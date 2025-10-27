Kategórie
dnes 27. októbra 2025 o 10:15
Čas čítania 2:53

Hľadáme junior lifestyle redaktora/-ku. Poď pracovať pre Refresher!

Hľadáme junior lifestyle redaktora/-ku. Poď pracovať pre Refresher!
Zdroj: Refresher
Silvia Chlumecká
Silvia Chlumecká
Žiješ dianím na internete, baví ťa písanie a fresh obsah? Tak sa pridaj k nám!

Kto sme?

Sme Refresher, lifestylové médium, ktoré inšpiruje, vzdeláva a zabáva. Predstavujeme svet modernej generácie na Slovensku. Prostredníctvom našich hodnôt budujeme modernú generáciu s otvorenou mysľou, ktorá nevníma svet čierno-bielo.

Naším cieľom je dennodenne prinášať ľuďom čerstvé správy zo Slovenska aj zo zahraničia, sledovať trendy, ale tiež ich udávať, nastoľovať témy, sprostredkovať to, čo prežívajú mladí ľudia, a hlavne poskytnúť miesto, kde nájdeš všetky zaujímavé novinky na jednom mieste. 

Nepíšeme len krátke a rýchle články, ale tvoríme aj množstvo hodnotných a náučných textov, interaktívny obsah, reels, videoobsah, webové storky. V nich predstavujeme zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, tipy na skvelé gastro spoty, tipy na cestovanie, lokálnych hudobníkov, podnikateľov či tvorcov. Natáčame reportáže, pýtame sa mladých ľudí na Slovensku na názor a snažíme sa ho sprostredkovať každému. 

Refresher
Zdroj: Refresher

Koho hľadáme a prečo?

Hľadáme junior redaktora alebo redaktorku do lifestyle sekcie, čo dokáže prinášať témy, ktoré zaujímajú mladých ľudí na Slovensku. Ak máš prehľad o najnovších trendoch na socials, cítiš sa ako doma na TikToku, Reddite či Discorde a aktívne sleduješ dianie, možno hľadáme práve teba!

Je super, ak sa vo voľnom čase hlbšie zaujímaš o nejakú oblasť – napríklad gastro, hudbu, módu, filmy, tech či šport. Zaujme nás ale aj všestranná osobnosť so všeobecným prehľadom, ktorá vie byť flexibilná a rýchlo reagovať na aktuálne dianie.

Hľadáme človeka, ktorý vie napísať krátky článok o novinke zo sveta módy, gastra, áut či technológií, ale aj novom videoklipe známeho interpreta, kauze influencera či nezvyčajnom virálnom trende zo zahraničia. Práca okrem písania textov zahŕňa aj tvorbu multimediálneho obsahu vo forme carouselov či reels. Ideálna je pre študentov vysokých škôl.

Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a poslanie boli v súlade s hodnotami našej firmy, ktoré nájdeš tu 👇.

REFRESHER HODNOTY

Čo budeš robiť?

  • Aktívne písať novinky v lifestyle sekcii redakcie v spolupráci s editormi a redaktormi.
  • Tvoriť multimediálny obsah. Okrem textov by si mal/a tiež dokázať nakrútiť a jednoduchým editom postrihať video, nahrať voice-over či vytvoriť carousel na Instagram.
  • Sledovať rôzne slovenské aj zahraničné zdroje, monitorovať médiá, magazíny či profily na sociálnych sieťach a prinášať nápady na fresh a originálny obsah.
  • Vyhodnocovať aktuálne dianie, overovať informácie.
  • V rámci tém, ktoré sú ti blízke, budeš môcť pracovať aj na väčších a hlbších textoch (rozhovory, reportáže, recenzie, analýzy, rebríčky atď.)
  • Pracovať v rámci naplánovaných zmien, ktoré si spoločne dohodneme v dostatočnom predstihu.

Aké vlastnosti sú pri tejto práci dôležité?

  • Komunikatívnosť a asertivita
  • Flexibilita a schopnosť rýchlo reagovať
  • Perfektný prehľad vo svete životného štýlu mladých ľudí. Ak máš prehľad aj v aktuálnom spoločenskom dianí, je to vítané.
  • Proaktivita a samostatnosť – nechceme ťa mikromanažovať
  • Cit pre poriadok, vizuálne oko a detail
  • Zodpovednosť a dodržiavanie deadlinov

Požiadavky

  • Gramatika, ktorú musíš ovládať na naozaj vysokej úrovni. 
  • Štylistika, ktorá je rovnako dôležitá ako gramatika. To, ako postavíš celý text článku, má vplyv na to, na ako dlho upútaš čitateľovu pozornosť.
  • Angličtina. Vo svojej práci budeš často pracovať s pôvodnými zdrojmi v angličtine, takže ak tento jazyk neovládaš, nebol by si pre nás vhodnou posilou.
  • Cit pre „šťavu“. Nejde len o to, aby si napísal text, ale musíš vedieť vymyslieť chytľavý nadpis a vhodný náhľadový obrázok, ktorým ho „predáš“ čitateľom na webe aj sociálnych sieťach.
  • Flexibilita a rýchlosť. O novinkách a zaujímavostiach chceme našich čitateľov informovať čo najrýchlejšie a najpresnejšie.
  • Prehľad o trendoch doma aj vo svete. V ideálnom prípade ťa témy, o ktorých budeš písať, bavia aj mimo práce a prakticky svoje hobby premeníš na job. 
  • Práca je ideálna pre študentov vysokých škôl.

Čo ti ponúkame?

  • Slobodu a dôveru. Čím rýchlejšie sa budeš učiť veci a ukazovať, že napreduješ, tým rýchlejšie dostaneš priestor pracovať na svojich nápadoch. 
  • Zážitky, nielen prácu. Dostaneš sa na miesta, kam iní nie – či už sú to zaujímavé press tripy po Slovensku, cesty do zahraničia, alebo exkluzívne eventy.
  • Priestor na postupný kariérny rast, vyjadrenie názoru, vplyv na smerovanie projektov.
  • Rôzne benefity. Vstupy na festivaly, lístky do kina či zľavy na oblečenie.
  • Prácu pre lovebrand, ktorý má reálny dosah a formuje mladú generáciu.
  • Priestor pre tvoju kreativitu. Ak máš nápad na zaujímavý videoformát, webový seriál či vlastný podcast, dáme ti podporu a priestor ho zrealizovať.
  • Flexibilitu, ktorá sa dá skvele skĺbiť so školou.

Odmena

Od 6 €/hod.

Finálna odmena sa bude odvíjať od tvojich skúseností a schopností čo najrýchlejšie sa začleniť do tímu, naučiť sa, ako fungujú procesy, a robiť ich včas a kvalitne.

Miesto práce

Bratislava

Odkedy ťa potrebujeme?

ASAP

Prihlás sa TU.
JOB SK
