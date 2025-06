Tesco darovalo 13,4 milióna porcií jedla pre ľudí v núdzi

Tesco znížilo potravinový odpad o 81 %. Tajomstvo úspechu je v rukách kolegov a kolegýň

Tesco sa opäť priblížilo k svojmu ambicióznemu cieľu – nulovému potravinovému odpadu. Za deväť rokov merania potravinového odpadu vo svojich prevádzkach ho reťazec znížil o skvelých 81 %. Zastaviť plytvanie potravinami sa mu darí najmä vďaka rozsiahlemu programu darovania potravín pre ľudí v núdzi. Podľa aktuálnej Správy o potravinovom odpade za rok 2024/25 Tesco na Slovensku daruje až 95 % dobrých potravín, ktoré nepredá.

„Hnacou silou úspešného znižovania potravinového odpadu sú najmä naše kolegyne a kolegovia. Bez nich by jedinečný systém darovania nepredaných potravín zo všetkých 181 predajní na Slovensku nebol možný. Aj vďaka ich úsiliu sme vlani mohli darovať ľuďom v núdzi 5 626 ton potravín. Z nich charity pripravili rekordných vyše 13,4 milióna porcií jedla pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Naše partnerské organizácie sú srdcom projektu a my im ďakujeme za ich neúnavnú angažovanosť,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a dodáva: „Zníženie potravinového odpadu v našich prevádzkach o 81 % znamená aj ďalší dôležitý fakt – ušetrili sme tak viac ako 71-tisíc ton emisií CO2. Na ilustráciu, rovnaké množstvo CO2 vyprodukuje priemerne za rok dokopy 14 200 domácností. Veríme, že motivujeme aj ďalších, aby odmerali množstvo odpadu a prijímali kroky na jeho zníženie.“

Zdroj: SITA / Tesco

Tesco celkový objem potravinového odpadu od spustenia jeho merania v roku 2016/2017 znížilo z 9 957 ton na 1 938 ton. Počas deviatich rokov tak Tesco darovaním zachránilo 22 188 ton potravín, ktoré putovali ľuďom v náročných životných situáciách.

Adresné darovanie potravín ľuďom v núdzi zo všetkých predajní Tesca by nebolo možné bez spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska a jej charitatívnymi organizáciami. Denne sú ochotní a pripravení prevziať nepredané potraviny a postarať sa o to, aby sa dostali k ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú, väčšinou v rámci dobrovoľníctva a vlastného voľného času.

Tesco pri procese znižovania potravinového odpadu motivuje aj svojich dodávateľov, pričom 13 z nich už tiež zverejňuje svoje údaje o potravinovom odpade a zaviazali sa ho aktívne znižovať. Vďaka vzájomnej spolupráci vznikla aj rada Perfectly imperfect, ktorá umožňuje lacnejšie predávať kvalitné ovocie a zeleninu s nedokonalým vzhľadom. Spoločne vytvorili napríklad aj rad baby zemiakov, ktoré by sa inak stali odpadom.

Potraviny sa do roku 2030 stanú najväčším zdrojom globálnych emisií. Potravinový odpad, ktorý vzniká v maloobchode a distribúcii, pritom tvorí len 7 % z celkového množstva. Najviac ho vzniká u spotrebiteľov, preto sa Tesco snaží v tejto problematike vdzelávať aj verejnosť. Práve znižovanie potravinového odpadu je najjednoduchšou cestou, ako znížiť jeho dosah na našu planétu.

Podľa WWF reportu* sa až 40 % všetkých potravín vyrobených na svete stratí alebo vyhodí. Navyše je potravinový odpad zodpovedný za 9 – 10% celkových globálnych emisií skleníkových plynov. Vyhodené potraviny sú tiež priamou finančnou stratou. Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vyčíslila priame finančné straty s potravinovým odpadom na 1 bilión dolárov ročne.

Zdroj: SITA / Tesco

Fakty o potravinovom odpade Tesca na Slovensku:

Vo finančnom roku 2024/25 Tesco na Slovensku predalo 514 907 ton potravín, z ktorých len 0,37 % tvorilo potravinový odpad.

V porovnaní s východiskovým rokom 2016/17 reťazec znížil potravinový odpad z 9 957 ton na 1 938 ton vo svojich prevádzkach, čo predstavuje zníženie o 81 %, a ušetril 71 006,2 tony emisií CO2.

Na Slovensku Tesco v minulom roku darovalo 95 % nepredaných potravín vhodných na ľudskú konzumáciu, čo ho posúva bližšie k naplneniu záväzku nulového potravinového odpadu.

Tesco už v roku 2019 splnilo cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – znížiť potravinový odpad na polovicu do roku 2030, čo je o 11 rokov skôr, a odvtedy sa mu každoročne darí tento cieľ opätovne plniť.

Už 13 stredoeurópskych dodávateľov Tesca zverejňuje svoje údaje o potravinovom odpade a podniká kroky k jeho aktívnemu znižovaniu.

Tesco predajne a charitatívni partneri využívajú aplikáciu Foodiverse na lepšie manažovanie darovania potravín.

Znižovaniu potravinového odpadu sa venuje aj Nadácia Tesco – vlani zrealizovala už 5. edíciu grantového programu Záchranári jedla. Päť víťaznych projektov na záchranu jedla si rozdelilo 40 000 eur na realizáciu projektov.

Ďalšie informácie o údajoch Tesca o potravinovom odpade nájdete na webstránke Tesca.