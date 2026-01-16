Hlavné témy
dnes 16. januára 2026 o 12:11
Sofia Angušová

VIDEO: Zdeno Chára zažil nezabudnuteľný okamih. Jeho dres s číslom 33 je navždy zavesený pod stropom bostonskej arény

VIDEO: Zdeno Chára zažil nezabudnuteľný okamih. Jeho dres s číslom 33 je navždy zavesený pod stropom bostonskej arény
Zdroj: ig /@nhl
Slovenská hokejová legenda Zdeno Chára sa dočkala nezabudnuteľného okamihu. Jeho dres s číslom 33 bol slávnostne vyvesený pod strechu domovskej arény Boston Bruins.

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára zažil jeden z najväčších momentov svojej kariéry. Klub Boston Bruins slávnostne vyvesil jeho dres s číslom 33 pod strechu TD Garden.

Ceremoniál sa konal pred zápasom proti Seattlu a Chára sa tak stal trinástym hráčom v histórii Bruins a štvrtým Slovákom v histórii NHL, ktorému klub udelil túto čestnú poctu, píše Šport.sk.

Pre Cháru bolo nosenie dresu pred fanúšikmi najväčšou cťou. Prezradil, že od začiatku cítil, že fanúšikovia v Bostone sú výnimoční a TD Garden považoval za nenahraditeľné miesto pre svoju kariéru.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Boston Bruins (@nhlbruins)

Týmto vyvrcholilo obdobie, počas ktorého sa Chára dostal do troch významných siení slávy. Na MS 2025 bol uvedený do Siene slávy IIHF, v auguste vstúpil do Siene slávy slovenského hokeja a v novembri 2025 sa stal členom Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF).

Klub o vyvesení jeho čísla informoval ešte v októbri 2025.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa NHL (@nhl)

John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
