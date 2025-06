Skryté kamery v kabíne, šikana aj odchod Vlada Weissa. Voyo prináša exkluzívny dokument o ŠK Slovan Bratislava

Filmárom sa počas 12 mesiacov podarilo zozbierať jedinečné aj šokujúce zábery.

Pred dvoma rokmi nahliadlo Voyo do zákulisia Spartak Trnava. Teraz prináša streamovacia služba unikátny pohľad za oponu legendárneho futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava v dokumente Slovan Bratislava: Cesta za snom.

V novej dokumentárnej sérii uvidíš autentické momenty, jedinečné zákulisné pohľady, napätie pred zápasmi a silné emócie spojené s triumfami, výzvami a každodenným životom jedného z najúspešnejších futbalových klubov na Slovensku.

Klub je naozaj pevnosť, ktorá doposiaľ neotvárala svoje dvere – a už vôbec nie pre kamery. To, že sa podarilo dohodnúť natáčanie série na historickú sezónu, v ktorej si Slovan zahral s klubmi ako Manchester City či Bayern Mníchov, je obrovský úspech.

Počas takmer dvanástich mesiacov sa tvorcom podarilo preniknúť do zákulisia každého zápasu Slovana v Lige majstrov. Filmári s tímom absolvovali všetky výjazdy, vrátane toho najväčšieho na 75-tisícový štadión Bayernu Mníchov.

„Značka Slovan má vo futbalovej sfére explozívnu silu, takú, ako žiadna iná na Slovensku. Dáva zmysel, že práve teraz otvárame brány tohto výnimočného klubu divákom – v čase, keď Slovan Bratislava získal rekordný siedmy majstrovský titul v rade a opäť prepísal históriu slovenského futbalu. Ukážeme im Slovan tak, ako ho ešte nikdy nevideli – s emóciami, dramatickými zvratmi, autenticitou aj napätím, ktoré prekračuje hranice futbalu,“ hovorí programová riaditeľka skupiny Markíza a Voyo, Silvia Majeská.

Ide o prvý raz v histórii, keď kamery prenikli tak hlboko do útrob fungovania Slovana – od kabíny cez fanúšikovské zázemie až po strategické zákulisie klubového vedenia. Futbalisti filmárov pustili aj do svojho súkromia. V dokumente uvidíš aj ich obľúbené miesta, rodiny a domovy.

Nový osemdielny Voyo Originál s názvom Slovan Bratislava: Cesta za snom môžeš sledovať od piatka 13. júna exkluzívne na Voyo.

Belasý gigant odhaľuje svoju dušu

Slovan Bratislava vstupoval do novej sezóny Niké ligy so zjavným cieľom – zmazať spomienky na sklamania a vykročiť do novej éry. Lenže realita bola komplikovanejšia: nezvládnuté prestupy, napätie medzi trénermi a vedením, pošramotené vzťahy v tíme a vysoké očakávania zo strany fanúšikov, ktorí už nechcú počúvať výhovorky. V momente, keď sa zdalo, že sa všetko rúca, však prišiel zlom – historický postup do skupinovej fázy Ligy majstrov.

Liga majstrov podlieha extrémne prísnym nariadeniam, je takmer nemožné dostať sa na niektoré miesta – a už vôbec nie s kamerou. Za všetko hrozia vysoké pokuty, nám sa podarilo akreditovať na všetky zápasy.

Dokumentárna séria Slovan Bratislava: Cesta za snom sleduje slovenského šampióna v jeho najintenzívnejšej sezóne, počas ktorej „belasí“ nastúpili proti futbalovým gigantom ako Manchester City, Bayern Mníchov, AC Miláno či Atlético Madrid. Tvorcovia sa s tímom vydali naprieč Európou, aby zaznamenali nielen športové výkony, ale najmä zákulisné príbehy, ktoré tieto nezabudnuteľné chvíle sprevádzali.

„Dokuséria otvára dvere do sveta, ktorý bol doteraz neprístupnou pevnosťou. Divákov pustí do absolútneho zákulisia života najvýraznejších futbalových hviezd našej krajiny. Vezme ich tiež do sveta Ligy majstrov a do útrob najväčších futbalových štadiónov Európy – od Cypru cez Madrid až po Mníchov. Autenticitu dokumentu podčiarkujú skryté kamery v kabíne Slovana, vďaka ktorým má fanúšik možnosť nahliadnuť do nefalšovanej futbalovej drámy,“ približuje režisér a scenárista Marek Prochác.

Unikátne zábery z prísne strážených šatní

Jednou z najväčších exkluzivít dokumentu sú skryté kamery vo futbalovej kabíne. Čo sa deje v šatni A-tímu verejnosť ešte nevidela. Je tréner skutočne na svojich hráčov taký, ako sa o ňom hovorí? Ako funguje kabína plná veľkých mien a rozličných charakterov? V dokumente uvidíš nielen množstvo hádok a výbuchov hnevu, ale pocítiš aj atmosféru bujarých osláv.

„Každý zápas je kapitolou príbehu, ktorý píšu hrdinovia na ihrisku i mimo neho a my sme radi, že sa nám podarilo zachytiť všetku eufóriu aj napätie, krásu i bolesť ukrytú v zákulisí. Slovan je ikona – klub zbožňovaný, ale aj kontroverzný a ostro sledovaný, značka pod neustálym drobnohľadom celého Slovenska,“ dodáva režisérka a scenáristka Andrea Václavínek.

Nielen triumfy, ale aj pády sú súčasťou 8-dielnej série, ktorá si dala za cieľ priblížiť realitu belasých. Diváci preto uvidia aj tienistú stránku profesionálneho futbalu, ako napríklad tému šikany vo futbale.

„Slovanisti, a najmä Vlado Weiss ml a Dominik Takáč schytávajú nekonečné hejty od nadávok až po vyhrážky pre Dominika, kvôli prestupu z Trnavy. Po Dominikovi v Trnave hádzali plyšové potkany, spravili celotribúnové choreo o jeho zrade,“ približujú tvorcovia.

Kamery zachytávajú nielen športové výkony, ale aj silné príbehy z kabíny, ukončenia kariér, zranenia, či tému šikany vo futbale. Nechýbajú momenty podpory medzi hráčmi ani pohľady do života fanúšikov, ktorí klubu obetujú všetko.

V dokumente uvidíš aj zábery z rozlúčky Vlada Weissa mladšieho v šatni tímu, motivácie jeho odchodu, jeho návrat, rozhovory o jeho povahe, jeho najväčšie kontroverzie. Známy futbalista divákov prevedie jeho medializovanou jazdou, bitkou v bistre s kebabom so známym hudobníkom, kauzou ohľadom odchodu z reprezentácie aj náročným obdobím v živote po rozvode.

„Weissovci sú zárukou vášne na ihrisku aj v zákulisí. V dokumente môžu diváci vidieť rozsiahle, zatiaľ nikde nenakrútené rozhovory s otcom i synom, pohľad do ich prežívania aj cholerickej nátury,“ uvádzajú tvorcovia dokumentu Slovan Bratislava: Cesta za snom.