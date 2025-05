Bezpečnostná kamera zaznamenala zatúlaného býka, ktorý si „sadol“ na zaparkovaný skúter a nečakane sa na ňom odviezol niekoľko metrov.

V indickom meste Rishikesh zachytila bezpečnostná kamera zatúlaného býka, ako nasadol na zaparkovaný skúter a odviezol sa na ňom niekoľko metrov. Video, ktoré obletelo internet, sa začína záberom na pokojnú ulicu. V jednom momente sa však býk priblíži k skútru, nasadne naň a nečakane sa na ňom povozí.

Hoci jeho „jazda“ trvala len pár sekúnd, pôsobila prekvapivo suverénne. Ako informuje portál NDTV, skúter sa pohol len o niekoľko metrov, kým nenarazil do kovovej brány neďalekého domu.

Zachytení na záberoch sú aj dvaja vodiči, ktorí sa však na miesto dostavili o pár sekúnd skôr, a tak jazdu nevideli. Priamym svedkom bola mamička so synom, ktorá dieťa rýchlo zobrala do náručia a utekala do bezpečia.

Video sa na internete objavilo začiatkom mája a okamžite sa stalo virálnym. Doteraz zaznamenalo vyše 700-tisíc zhliadnutí a naďalej baví ľudí.