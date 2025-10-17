Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka.
dnes 17. októbra 2025 o 10:00
Čas čítania 0:52
Sponzorovaný obsah

SZRB rozširuje produktové portfólio a prichádza s novým úverom pre živnostníkov

SZRB rozširuje produktové portfólio a prichádza s novým úverom pre živnostníkov
Zdroj: Unsplash/Andrew Neel
Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) vstupuje do novej etapy a prináša podnikateľský úver Mikro-INVESTaktiv, ktorý je určený pre živnostníkov.

Mikro-INVESTaktiv pre živnostníkov

Nový úverový produkt Mikro-INVESTaktiv, ktorý Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) ponúka v spolupráci s Európskym investičným fondom (EIF) je šitý na mieru mikropodnikom – fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí už podnikajú aspoň jedno účtovné obdobie (minimálne 6 mesiacov).

Hlavné výhody úveru Mikro-INVESTaktiv:

  • bez potreby ručenia majetkom – úver je zabezpečený zárukou EIF z fondu InvestEU (50 % až 80 % z istiny podľa regiónu),
  • fixný úrok počas celej doby splácania,
  • žiadne poplatky za predčasné splatenie,
  • možnosť čerpania jednorazovo alebo postupne.

Parametre úveru:

  • Výška: 5 000 € – 30 000 €
  • Splatnosť: 5 – 8 rokov pri prevádzkových úveroch, 5 – 10 rokov pri investičných úveroch.

Produkt Mikro-INVESTaktiv má pomôcť živnostníkom preklenúť počiatočné obdobie podnikania, podporiť rast a inovácie bez zbytočných prekážok v podobe majetkového zabezpečenia alebo skrytých nákladov

Nová éra banky pre malé firmy

Modernizácia informačných systémov, ako aj nový produkt Mikro-INVESTaktiv, sú súčasťou širšej stratégie banky – byť dôveryhodným a technologicky pripraveným partnerom pre malé a stredné podniky naprieč Slovenskom.

„Chceme, aby štátna banka neznamenala pomalé procesy a byrokraciu, ale práve naopak – jednoduchosť, transparentnosť a dôveru. Mikro-INVESTaktiv je ukážkou toho, ako môže verejný sektor ponúknuť podnikateľom reálnu pomoc bez zbytočných kompromisov,“ dopĺňa Radko Kuruc, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SZRB.

Podnikatelia, ktorí majú záujem o úver Mikro-INVESTaktiv, nájdu všetky podmienky, návod na podanie žiadosti aj kontaktný formulár na stránke SZRB.

zisti viac
