SZRB rozširuje produktové portfólio a prichádza s novým úverom pre živnostníkov

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) vstupuje do novej etapy a prináša podnikateľský úver Mikro-INVESTaktiv, ktorý je určený pre živnostníkov.
Mikro-INVESTaktiv pre živnostníkov
Nový úverový produkt Mikro-INVESTaktiv, ktorý Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) ponúka v spolupráci s Európskym investičným fondom (EIF) je šitý na mieru mikropodnikom – fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí už podnikajú aspoň jedno účtovné obdobie (minimálne 6 mesiacov).
Hlavné výhody úveru Mikro-INVESTaktiv:
- bez potreby ručenia majetkom – úver je zabezpečený zárukou EIF z fondu InvestEU (50 % až 80 % z istiny podľa regiónu),
- fixný úrok počas celej doby splácania,
- žiadne poplatky za predčasné splatenie,
- možnosť čerpania jednorazovo alebo postupne.
Parametre úveru:
- Výška: 5 000 € – 30 000 €
- Splatnosť: 5 – 8 rokov pri prevádzkových úveroch, 5 – 10 rokov pri investičných úveroch.
Produkt Mikro-INVESTaktiv má pomôcť živnostníkom preklenúť počiatočné obdobie podnikania, podporiť rast a inovácie bez zbytočných prekážok v podobe majetkového zabezpečenia alebo skrytých nákladov
Nová éra banky pre malé firmy
Modernizácia informačných systémov, ako aj nový produkt Mikro-INVESTaktiv, sú súčasťou širšej stratégie banky – byť dôveryhodným a technologicky pripraveným partnerom pre malé a stredné podniky naprieč Slovenskom.
„Chceme, aby štátna banka neznamenala pomalé procesy a byrokraciu, ale práve naopak – jednoduchosť, transparentnosť a dôveru. Mikro-INVESTaktiv je ukážkou toho, ako môže verejný sektor ponúknuť podnikateľom reálnu pomoc bez zbytočných kompromisov,“ dopĺňa Radko Kuruc, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SZRB.
Podnikatelia, ktorí majú záujem o úver Mikro-INVESTaktiv, nájdu všetky podmienky, návod na podanie žiadosti aj kontaktný formulár na stránke SZRB.