Namiesto energických bengrov tento rok dominovali jemnejšie, osobnejšie a emotívnejšie piesne.
Druhý ročník Spotify Songs of Summer priniesol päticu hitov, ktoré podľa prestížnej aplikácie vládli tohtoročnému letu. Rebríček s jemnejšími trackmi vznikol na základe kombinácie údajov o streamovaní, kultúrneho vplyvu a redakčných postrehov, aby zachytil to, čo skutočne v lete rezonovalo u poslucháčov.
Na prvom mieste sa ocitla skladba „Ordinary“ od Alexa Warrena, plná lásky. Hneď za ňou nasleduje tanečný hit „Shake It To The Max (FLY) – Remix“ od MOLIY, Silent Addy, Skillibeng a Shenseea, ktorý priniesol do rebríčka trochu viac rytmu. Tretia priečka patrí piesni „Love Me Not“ od Ravyn Lenae.
Na štvrtom mieste je „Manchild“ od Sabriny Carpenter – štýlový popový track, ktorý bodoval v hitparádach aj na Spotify. Päticu uzatvára „back to friends“ od sombr – trochu viac emocionálna skladba.
Spotify Songs of Summer tak potvrdzuje, že leto 2025 bolo hudobne prekvapivo pokojné a osobnejšie, ako by sa dalo čakať. Namiesto nadupaných tanečných trackov tento rok vládli jemné melódie, intímne texty a pomerne melancholická nálada.