„Keď piješ, nešoféruj!“ Svoj postoj k bezpečnosti na cestách vyjadrilo už takmer 10-tisíc vodičov

Zelená nálepka je v týchto dňoch symbolom bezpečných ciest. OZ Fórum Pi s rozumom Slovensko sa takto snaží edukovať vodičov o tom, že nezáleží na tom, čo pijeme, pretože alkohol je len jeden a v žiadnej podobe za volant nepatrí.
Hoci si to neradi pripomíname, vedecké fakty hovoria jasne: neexistuje žiadny alkoholický nápoj, ktorý by bol pre naše zdravie úplne bez rizika. Na druhej strane, alkohol je tu s nami od nepamäti a stal sa pevnou súčasťou našej kultúry, histórie i spoločenských rituálov. Od starovekých civilizácií, ktoré považovali víno či pivo za dary bohov, sme sa posunuli k dnešným vianočným večierkom a oslavám, kde pohárik v ruke symbolizuje pohodu a uvoľnenie.
Mnoho ľudí stále verí mýtom, že „malé pivo sa neráta“ alebo že destilát je „silnejší“ ako víno. Pravda je však taká, že množstvo čistého alkoholu v 0,33 l piva, 1,5 dl vína a 4 cl destilátu je v podstate rovnaké. Telo tieto rozdiely nerobí.
Rovnako nebezpečná je predstava, že káva alebo studená sprcha urýchlia odbúravanie alkoholu. Tento proces potrebuje čas a žiadne „zaručené triky“ ťa za volant nepripravia skôr. Práve na tieto mýty sa zameriava kampaň „Keď piješ, nešoféruj“, ktorú v predvianočnom týždni od 15. do 21. decembra 2025 spúšťa líder v oblasti osvety zodpovedného správania pri konzumácii alkoholu, občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko (FPSR) v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft.
Tomáš Huba, predseda predstavenstva Fórum Pi s rozumom, vysvetľuje cieľ tejto iniciatívy: „Našou ambíciou je priateľsky upozorňovať a vysvetľovať, nie moralizovať. Veríme, že ľudia si chcú vyberať správne, len niekedy potrebujú jasné fakty. Práve preto pripomíname, že alkohol je len jeden, bez ohľadu na to, či ho pijete vo forme piva, vína, destilátu alebo iného drinku a že za volantom nemá miesto“.
Zelená nálepka a atraktívne ceny
Vodiči môžu svoj postoj k bezpečnosti vyjadriť jednoduchým gestom, a to nalepením zelenej nálepky na svoje auto. Nálepku získate po natankovaní na čerpacích staniciach Slovnaft a prostredníctvom QR kódu na nej sa môžeš zapojiť do online kvízu „Čo vieš o alkohole?“, ktorý hravou formou vyvracia mýty o pití. Okrem dobrého pocitu zo zodpovedného správania sú pre účastníkov pripravené aj lákavé ceny:
- 1 x Kúpeľný wellness balík pre 2 osoby v Hoteli pod Zámkom Bojnice.
- 3 x GIFT karta Slovnaft v hodnote 50 €.
- 3 x Alkoholtester Sencor.
- 3 x Balíček výživových doplnkov Terézia.
Rozhodnutie je na každom z nás
Hoci štatistiky o pití alkoholu na Slovensku nie sú vždy lichotivé a naša krajina patrí k nadpriemerným konzumentom v európskom kontexte, cieľom nie je abstinencia za každú cenu. Dôležité je, aby sa každý človek vo chvíli, keď sa chystá siahnuť po poháriku, na moment zamyslel. „Podporou kampane ‚Keď piješ, nešoféruj' chceme vyslať jasný signál, že žiaden pohárik nestojí za riskovanie vlastného ani cudzieho života. Sme hrdí, že sme súčasťou projektu, ktorý prispieva k vyššej bezpečnosti na cestách, najmä v predvianočnom období,“ uzatvára Lucia Čorbová z PR oddelenia Slovnaftu