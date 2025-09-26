Ako Arseni vníma dianie na Farme po jeho odchode?
Arseni sa stal prvým vypadnutým súťažiacim z Farmy 17 a hneď po odchode zavítal do OUT LOUD s Mišom Totkom.
Už od začiatku bolo jasné, že rozhovor nebude úplne obyčajný – Arseni je totiž veštec a svoje schopnosti využil aj na to, aby prezradil, ako sa bude dariť párom na Farme. Vyveštil Miške a Majovi, či majú šancu aj mimo šou, a vo verzii pre predplatiteľov sa pozrel aj na dvojicu Ela a Igor.
Okrem veštenia sa Arseni otvoril aj o svojom živote. Pochádza z Bieloruska, no už šesť rokov žije na Slovensku. Zaujímavosťou je, že keď mal len štrnásť rokov, dostal sa do ruskej verzie Survivora, čo mu dalo prvú veľkú skúsenosť s reality šou.
Prezradil, koho považuje za najväčší fejk a komu by naopak najviac doprial výhru. Spomenul aj Lauru, Romana aj ostatných farmárov a otvorene sa vyjadril k tomu, ako ich vníma.
Aj keď Farma preňho skončila priskoro, Arseni priznal, že to bol pre neho silný zážitok.