Jeremy Renner prežil nehodu, ktorá ho takmer stála život. Teraz priznáva, že počas klinickej smrti necítil strach, ale eufóriu.

Hollywoodsky herec Jeremy Renner o svojom incidente zo začiatku roka 2023 prehovoril v podcaste Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa. Povedal, že bol naštvaný, keď ho lekári oživovali. Povedal, že ho obrali o pocit úplného pokoja, ktorý zažil počas klinickej smrti.

„Bola to obrovská úľava. Nádherná úľava, keď sa oddelíte od vlastného tela. Povedal by som, že je to ten najúžasnejší pokoj, aký si viete predstaviť. Nevidíte nič okrem vlastnej mysle,“ opísal. Povedal, že táto udalosť mu pomohla pochopiť skutočný zmysel života.

Herec priznal, že sa nechcel sa vrátiť späť do reality. „Pamätám si, že ma vrátili späť a bol som z toho strašne nahnevaný,“ uzavrel Jeremy.