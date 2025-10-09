Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Alto.
dnes 9. októbra 2025 o 15:11
Čas čítania 0:50
Sponzorovaný obsah

Flexibilný koncept Compact Offices pre firmy aj jednotlivcov

KULTÚRA STAVBY A REKONŠTRUKCIE
Compact Offices sú dostupné v City Business Centre 3 a 5 a v Digital Parku.

Spoločnosť Alto Real Estate prináša ponuku moderných pracovných priestorov v koncepte Compact Offices, ktorý reaguje na rastúci dopyt po flexibilných kanceláriách. Tento model je navrhnutý pre firmy rôznej veľkosti aj jednotlivcov, ktorí hľadajú kvalitné zázemie v strategických lokalitách Bratislavy s možnosťou krátkodobého nájmu už od jedného roka.

Compact Offices sú dostupné v City Business Centre 3 a 5 a v Digital Parku. Výhodou je ich vysoká prispôsobiteľnosť. Nájomníci si môžu vybrať priestor od 17 m² až po 120 m², pričom dispozíciu je možné flexibilne meniť, vrátane presúvania priečok.

Alto
Zdroj: Alto

Okrem súkromia vlastnej kancelárie je samozrejmosťou kompletné zázemie: spoločné plne vybavené kuchynky, zasadacie miestnosti pre dôležité stretnutia či moderné vybavenie, ktoré zaručuje komfortný pracovný deň. Výhodou je fixná cena bez ďalších poplatkov, parkovanie v podzemnej garáži či stravovacie prevádzky a obchody priamo v budove.

„Našou víziou je prinášať kancelárske priestory, ktoré sa prispôsobia potrebám nájomníkov, nie naopak. Vnímame rastúci záujem o flexibilitu, a preto považujeme nájom od jedného roka za dôležitý benefit, ktorý odlišuje naše priestory od štandardnej ponuky na trhu,“ hovorí Christian Gálik, Leasing Manager Alto Real Estate.

Alto
Zdroj: Alto

Zárukou kvality je dlhodobá spokojnosť klientov Alto Real Estate, ktorí si kancelárie pravidelne prenajímajú aj predlžujú nájmy. Tento trend potvrdzuje, že flexibilita, funkčnosť a kvalitná správa priestorov sú kľúčom k udržateľným a efektívnym pracovným riešeniam.

Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Alto
