Stabilná jednotka trhu: každé piate nové auto je Škoda

Značka Škoda si dlhodobo udržiava status trhovej jednotky, pravidelne sa umiestňuje na prvom mieste v predajoch nových vozidiel s trhovým podielom presahujúcim 20 %. Škoda taktiež zostáva číslom 1 vo firemnom segmente s podielom viac ako 21 % a zároveň obsadila prvé miesto aj medzi súkromnou klientelou s podielom presahujúcim 16 %.

Škoda
Zdroj: Škoda

Modelová ofenzíva: Octavia vládne trhu, Elroq si získal srdcia elektromobilistov

Najpredávanejším automobilom na slovenskom trhu zostáva i naďalej Slovákmi milovaná Škoda Octavia, ktorá je zároveň jednoznačným lídrom medzi firemnými zákazníkmi. O sile portfólia značky svedčí aj fakt, že v rebríčku TOP 10 najpredávanejších modelov na slovenskom trhu figuruje až šesť modelov Škoda, a to Octavia (4 514 ks), Fabia (2 955 ks), Karoq (2 673 ks), Kodiaq (2 238 ks), Scala (1 976 ks) a Kamiq (1 887 ks).

Model: Počet predaných ks (2025) Elroq 774 ks, Enyaq 314 ks, Enyaq Coupé 133 ks, Fabia 2 955 ks, Kamiq 1 887 ks, Karoq 2 673 ks, Kodiaq 2 238 ks, Octavia 4 1 842 ks, Octavia 4 combi 2 672 ks, Scala 1 976 ks, Superb 3 1 ks, Superb 3 combi 3 ks, Superb 4 657 ks, Superb 4 combi 596 ks. Spolu: 18 721 ks

Viac informácií nájdete na www.skoda-auto.sk alebo v sieti autorizovaných predajcov značky Škoda. 

Škoda
Zdroj: Škoda
