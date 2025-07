REFRESHER BOOK CLUB: Čo číta Refresher? Na tieto knihy nedáme v office dopustiť

Nájdeš v našom výbere svoju obľúbenú knihu alebo inšpiráciu na letné čítanie?

S letom konečne prišiel čas na to, otvoriť si knihu a prečítať ju na jeden nádych až do poslednej stránky. Čaká ťa vytúžená dovolenka, voľno pri bazéne alebo ničnerobenie na chate a chceš si tento čas vychutnať s dobrou knižkou?

Našich kolegov v Refresheri sme sa opýtali, ktoré knihy patria medzi ich favoritov, o ktorých by mali vedieť aj naši čitatelia. V dnešnom článku ti prinášame niekoľko tipov na kvalitné čítanie, ktoré ťa iste bude baviť. Vyberú si milovníci krimi, sci-fi, ale aj spoločenských románov či komiksov. Tak ktorú si prečítaš ako prvú?

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Sofia – redaktorka: Tvorivý akt: Spôsob bytia (Rick Rubin)

Kniha legendárneho hudobného producenta sa ihneď po vydaní umiestnila medzi najpredávanejšie tituly non-fiction literatúry. Rick Rubin v nej pútavým a prístupným spôsobom popisuje povahu umeleckej dráhy ako cesty, na ktorú sa môže vydať ktokoľvek z nás.

Vďaka tejto knižke som sa naučila byť viac prítomná a vnímať momenty, ktoré často prehliadame.

„Pre mňa tá kniha nie je iba o kreativite, ale hlavne o tom, ako vnímame svet a veci okolo nás. Rick Rubin je uznávaný hudobný producent a cítiť, že skutočne vie o čom píše, nie je to žiadne klišé. Kniha je plná hlbokých myšlienok, ktoré ťa nútia zamyslieť sa a stále sa k nim vracať,“ hovorí Sofia, ktorá sa ku knižke vrátila už trikrát.

Kniha Sofii ukázala, že kreativita je viac než len tvorenie a dôležitá je v živote každého človeka. „Donúti ťa pozerať sa na veci úplne iným spôsobom, s väčšou otvorenosťou,“ odpovedá Sofia na otázku, prečo ti odporúča prečítať si knihu Tvorivý akt: Spôsob bytia.

Zdroj: Refresher

Kristína – Team Lead Copy: Normálni ľudia (Sally Rooney)

Našu copywriterku Kiku si získal bestseller z pera Sally Rooney, ktorý sa dočkal aj seriálového spracovania. Kniha sleduje komplikovaný, no láskyplný vzťah Connella a Marianne. Autorka prostredníctvom ich príbehu ukazuje, aké ťažké je zmeniť sa, stať sa tým, čo považujeme za normálne.

Dlhšie som si všímala buzz okolo knižky – hlavne kvôli tomu, že podľa nej vznikol rovnomenný miniseriál, s Daisy Edgar-Jones a Paulom Mescalom v hlavnej úlohe. Samotný príbeh ma veľmi oslovil. Nemyslím, že je to kniha pre každého, ale veľa ľudí ju ocení.

„Ak ťa bavia pekné ľudské a niekedy až srdcervúce príbehy – go for it. Každopádne po prečítaní knižky odporúčam okamžite zapnúť aj seriál. Alebo naopak,“ odporúča Kika, ktorá sa k prečítaniu dostala aj vďaka hype-u, ktorý okolo knihy a seriálu vznikol.

„Knihu som chytila do rúk vo vhodnom životnom období a po prečítaní sa mi potvrdilo, ako dokážu byť dvaja ľudia vzájomne prepojení. Napriek všetkému dobrému aj zlému. Viem, že to tak môže byť aj v skutočnom živote. Práve to bolo na knihe pekné, že bola veľmi uveriteľná.“

Zdroj: Refresher

Zdenka – redaktorka: Tichá pacientka (Alex Michaelides)

Slávna maliarka Alicia žije zdanlivo dokonalý život. Obklopená luxusom, vydatá za vychyteného módneho fotografa, ktorého nadovšetko miluje. A predsa jedného večera z neznámych príčin svojho muža chladnokrvne zavraždí a odvtedy neprehovorí. Jej príbeh začne zaujímať psychoterapeuta, ktorý je odhodlaný zistiť pravdu.

Odporúčam ju každému, kto má rád inteligentné trilery, ale aj tým, čo bežne po tomto žánri nesiahajú, a to práve pre jej výnimočný štýl a prekvapivý záver.

„Kniha ma oslovila hneď od začiatku predovšetkým svojou dusnou atmosférou a tým, ako dokázala udržať napätie až do poslednej strany. Milujem plot-twisty a v prípade tohto geniálne premysleného psychologického trileru šlo o zvrat, ktorý sa mi vryl do pamäti na veľmi dlhú dobu,“ zamyslela sa Zdenka, ktorá na knihu myslí aj dlho po prečítaní poslednej stránky.

Zdenku zaujalo aj to, že dej sa posúva prostredníctvom postavy, ktorá nerozpráva, čo ako čitateľka považuje za veľmi inovatívne. „Okrem čitateľského zážitku som si odniesla aj mnoho nových poznatkov o duševných chorobách a terapii. Uvedomila som si, do akej hĺbky trajektóriu nášho budúceho života dokáže formovať detstvo a veci, ktoré sme ako malí zažili, aj to, že i ľudia, ktorým v našich životoch neprikladáme dôležitosť, nás určitým spôsobom formujú (či chceme alebo nie).“

Zdroj: Refresher

Barbora – redaktorka: Malý život (Hanya Yanagihara)

Román Malý život prostredníctvom príbehu štyroch priateľov rozpráva o láske, obetavosti, krutosti života aj neschopnosti bojovať s osudom. Autorka v ňom vykreslila nevšedné podoby priateľstva a lásky a neľútostne odkryla, ako môžu človeka zlomiť vlastné skúsenosti aj spomienky.

Táto kniha skutočne nie je pre každého a dôrazne odporúčam, aby si všetci najprv prečítali trigger warnings a až potom po knihe siahli. Ak však niekomu nevadia ťažké témy, práve naopak, vyžívajú sa v smutných príbehoch, tak toto je tá správna kniha.

„Príbeh hlavnej postavy ma úplne dostal. Knihu som čítala už trikrát a tento rok sa na to opäť chystám. Plačem každý raz a cítim sa vždy hrozne, ale je to tak neuveriteľne krásne napísané, že sa k nej neustále vraciam a mám pocit, že vždy objavím niečo nové,“ hovorí Barbora a dodáva, že román je smutnou ukážkou toho, že vždy môže byť ešte horšie.

Napriek tomu román patrí medzi jej obľúbené diela. „Je to naozaj krásne napísané, postavy nie sú len dvojdimenzionálne ale majú skutočnú hĺbku a osobnosť. Je to veľmi silný príbeh. Je to ten typ knihy, ktorý ťa núti pozerať sa do prázdnej steny a uvažovať nad postavami, akoby boli skutočné.“

Zdroj: Refresher

Radka – redaktorka: Berserk (Kentaro Miura)

Manga Berserk je temná fantasy séria, ktorá sleduje príbeh Gutsa, osamelého bojovníka s obrovským mečom a železnou rukou, ktorý sa vydáva na cestu pomsty proti démonickým silám a svojmu bývalému vodcovi Griffithovi.

Berserk nie je pre každého – je drsný, krvavý a miestami brutálny. Ale ak niekto hľadá príbeh o sile človeka, o pomste, osude a o tom, čo všetko dokáže človek zvládnuť, práve Berserk môže byť silným zážitkom.

Pre Radku je každý dobrý komiks umeleckým zážitkom a inak tomu nebolo ani pri čítaní série Berserk. Kniha ju zaujala predovšetkým neuveriteľne detailnými kresbami a tiež temnou atmosférou, ktorú umocňovalo práve kvalitné výtvarné spracovanie.

„Na rozdiel od iných príbehov tu nie je jasné, kto je dobrý a kto zlý. Všetko je surové, drsné a veľmi realistické. Príbeh hlavného hrdinu Guts-a vo mne zanechal silný dojem – je to postava, ktorá napriek neustálemu utrpeniu bojuje ďalej, a hoci jeho svet je krutý, nikdy sa úplne nevzdá,“ približuje naša redaktorka a dodáva: „Berserk ukazuje, že nie všetko v živote je čierno-biele, a že aj v najhorších chvíľach môže človek nájsť zmysel ísť ďalej, aj keď len sám pre seba.“

Zdroj: Refresher

Miška – redaktorka: I Hate Men (Pauline Harmange)

Kniha skúma, či môže byť nenávisť voči mužom – najmä v reakcii na patriarchát a sexizmus – legitímnou a oslobodzujúcou odpoveďou. Autorka tvrdí, že misandria je reakciou na systémové násilie a vyzýva ženy, aby našli silu v medziženskej solidarite. Kontroverzný a provokatívny text sa stal absolútnym čitateľským hitom po tom, ako sa ho francúzska vláda snažila zakázať.

Vďaka knihe možno pochopíš, že feministky, ktoré nenávidia mužov, na to môžu mať dôvod – no zároveň, že to mužov systémovo neovplyvňuje, na rozdiel od mizogýnie, ktorá systémová je.

„Kniha mi ukázala, že mizogýnia a misandria nie sú to isté a že sa nemusím cítiť zle za to, že nerešpektujem mužov hneď po stretnutí. Nenosiť ružové okuliare pri spoznávaní mužov je vlastne benefitom a je to tak oveľa bezpečnejšie,“ zamyslela sa Miška, ktorú kniha oslovila svojím odvážnym a provokatívnym názvom.

Zdroj: Refresher

Gabor Boros – CEO: The Dark Forest (Liou Cch´-Sin) a Mýtus normálnosti (Daniel Maté Gábor Maté)

Na Gaborovom nočnom stolíku sa aktuálne nachádzajú hneď dve rozčítané knihy, ktoré odporúča aj tebe. Jeho prvým odporúčaním je The Dark Forest, druhý diel trilógie Three Body. Pútavý sci-fi román sa zameriava na snahy ľudstva vytvoriť obranný systém proti nadchádzajúcej invázii flotily z inej planéty.

Ako druhú ti Gabor odporúča knihu Mýtus normálnosti, ktorej autorom je slávny kanadský lekár Gábor Maté spoločne so svojim synom. V rozsiahlom diele autor rozoberá vzostup chronických chorôb a všeobecne zlý zdravotný stav ľudí v západných krajinách, ktoré sa hrdia svojimi systémami zdravotnej starostlivosti.

Podľa autora je totiž choroba prirodzeným následkom života, v ktorom nás prostredie núti stále viac sa vzďaľovať od svojho ja. Prostredníctvom mnohých príbehov ilustruje, že skutočné uzdravenie je možné len ak sme ochotní vrátiť sa k svojmu autentickému ja.

Zdroj: Refresher

Kaja – Sales Representative: Štvrté krídlo (Rebecca Yarros)

Kaju zaujal známy fantasy román o Violet Sorrengail, mladej žene, ktorá sa proti svojej vôli musí zúčastniť výcviku dračích jazdcov na nebezpečnej vojenskej akadémii. Popri boji o prežitie čelí intrigám, zrade a zakázanému citu k záhadnému spolubojovníkovi.

Ak má človek rád romantické fantasy a čítal napríklad aj Acotar, určite odporúčam aj túto sériu. Je to romantické, napínavé a podľa mňa to každého pohltí.

„Táto kniha je pre mňa istou formou relaxu, keď môžem uniknúť do sveta fantasy. Najprv som na odporúčanie TikToku prečítala Acotar knihy a potom sa mi začalo objavovať všade aj Štvrté krídlo. Oslovilo ma, že je to kniha o drakoch,“ uviedla Kaja.