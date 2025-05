Zaplatíš menej, ale budeš stáť. Letecké spoločnosti zvažujú zaviesť „opierky“ na státie

Už od roku 2026 by na krátkych letoch mohli zaviesť špeciálne sedadlá.

Lietanie za nízke ceny môže už o rok dostať úplne nový význam. Niektoré nízkonákladové letecké spoločnosti totiž uvažujú nad zavedením nového typu miest na sedenie, ktoré sú určené skôr na státie, aby ušetrili viac miesta.

Odporúčané Toto je zoznam najpopulárnejších a najmenej navštevovaných ostrovov v Európe

Lepšie povedané, ide o „polosed“. Tieto špeciálne sedadlá pripomínajú skôr cyklistické sedlá a pasažieri sa o ne budú opierať v mierne naklonenej polohe, asi v 45-stupňovom uhle, informuje TimeOut. Ide o koncept s názvom Skyrider 2.0, ktorý vyvinula talianska spoločnosť Aviointeriors a prvýkrát ho predstavila už v roku 2018.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Aviation Hub | Kazakhstan (@aviationhubkz)

Zatiaľ nie je známe, ktorá konkrétna spoločnosť sa do toho pustí ako prvá, no podľa dostupných informácií sa o tento koncept zaujímajú španielske a východoeurópske nízkonákladovky. Prvé lety by sa mohli uskutočniť už v roku 2026, a to výlučne na krátkych linkách do dvoch hodín.

Výhodou tejto novinky je najmä to, že sa do lietadla zmestí až o 20 % viac ľudí než pri bežných sedadlách. Nové miesta na státie vážia zhruba polovicu toho, čo klasické sedadlá, čo znižuje celkovú hmotnosť lietadla a tým aj spotrebu paliva.

V praxi to znamená lacnejšiu prevádzku, menej čistenia a nižšie ceny leteniek. Tie by mohli začínať na úplne smiešnych sumách. Šéf Ryanairu Michael O’Leary napríklad už pred rokmi hovoril o letenkách za jednu libru (1,19 eur).