Tesco spúšťa novú výzvu v grantovom programe Správne začiatky: Nápadom pre deti a mladých rozdá 223-tisíc eur

Oprava hradu, učenie sa v záhrade, nové dopravné ihrisko či plávanie pre znevýhodnené deti?
Tesco opäť podporí až 231 najlepších nápadov na lepší štart do života pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Už tretíkrát sa o grant Správne začiatky môžu uchádzať mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, neziskové organizácie, občianske združenia a iné organizácie. Nápad stačí prihlásiť do 9. novembra tohto roka online cez stránku Správne začiatky.
Tesco spolu s Pontis Impact, s. r. o., vyberie z prihlásených nápadov 231 najlepších projektov, ktorým rozdelí sumu 223 300 eur. Nápady by mali byť zamerané na podporu detí a mladých do 26 rokov.
„Každý z nás si zaslúži vo svojom živote správny začiatok, najmä deti a mladí ľudia. Na dobrý rozbeh často stačí absolvovanie kurzu, športovanie, naučenie sa niečoho nového alebo rozvíjanie talentu či nájdenie správnej cesty za pomoci odborníkov. Aj preto Tesco po dvoch úspešných edíciách pokračuje aj treťou edíciou grantu Správne začiatky, v ktorej opäť podporí až 231 projektov z celého Slovenska dokopy sumou 223 300 eur,“ hovorí Michaela Lehotská, manažérka spoločenskej zodpovednosti Tesca na Slovensku.
Príkladom je Rodinné centrum Ráčik v Bratislave fungujúce vyše 20 rokov, ktoré získalo podporu v druhej edícii spolu s ďalšími 230 projektami. Centrum z grantu vylepší knižnicu pre detičky: „Vďaka Tesco grantu Správne začiatky teraz môžeme aktualizovať našu knižnicu pre deti, ktorá bola trochu zastaraná. Chceme ponuku doplniť o knihy pre deti o emóciách i citlivých témach. Mali sme aj veľký dopyt po interaktívnych knihách so zvukmi či s elektronickým perom. Tešíme sa, že to teraz môžeme aj zrealizovať,“ upresňuje Andrea Butor Škulcová z Rodinného centra Ráčik v Bratislave.
O výške podpory v tretej edícii budú v zime hlasovať žetónmi zákazníci Tesca v 166 obchodoch po celom Slovensku. V jednotlivých predajniach budú na výber pre hlasovanie tri projekty z okolia. Projekt, ktorý dostane najvyšší počet hlasovacích žetónov, získa 1 800 eur, projekt na druhom mieste 800 eur a na treťom 300 eur.
Grantový program Správne začiatky nadviazal na ukončený grant Vy rozhodujete, my pomáhame, s ktorým Tesco podporilo 3 234 projektov v hodnote takmer 2,6 milióna eur.
Ako prebieha prihlasovanie projektu do grantu Správne začiatky?
- Premyslite si, ako môže váš nápad zlepšiť štart do života pre deti a mladých ľudí do 26 rokov.
- Vypočítajte si, koľko eur by stála realizácia projektu.
- Zaregistrujte svoj projekt odkiaľkoľvek online na: https://tesco.sk/pomahame/registration/
- Hotovo. Teraz stačí počkať na výber 231 najlepších nápadov, o ktorých e-mailom informujú organizátori priamo zapojené organizácie.
- Počas januára a februára zákazníci hlasovaním pomocou žetónov v 166 predajniach Tesca rozhodnú o výške podpory – 300 eur, 800 eur alebo 1 800 eur.