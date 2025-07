Calin prichádza s novou príchuťou jeho nezvyčajného merchu.

Spevák Calin spôsobil ošiaľ, keď predstavil vlastnú značku ľadových čajov PopStar Tea. Po príchutiach Broskyňa & Vanilka, Jahoda & Mäta, ktoré majú aj verzie bez cukru, a limitovanej edícii Mango & Marakuja, prichádza tentokrát so štvrtou príchuťou PopStar Tea – Citrón & Yuzu.

Na Instagrame sa objavili okrem PR balíčkov s nápojom s novými príchuťami, ktoré Calin a jeho tím poslali interpretom, aj fotky zo Zrće, na ktorých je napríklad Stein27 s drinkom v ruke.

Na liste v PR balíčku Calin a jeho tím píšu:

Čau,



teploty překročily třicítku, na zmrzlinu jsou fronty jak na banány a ty se nemůžeš dočkat, až alespoň na chvilku zmizíš někam k moři. Znamená to jediné – je ten pravý čas na nové osvěžení do letních veder. Jako vždycky to nebyl zrovna jednoduchý proces. Nekonečné debaty, samplování a následné ochutnávky však nakonec vyústily v rozhodnutí opět trochu rozčeřit vody – a uvést na trh vůbec první ledový čaj s příchutí citrusu Yuzu.



Právě tahle žluto-zelená nádhera se na tebe směje uvnitř tohohle boxu. Tak ji otevři a zahaj svoji #yuzuseason. Dobrou chuť!

– Šimon z Popstar Tea

P. S.: Handmade Yuzu Season klíčenek je na světě jenom 100 ks, takže je to vlastně fakt vzácnosť...

