Umelá inteligencia vraj poskytuje špeciálny typ emocionálnej podpory.

Nový prieskum priniesol alarmujúce zistenia. Mladí ľudia, ktorí patria ku generácii Z, by si vedeli predstaviť AI ako svojho životného partnera. Do úvahy by svadbu s umelou inteligenciou brala väčšina z nich. Zistil to prieskum spoločnosti Joi AI.

Realizovala ho spoločnosť, ktorá je v dennom kontakte s mladými, ktorí si pravidelne píšu s AI. Prevádzkujú totiž web, na ktorom si môžeš nájsť AI postavičku, s ktorou sa dá chatovať. Nájdeš tu postavy, s ktorými sa môžeš rozprávať o práci, o bežných denných záležitostiach alebo o láske.

Vzťahový terapeut, ktorý v spoločnosti pôsobí, sa vyjadril, že vzťahy s AI sú iné ako tie s ľuďmi. „AI-vzťahy nevznikli preto, aby nahrádzali reálne ľudské spojenia. Miesto toho sú zdrojom odlišného druhu emocionálnej podpory, ktorá môže pozdvihnúť vašu celkovú mentálnu pohodu,“ povedal Jaime Bronstein.

Neuropsychologička má na výsledky jasné vysvetlenie

Do prieskumu sa zapojilo 2 000 ľudí, ktorí vekovo patria ku generácii Z. Zistilo sa, že by romantický zväzok s AI zvažovalo až osem z desiatich opýtaných. Pričom až 83 percent zo všetkých povedalo, že sú schopní mať emocionálne spojenie s postavou, ktorá je vytvorená umelou inteligenciou.

K problematike sa pre portál Mashable vyjadrila aj neuropsychologička, ktorú vraj výsledky veľmi nezarazili. „Nie je to úplne prekvapujúce, že mladí dospelí veria, že môžu mať emocionálne spojenie s umelou inteligenciou. Niektorý z mojich výskumov odhalil, že ľudia, ktorí trpia sociálnou úzkosťou, majú tendenciu používať digitálne nástroje, pretože sa neobávajú následkov a odsúdenia,“ uviedla.

„Môžu si jednoducho povedať, že keď môžem komunikovať s AI, s ktorou si môžem vymeniť konverzáciu bez akéhokoľvek súdenia, je to pre mňa zmysluplné,“ vysvetľuje výber generácie Z.