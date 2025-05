Česká streetwearová značka Chew Forever sa opäť objavuje na svetových celebritách.

V piatok (9. mája) mal v O2 Aréne v Prahe koncert Tyler, The Creator. Spolu s ním vystúpil aj raper Lil Yachty a hip-hopové duo Paris Texas. Po Travisovi Scottovi či Quavovi si svetovo známu značku Chew Forever obliekol aj známy americký raper pôvodom z Georgie – Lil Yachty. A to rovno celý outfit vrátane camo pants a longsleevu.

Zdroj: Chew Forever

Za značkou stoja Martin Castor a Yanick Buti alias Kasper. Ich meno sa dostalo do globálneho streetwearového výberu a pozornosť si získali aj u magazínu Complex či Hypebeast. Najnovšia kolekcia jar/leto 2025 opäť prepája vysoký dizajn so street estetikou. Ich mikiny a bundy sa dostávajú do šatníkov hviezd, ktoré určujú trendy v popkultúre.

Za úspechom stojí nielen dizajn, ale aj odhodlanie dvoch zakladateľov. Vďaka svojmu prístupu sa im podarilo preraziť medzi elitu módy, a to bez silného zázemia veľkej značky. Namiesto toho stavili na víziu, odvahu a dobrý timing. Dnes ich kúsky nosia hudobní giganti ako Travis Scott, The Weeknd, 21 Savage, J Balvin, Destroy Lonely, raperi zo skupiny Migos či mnohí ďalší.