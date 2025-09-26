Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. septembra 2025 o 19:00
Čas čítania 0:37
Helena Lučivňáková

Vydrží Miške a Majovi ich vzťah aj po Farme?🔮 Arseni vyveštil odpoveď (OUT LOUD)

Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Sledovať video
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 190235 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMA , Lístok ZDARMA na linke Bratislava – Viedeň/Schwechat alebo 15 % zľava na nákup výživových doplnkov VOXBERG
Zobraziť všetky (12)
Ďalšie videá
Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou) Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou) pred 3 hodinami
Režiséri hitov Miki, Černák či Duchoň v špeciálnom rozhovore Iba medzi nami. Prečo si vybrali Milana Ondríka či Vladka Plevčíka? Režiséri hitov Miki, Černák či Duchoň v špeciálnom rozhovore Iba medzi nami. Prečo si vybrali Milana Ondríka či Vladka Plevčíka? dnes o 11:58
CLOSE FRIENDS s Peťom Lackovičom a babkou Helenkou: Teší sa babka na vnúčatá? A kedy sa ich dočká? CLOSE FRIENDS s Peťom Lackovičom a babkou Helenkou: Teší sa babka na vnúčatá? A kedy sa ich dočká? pred 2 dňami
CLOSE FRIENDS s Fodorom a Pukačom z Oktagonu: Kto z nich je lepší bojovník? CLOSE FRIENDS s Fodorom a Pukačom z Oktagonu: Kto z nich je lepší bojovník? 16. 9. 2025 18:00
Virálny ESPRESSO make-up look s celebritnou vizážistkou Katkou Hudec (MAKE UP & GOSSIP) Virálny ESPRESSO make-up look s celebritnou vizážistkou Katkou Hudec (MAKE UP & GOSSIP) 14. 9. 2025 14:15
CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou? CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou? 9. 9. 2025 18:00
Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS Kto známy sa objavil v ich DMs a prečo majú po Party Shore málo followerov? Viky a Luis v CLOSE FRIENDS 2. 9. 2025 18:00
Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) Martina Zábranská o chudnutí, bozkávaní Adama Bárdyho a novej hereckej role (MAKE UP & GOSSIP) 31. 8. 2025 14:00
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50? CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50? 27. 8. 2025 18:42
CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? CLOSE FRIENDS so Šmolkim a Big Sipom z 13K: Kto z nich to najviac hrotí na akciách? 19. 8. 2025 18:00

Ako Arseni vníma dianie na Farme po jeho odchode?

Arseni sa stal prvým vypadnutým súťažiacim z Farmy 17 a hneď po odchode zavítal do OUT LOUD s Mišom Totkom.

Už od začiatku bolo jasné, že rozhovor nebude úplne obyčajný – Arseni je totiž veštec a svoje schopnosti využil aj na to, aby prezradil, ako sa bude dariť párom na Farme. Vyveštil Miške a Majovi, či majú šancu aj mimo šou, a vo verzii pre predplatiteľov sa pozrel aj na dvojicu Ela a Igor. 

Okrem veštenia sa Arseni otvoril aj o svojom živote. Pochádza z Bieloruska, no už šesť rokov žije na Slovensku. Zaujímavosťou je, že keď mal len štrnásť rokov, dostal sa do ruskej verzie Survivora, čo mu dalo prvú veľkú skúsenosť s reality šou. 

Prezradil, koho považuje za najväčší fejk a komu by naopak najviac doprial výhru. Spomenul aj Lauru, Romana aj ostatných farmárov a otvorene sa vyjadril k tomu, ako ich vníma.

Aj keď Farma preňho skončila priskoro, Arseni priznal, že to bol pre neho silný zážitok. 

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Helena Lučivňáková
Helena Lučivňáková
Production Manager
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: refresher sk
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
dnes o 13:00
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
dnes o 08:00
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
refresher+
Odporúčané
Sára Ružičková z Love Islandu: Nicolasovi by som šancu už nedala, nemyslím si, že to myslí s Lenkou úprimne
včera o 15:00
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
refresher+
Odporúčané
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
dnes o 14:00
Storky
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Lifestyle news
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi pred 2 hodinami
5 Seconds of Summer šokovali fanúšikov. Vystúpili spolu po viac ako dvoch rokoch a ohlásili aj nový album dnes o 16:28
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod dnes o 14:28
Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov dnes o 13:31
Lewis Hamilton prosí fanúšikov o modlitby za svojho buldoga Roscoea. Momentálne je v kóme a jeho stav je vážny dnes o 12:13
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka dnes o 11:34
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov dnes o 10:33
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia Footshop x Playboy dnes o 10:00
Kto sú najbohatšie deti na svete? Nechýba Blue Ivy Carter či princezná Charlotte z Walesu dnes o 09:22
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Dopravné správy Polícia SR Doprava
Viac
Vojna v Pásme Gazy sa vraj blíži ku koncu. Trump tvrdí, že čoskoro dosiahnu dohodu
pred hodinou
Vybudovanie múru proti dronom podporilo aj Slovensko. Ide o naliehavú potrebu, vyhlásili štáty EÚ
pred 2 hodinami
Ivan Štefanec odchádza z klubu KDH. Reaguje na spoluprácu strany so Smerom-SD
pred 2 hodinami

Viac z Rozhovory

Všetko
Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou)
refresher+
Odporúčané
Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou)
pred 3 hodinami
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Viem, že zomriem, ak nebudem mať peniaze na liečbu," hovorí Lukáš, ktorý trpí Friedreichovou ataxiou (Hlbiny)
29. 8. 2025 10:48
Režiséri hitov Miki, Černák či Duchoň v špeciálnom rozhovore Iba medzi nami. Prečo si vybrali Milana Ondríka či Vladka Plevčíka?
refresher+
Odporúčané
Režiséri hitov Miki, Černák či Duchoň v špeciálnom rozhovore Iba medzi nami. Prečo si vybrali Milana Ondríka či Vladka Plevčíka?
dnes o 11:58
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?
refresher+
Odporúčané
CLOSE FRIENDS so Cynthiou a Jurajom: Platia vo vzťahu všetko 50/50?
27. 8. 2025 18:42
CLOSE FRIENDS s Peťom Lackovičom a babkou Helenkou: Teší sa babka na vnúčatá? A kedy sa ich dočká?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Peťom Lackovičom a babkou Helenkou: Teší sa babka na vnúčatá? A kedy sa ich dočká?
pred 2 dňami
CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Karolínou a Jasmínou z Ruže pre nevestu: Bavia sa ešte s Aničkou?
9. 9. 2025 18:00
Viac z Gastro Všetko
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
Ľudia
dnes o 14:00
refresher+
Odporúčané
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
dnes o 14:00
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
21. 9. 2025 8:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
včera o 10:00
Viac z Šport Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
pred 2 dňami
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment
22. 9. 2025 11:27
Slafkovský skončil s reznou ranou na tvári. Zasiahla ho korčuľa protihráča
pred 2 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Rihanna priviedla na svet svoju prvú dcérku. Pri výbere mena sa inšpirovala svojím partnerom či známym boxerom
Zahraničné
včera o 07:23
Rihanna priviedla na svet svoju prvú dcérku. Pri výbere mena sa inšpirovala svojím partnerom či známym boxerom
včera o 07:23
Lewis Hamilton prosí fanúšikov o modlitby za svojho buldoga Roscoea. Momentálne je v kóme a jeho stav je vážny
dnes o 12:13
Emma Watson prehovorila o zložitom vzťahu s autorkou Harryho Pottera. Chcela by sa s ňou porozprávať
včera o 16:27

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Vydrží Miške a Majovi ich vzťah aj po Farme?🔮 Arseni vyveštil odpoveď (OUT LOUD)
refresher+
Vydrží Miške a Majovi ich vzťah aj po Farme?🔮 Arseni vyveštil odpoveď (OUT LOUD)
pred hodinou
Ako Arseni vníma dianie na Farme po jeho odchode?
Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou)
refresher+
Odporúčané
Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou)
pred 3 hodinami
YSS je slovenská značka, ktorá spája streetwear so športom. Ich oblečenie nosí aj Jakub Enžl či David Luu (Rozhovor)
YSS je slovenská značka, ktorá spája streetwear so športom. Ich oblečenie nosí aj Jakub Enžl či David Luu (Rozhovor)
dnes o 16:00
Packeta odovzdala prvé slovenské e-commerce „Oscary“. Víťazom ceny E-commerce osobnosť roka 2025 sa stal Dalibor Cicman
PR správa
Packeta odovzdala prvé slovenské e-commerce „Oscary“. Víťazom ceny E-commerce osobnosť roka 2025 sa stal Dalibor Cicman
dnes o 14:33
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
dnes o 14:28
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
včera o 11:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
včera o 10:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 2 dňami
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
včera o 11:49
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
dnes o 10:33
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
včera o 11:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
včera o 10:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 2 dňami
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
včera o 11:49
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
18. 9. 2025 19:04
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Domov
Zdieľať
Diskusia