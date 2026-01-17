5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať vo februári. Zaži benátsky karneval, medzinárodný filmový festival či exotiku pri mori

Zbaľ si kufre, je čas na výlet.
Aj ty si hovoríš, že už by to chcelo niekam vycestovať? Máme pre teba tipy na 5 destinácií, do ktorých sa oplatí ísť práve vo februári. Zažiješ v nich nezabudnuteľné udalosti alebo budú tvojím teplým útočiskom od zimy. Destinácie sú v Európe, no máme pre teba aj jeden tip na arabské mesto, v ktorom sme našli dosť cool ubytovanie za príjemnú sumu.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Tipy sú vybrané nezávisle redakciou.
1. Benátky – Taliansko 🇮🇹
👉🏼 Dôvody, prečo sem vycestovať: Počas februára tu prebieha slávny benátsky karneval.
✈️ Cena za jednosmernú letenku z Bratislavy: od 24,99 € (január), od 25 € (február)
Benátky by mali byť na bucket liste snáď každého. Mesto, ktoré je poprepájané viac ako 400 mostami naprieč kanálmi, ťa dostane svojou romantickou atmosférou, rímskou architektúrou a gastronómiou.
Február je ideálny čas ísť do Benátok – od 7. do 17. februára sa tu koná jeden z najväčších karnevalov na svete. Ulice sa zaplnia ľuďmi v nádherných maskách a extravagantných outfitoch, pričom témou na tento rok je „Olymp, počiatky hry“, ako pocta zimným olympijským hrám 2026 v Miláne-Cortine. Počas karnevalu sa konajú plesy, vystúpenia, prehliadky a môžeš si zakúpiť masku aj pre seba.
@onlymundo Step into a world of masks, mystery, and magic at the Venice Carnival. Every corner is a story waiting to be captured #carneval #venezia #venice #italy ♬ video games - 🎧
💶 Cena: od 91 € za noc pre dve osoby (počas konania karnevalu)
Našli sme jednoduché ubytovanie, ktoré sa nachádza v dostupnej blízkosti centra Benátok (autobusom do 30 minút) a letiska (6 minút autom). Key of Venice Apartment má dve samostatné spálne, obývačku, kompletne vybavenú kuchyňu, dve kúpeľne, terasu a balkón. Hostia, ktorí sa tu ubytovali, ocenili tichú lokalitu, dostupnosť obchodov a hostiteľa.
2. Berlín – Nemecko 🇩🇪
@illia.zolotarov 🇩🇪📍#berlin #germany #holiday #berlincity ♬ nächste Sattion Berlin Hauptbahnhof - limwanders | Travel 🌍
💶 Cena: od 99 € na noc pre dve osoby (počas Berlinale)
Moderný apartmán je vybavený všetkým, čo potrebuješ - spálňou, obývačkou, kuchyňou, súkromnou kúpeľňou, TV a Wi-Fi. Pre kávičkárov tu je kávovar a aj kanvica. Hostia ocenili čistotu, vybavenie a polohu pri stanici. Z ubytovania sa na Alexanderplatz dostaneš za 20 minút metrom.
3. Miláno – Taliansko 🇮🇹
👉🏼 Dôvody, prečo sem vycestovať: Počas februára sa uskutočnia zimné olympijské hry.
✈️ Cena za jednosmernú letenku z Bratislavy: od 24,49 € (január), od 26,49 € (február)
Miláno je mestom nielen módy, ale aj športových aktivít, pretože sa tu uskutočnia zimné olympijské hry 2026. Mesto sa od 6. do 22. februára premení na obrovskú fanzónu a areál plný podujatí či umeleckých inštalácií. Ak miluješ živú atmosféru miest, Miláno bude v týchto dňoch pre teba top destináciou.
Nezabudni navštíviť katedrálu Duomo di Milano, najstaršie nákupné centrum na svete Galleria Vittorio Emanuele II alebo romantickú štvrť, ktorá pripomína Benátky – Navigli. Do tvojho plánu zahrň aj ochutnávku tradičného šafránového rizota či ossobuco.
@meolafrancesco
Milano ❤️🇮🇹♬ Sarà perché ti amo - Ricchi E Poveri
💶 Cena: 162 € na noc pre dve osoby (počas trvania zimných olympijských hier)
Jednoduché ubytovanie so spálňou, vybavenou kuchyňou, kúpeľňou a balkónom, sa nachádza štyri kilometre od hlavného námestia, takže taxíkom si tam za 17 minút, verejnou dopravou za približne polhodinu. Hostia ocenili priestranný apartmán a polohu.
4. Maskat – Omán 🇴🇲
👉🏼 Dôvody, prečo sem vycestovať: Počas februára si užiješ príjemné teplo (až 28-stupňové teploty)
✈️ Cena za spiatočnú letenku z Viedne: od 316 €
Už ťa nebaví zima a mráz? Tak uteč za teplom do Ománu, ktorý kombinuje príjemné počasie, autentickú arabskú kultúru, chill pri mori a outdoorové aktivity. Čarovný Maskat si ťa podmaní krásnou bielou moslimskou architektúrou (najmä Veľká mešita sultána Kábúsa, kde môžu vstúpiť aj nemoslimovia) a uličkami starého trhoviska, odkiaľ sa šíri vôňa kadidla.
Pláže v Maskate sú známe svojou čistotou a kontrastom medzi tyrkysovým morom a tmavými skalnatými horami. Čakajú ťa tu útulné zátoky a mestské pieskové pláže s vynikajúcou infraštruktúrou.
@vyntraveldiary February is a great time to visit Oman because of its pleasant temperatures, outdoor festivals, and warm sea water: Temperatures range from 15°C to 30°C, with highs of 26°C in Muscat. It’s sunny for over 11 hours a day, and the sea is warm at 24°C You can explore the local sights, relax on the beaches, or go swimming or snorkeling. You can also hike in the mountain or swim in the wadi. Save this for the Best Oman Photography Locations: 📌 Sultan Qaboos Grand Mosque 📌 Mutrah Souq, Muscat 📌 Wadi Shab 📌 Bimmah Sinkhole 📌 Nizwa Fort + Nizwa Souks 📌 Birkat Al Mouz Ruins viewpoint 📌 Yiti Round Viewpoint in Muscat 📌 Bandar-Al Khairan viewpoint in Muscat 📌Mutrah Corniche, Muscat 📌 Daymaniyat Islands 📌 Al Hamra Mud Village 📌 Wahiba Sands Desert 📌 Jabal Al Akhdar Mountains 📌 Jebel Shams #experienceoman #oman #visitoman #omanguide #omantourism ♬ son original - aureliestory
💶 Cena: od 88 € na noc pre dve osoby
Ubytovanie za perfektnú cenu ponúka dve spálne, dve kúpeľne, bazén, vírivku a balkón s výhľadom na mesto. Hostia okrem iného ocenili aj čistotu, zariadenie, hostiteľa a polohu (12 min. chôdze od Oman Avenues Mall a 6,5 km od miesta Mešita sultána Kábúsa).
5. Marakéš – Maroko 🇲🇦
👉🏼 Dôvody, prečo sem vycestovať: Február nie je populárnym mesiacom pre turistov, takže neočakávaj davy. Plus je tu veľmi príjemná teplota – okolo 20 stupňov Celzia.
✈️ Cena za jednosmernú letenku z Budapešti: od 49,50 € (január a február)
Február je ako stvorený na objavovanie hlavného mesta Maroka. Žiadne húfy turistov, príjemné teplo, no zároveň výhľad na majestátne zasnežené hory Atlas.
No a čo rozhodne stojí za návštevu? Určite zamier do prekrásnych Záhrad Majorelle, ktoré ťa očaria svojou kobaltovo-modrou budovou a pestrou flórou. Poprechádzaj sa po námestí Jemaa el-Fnaa, kde si vychutnáš tie najčerstvejšie pomaranče a kúp svojim kamošom suveníry na tradičnom trhovisku. Nevynechaj ani Bahia Palace, tradičnú marockú stavbu, pre ktorú sú typické modré dlažby.
@hedyashdixon The perfect winter sun destination ☀️ #marrakech #morocco #wintersun #marrakechitinerary #marrakechtips #marrakechrecommendations #traveltiktok #fyp #elfenn #elfennmarrakech #wintertravel ♬ original sound - user57196996843
💶 Cena: od 64 € na noc pre dve osoby
Tak tu sa budeš chcieť ubytovať. Našli sme ubytovanie s TOP cenou, polohou a ešte aj nádherným interiérom, ktorý je zariadený v typickom marockom štýle. V zariadení sa nachádza terasa s príjemným posedom, rastlinami a bazénom. Ráno sa tu podávajú halal raňajky. Hostia ocenili personál, polohu, čistotu a mačky, ktoré patria majiteľom.