Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Tesco.
dnes 14. októbra 2025 o 9:41
Čas čítania 1:38
Sponzorovaný obsah

Tesco spúšťa novú výzvu v grantovom programe Správne začiatky: Nápadom pre deti a mladých rozdá 223-tisíc eur

ZAUJÍMAVOSTI TESCO
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Oprava hradu, učenie sa v záhrade, nové dopravné ihrisko či plávanie pre znevýhodnené deti?

Tesco opäť podporí až 231 najlepších nápadov na lepší štart do života pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Už tretíkrát sa o grant Správne začiatky môžu uchádzať mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, neziskové organizácie, občianske združenia a iné organizácie. Nápad stačí prihlásiť do 9. novembra tohto roka online cez stránku Správne začiatky.

Tesco
Zdroj: Tesco

Tesco spolu s  Pontis Impact, s. r. o., vyberie z prihlásených nápadov 231 najlepších projektov, ktorým rozdelí sumu 223 300 eur. Nápady by mali byť zamerané na podporu detí a mladých do 26 rokov.

 „Každý z nás si zaslúži vo svojom živote správny začiatok, najmä deti a mladí ľudia. Na dobrý rozbeh často stačí absolvovanie kurzu, športovanie, naučenie sa niečoho nového alebo rozvíjanie talentu či nájdenie správnej cesty za pomoci odborníkov. Aj preto Tesco po dvoch úspešných edíciách pokračuje aj treťou edíciou grantu Správne začiatky, v ktorej opäť podporí až 231 projektov z celého Slovenska dokopy sumou 223 300 eur,“ hovorí Michaela Lehotská, manažérka spoločenskej zodpovednosti Tesca na Slovensku.  

Odporúčané
Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka Tesco zmrazuje nízke ceny vyše 900 výrobkov až do konca roka 8. októbra 2025 o 11:44

Príkladom je Rodinné centrum Ráčik v Bratislave fungujúce vyše 20 rokov, ktoré získalo podporu v druhej edícii spolu s ďalšími 230 projektami. Centrum z grantu vylepší knižnicu pre detičky: „Vďaka Tesco grantu Správne začiatky teraz môžeme aktualizovať našu knižnicu pre deti, ktorá bola trochu zastaraná. Chceme ponuku doplniť o knihy pre deti o emóciách i citlivých témach. Mali sme aj veľký dopyt po interaktívnych knihách so zvukmi či s elektronickým perom. Tešíme sa, že to teraz môžeme aj zrealizovať,“ upresňuje Andrea Butor Škulcová z Rodinného centra Ráčik v Bratislave.

O výške podpory v tretej edícii budú v zime hlasovať žetónmi zákazníci Tesca v 166 obchodoch po celom Slovensku. V jednotlivých predajniach budú na výber pre hlasovanie tri projekty z okolia. Projekt, ktorý dostane najvyšší počet hlasovacích žetónov, získa 1 800 eur, projekt na druhom mieste 800 eur a na treťom 300 eur. 

Grantový program Správne začiatky nadviazal na ukončený grant Vy rozhodujete, my pomáhame, s ktorým Tesco podporilo 3 234 projektov v hodnote takmer 2,6 milióna eur. 

Ako prebieha prihlasovanie projektu do grantu Správne začiatky? 

  • Premyslite si, ako môže váš nápad zlepšiť štart do života pre deti a mladých ľudí do 26 rokov.
  • Vypočítajte si, koľko eur by stála realizácia projektu.
  • Zaregistrujte svoj projekt odkiaľkoľvek online na: https://tesco.sk/pomahame/registration/ 
  • Hotovo. Teraz stačí počkať na výber 231 najlepších nápadov, o ktorých e-mailom informujú organizátori priamo zapojené organizácie. 
  • Počas januára a februára zákazníci hlasovaním pomocou žetónov v 166 predajniach Tesca rozhodnú o výške podpory – 300 eur, 800 eur alebo 1 800 eur.
S nami si vždy fresh
Mapujeme za teba dianie na mólach, v hudbe, v Hollywoode, v slovenskom gastre či kultúre.
Vďaka tomu vieš, čo je práve HOT a kde nesmieš chýbať.
Vstúp do klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
TESCO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Tesco
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
refresher+
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
pred 2 dňami
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
pred 3 dňami
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
7. 10. 2025 19:00
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
včera o 16:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 2 dňami
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
pred 4 dňami
Storky
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Lifestyle news
Nela Pocisková vydáva najosobnejšiu skladbu kariéry. Venovala ju svojím deťom pred 19 minútami
Slovenská tatérka svetových celebrít Ivana Beláková požiadala o ruku svoju dlhoročnú priateľku pred hodinou
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Vysvetlila dôvod, prečo odmieta adopciu pred 2 hodinami
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát pred 2 hodinami
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný film pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Turisti vybrali 20 najkrajších miest v Európe. V TOP 3 sa umiestnil klenot našich susedov dnes o 08:38
Do vily na Love Islande vstupuje známa tvár. Nová bombshell je Kika z Ruže pre nevestu dnes o 07:50
Film Podfukári 3 príde už onedlho do kín. Pokračovanie kultovej série prinesie aj nové tváre včera o 17:53
Prvým digitálnym milionárom je AI. Začínala ako experiment, dnes disponuje vlastným majetkom včera o 17:01
Je to koniec Szigetu? Organizátori ukončili zmluvu s mestom, budúcnosť festivalu je otázna včera o 16:13
Spravodajstvo
Rusko Krimi Peter Pellegrini Putin
Viac
Po zrážke vlakov je jeden pacient vo vážnom stave. Polícia informuje aj o zadržaní rušňovodiča
pred 24 minútami
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
pred hodinou
Najmenej 64 mŕtvych: Mexické povodne si vyžiadali desiatky obetí a nezvestných (+VIDEO)
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 58 minútami
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
refresher+
Odporúčané
Najlacnejší hostel a izba s desiatimi cudzími mužmi. Takto vyzerala moja noc, na ktorú by si väčšina žien netrúfla
pred 2 dňami
Ako dobre ovládaš slovenský jazyk? Tento kvíz zvládne len skutočný grammar nazi
Ako dobre ovládaš slovenský jazyk? Tento kvíz zvládne len skutočný grammar nazi
pred hodinou
V Bratislave vydržala len 3 mesiace. Nórska aerolinka na Slovensku končí, lety do Kodane rušia
V Bratislave vydržala len 3 mesiace. Nórska aerolinka na Slovensku končí, lety do Kodane rušia
včera o 15:17
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
refresher+
Odporúčané
Seriálový Ed Gein vs. realita: Vysvetľujeme, čo všetko tvorcovia prikrášlili a pozmenili
pred 4 dňami
Toto sú najobľúbenejšie mená psov. Nájdeš tu aj svojho miláčika?
Toto sú najobľúbenejšie mená psov. Nájdeš tu aj svojho miláčika?
10. 10. 2025 12:48
Viac z Refresher Všetko
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
Slovensko
včera o 20:00
Odporúčané
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
včera o 20:00
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
pred 3 dňami
Film Podfukári 3 príde už onedlho do kín. Pokračovanie kultovej série prinesie aj nové tváre
včera o 17:53
Legendárny komik je späť. Rowan Atkinson nás rozosmeje počas Vianoc v novom sviatočnom filme
10. 10. 2025 9:29
Viac z Hudba Všetko
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
Slovensko
včera o 20:00
Odporúčané
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
včera o 20:00
Pohoda oznámila prvého headlinera: Kultová kapela Gorillaz vystúpi na Slovensku prvýkrát
pred 2 hodinami
Prekročil najpočúvanejší český raper na Spotify hranicu 1 milióna poslucháčov? Takto vyzerá zoznam TOP 10
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Rezort Vila Vita Pannonia: Rodinný relax v objatí prírody len hodinu z Bratislavy
Zaujímavosti
pred minútou
PR správa
Rezort Vila Vita Pannonia: Rodinný relax v objatí prírody len hodinu z Bratislavy
pred minútou
Malebné domčeky pri jazere uprostred rozľahlých lúk, lesov a bohatej fauny i flóry.
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
pred 57 minútami
Ako dobre ovládaš slovenský jazyk? Tento kvíz zvládne len skutočný grammar nazi
Ako dobre ovládaš slovenský jazyk? Tento kvíz zvládne len skutočný grammar nazi
pred hodinou
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Vysvetlila dôvod, prečo odmieta adopciu
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Vysvetlila dôvod, prečo odmieta adopciu
pred hodinou
Tesco spúšťa novú výzvu v grantovom programe Správne začiatky: Nápadom pre deti a mladých rozdá 223-tisíc eur
PR správa
Tesco spúšťa novú výzvu v grantovom programe Správne začiatky: Nápadom pre deti a mladých rozdá 223-tisíc eur
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
včera o 09:05
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
Polícia komentovala video Jovinečka, v ktorom si uťahuje z rasizmu voči Rómom. Navrhla mu spoluprácu
včera o 14:08
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
pred 2 dňami
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
Odporúčané
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
včera o 20:00
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristína sa narodila bez oka aj ucha, časť tváre si zakrýva: Keď mi išiel dať frajer pusu, utiekla som (Rozhovor)
10. 10. 2025 7:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
včera o 09:05
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
8. 10. 2025 10:18
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
7. 10. 2025 12:21
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia