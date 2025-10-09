Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Dr. Max.
dnes 9. októbra 2025 o 12:00
Čas čítania 3:30
Sponzorovaný obsah

So zimou prichádzajú aj častejšie zápaly močových ciest. Na čo si dať pozor a čo pomáha?

So zimou prichádzajú aj častejšie zápaly močových ciest. Na čo si dať pozor a čo pomáha?
Zdroj: Pexels / Andrea Piacquadio
ZDRAVIE VÝŽIVOVÉ DOPLNKY WISHLIST ŽENSKÉ ZDRAVIE
Existuje účinná prevencia?

Pálenie, svrbenie či bolesti pri močení alebo sexe. Mnohým ženám sú tieto príznaky veľmi dobre známe. Zimné obdobie so sebou prináša nielen chladné počasie, ale aj zvýšené riziko niektorých zdravotných problémov. Práve zápaly močových ciest patria medzi časté ťažkosti, ktoré dokážu potrápiť najmä ženy. Prečo je to tak a čo ti môže pomôcť predísť nepríjemným komplikáciám?

Ako vzniká zápal močových ciest?

Zápal močových ciest je bežné infekčné ochorenie, ktoré postihuje močový trakt, najčastejšie močový mechúr a močovú trubicu. Ide o infekciu, ktorá vzniká, keď baktérie preniknú do močového traktu, a začnú sa množiť v močovom mechúre. Za 90 % prípadov ochorenia je zodpovedná baktéria Escherichia coli (E. coli), ktorá osídľuje hrubé črevo. Napriek tomu, že močový systém je navrhnutý tak, aby sa bránil proti baktériám, niekedy tieto ochranné mechanizmy zlyhajú a baktérie sa dostanú až do močovej trubice.

menštruácia, menštruačné bolesti, žena, kŕče
Zdroj: Pexels/Sora Shimazaki
Štatistiky ukazujú, že počas života sa s týmto problémom stretne viac než 50 % žien. Naopak u mužov je riziko výrazne nižšie – zápal močových ciest postihuje len približne 12 % mužov, prevažne nad 50 rokov.

U mužov je prenos baktérií menej pravdepodobný, pretože ich močová trubica je dlhšia a konečník je vzdialený od ústia močovej trubice. Tento anatomický rozdiel znamená, že baktérie majú väčšie problémy dostať sa do močového traktu. K zvýšenému riziku dochádza aj pri pohlavnom styku, keďže práve ten dokáže uľahčiť prenos baktérií medzi partnermi. Po každom sexe sa preto nezabudni vycikať – pomôže ti to zbaviť sa baktérií. 

Najčastejšie príznaky

Medzi typické príznaky zápalu močových ciest patrí pálenie alebo bolesť pri močení, časté nutkanie ísť na záchod aj keď je močový mechúr takmer prázdny, a zakalený alebo nepríjemne zapáchajúci moč. Niekedy sa v moči môžu objaviť aj stopy krvi.

Okrem problémov s močením sa môžeš cítiť unavene, malátne, môžeš mať horúčku alebo zimnicu, prípadne bolesti v spodnej časti brucha alebo v oblasti chrbta. Tieto príznaky sa môžu objaviť samostatne alebo súčasne a ich intenzita sa líši od miernej nepohody až po výraznú bolesť.

Pri začínajúcej infekcii močových ciest je dôležité konať rýchlo. V niektorých prípadoch sa dá rozvoj zápalu zastaviť správnym režimom a domácou starostlivosťou. Akonáhle začneš mať pocit, že s tebou niečo nie je v poriadku, alebo pocítiš prvé príznaky, vyskúšaj tieto tipy:

  • Zvýš príjem tekutín, aby sa močové cesty dôkladne prepláchli – vypi aspoň 2,5 až 3 litre denne a nikdy nezadržiavaj moč, aby sa močové cesty mohli prirodzene prečisťovať a preplachovať.
  • Pri ťažkostiach sa naopak vyhýbaj dráždivým nápojom, ako je káva, čierny a zelený čaj, alkohol či sýtené a sladené nápoje.
  • Siahnuť môžeš po voľnopredajných prípravkoch, ktoré podporujú zdravú funkciu močových ciest.
  • Na citlivé alebo boľavé podbruško si môžeš priložiť teplý obklad, ktorý pomôže uvoľniť napätie a zmierniť bolesť.
  • Zostaň v teple a dopraj si pokoj, aby sa telo mohlo rýchlejšie zotaviť.
❗️ V prípade, že do 48 hodín nenastane zlepšenie, vyhľadaj lekársku pomoc. Pri ojedinelých zápaloch močových ciest ti pomôže všeobecný lekár, ktorý ti predpíše antibiotiká. Vďaka nim príznaky ochorenia zvyčajne ustúpia do 3 až 5 dní od začiatku liečby. Uisti sa však, že doberieš celé predpísané balenie antibiotík, aj keď sa budeš cítiť lepšie. 

Ak sa však s týmto problémom stretávaš opakovane, odporúča sa návšteva urológa, ktorý dokáže odkaliť skrytú príčinu. „Ak sa zápal objavuje často, treba zapojiť gynekológa, ktorý zistí, či tie príčiny nie sú gynekologické, no musí tam byť aj urologické vyšetrenie,“ vysvetlil urológ Ján Švihra.
vyšetrenie, zdravie
Zdroj: Pexels/Gustavo Fring

Správna prevencia dokáže zázraky

Práve správna prevencia ťa s veľkou pravdepodobnosťou ochráni pred bolestivým a nepríjemným ochorením. Tvojim hlavným spojencom je nielen silná imunita, ale aj vyvážená mikroflóra.

Probiotiká pridávajú do tela „dobré“ baktérie, ktoré vytláčajú tie škodlivé. Čím viac dobrých baktérií máš, tým menšia šanca, že sa baktérie spôsobujúce zápal uchytia a začnú množiť. Probiotiká môžeš dopĺňať vo forme kapsúl alebo cez fermentované potraviny, ako je kefír, jogurt či kyslá kapusta. Probiotiká sú nielen vhodnou prevenciou, ale aj doplnkovou liečbou počas toho, ako berieš antibiotiká.

📌Probiotiká podporujúce ženské zdravie

Ako účinná sa ukázala aj D-manóza, ktorá pomáha predchádzať aj liečiť zápaly močových ciest tým, že sa viaže na baktérie – najmä E. coli – a zabraňuje im prichytiť sa na steny močového mechúra a močovej trubice, vďaka čomu sa z tela vyplavia močom.

S podporou zdravia močových ciest ti môžu produkty obsahujúce D-manózu:

📌 Blokurima URO+ pre správne fungovanie močových ciest
📌 Urinal D-manosa Forte pre podporu zdravia močových ciest
čaj
Zdroj: Unsplash / Manki Kim

Nezabúdaj ani na dostatočný pitný režim. Výskumy ukázali, že brusnice, zelený čaj alebo žihľava, môžu pomôcť znížiť riziko, že sa baktérie uchytia v močovom mechúre. Dôležité je však vedieť, že bakteriálny zápal sa bez antibiotík nevylieči – bylinky a prírodné doplnky sú len prevencia, nie náhrada liečby.

📌Náš tip: Urologický čaj s brusnicami a žihľavou

Použitie byliniek a doplnkov stravy je teda ideálne ako doplnok zdravého životného štýlu: spolu s dostatočným pitným režimom, správnou hygienou, probiotikami a podporou imunity môže pomôcť udržať močový trakt zdravý a predísť nepríjemným problémom.

V lete sa vyhýbaj dlhému noseniu mokrých plaviek, v zime zase prechladnutiu. Zradné môže byť napríklad sedenie na studenom povrchu či chodenie naboso po chladnej podlahe. Prechladnutie totiž zvyšuje riziko, že si tvoj imunitný systém nedokáže sám poradiť s baktériami v močovom mechúre. 

Silný obranný systém dokáže lepšie odolávať baktériám, ktoré sa do močového traktu dostanú. O jeho podporu sa postará pravidelný pohyb, vyvážená strava a dostatok spánku.

📌 Nezabúdaj na podporu imunity, s ktorou ti okrem správneho životného štýlu pomôže aj vitamín C.
