Hoci sa väčšina pôvodných hviezd Harryho Pottera od J.K. Rowlingovej dištancovala pre jej kontroverzné názory na transrodovú komunitu, Tom Felton sa rozhodol mlčať.

Prípravy na nový seriál zo sveta Harryho Pottera, ktorý chystá HBO na základe kníh J.K. Rowlingovej, sú v plnom prúde. Hoci sa v hlavných úlohách objavia úplne noví herci, jeden známy herec z pôvodnej filmovej série by predsa len mohol byť súčasťou projektu – Tom Felton, známy ako Draco Malfoy.

Podľa najnovších informácií portálu Daily Mail nemá Tom priamo vystupovať v seriáli, ale prejavil záujem navštíviť natáčanie a stretnúť sa s hercom, ktorý stvárni Draca. Zvažuje sa dokonca aj jeho účasť na tvorbe zákulisného dokumentu pre HBO.

Dôvodom jeho zapojenia môže byť práve to, že ako jeden z mála pôvodných hercov sa vyhol kritike Rowlingovej a nekomentoval jej kontroverzné vyjadrenia o transrodovej komunite.

Na rozdiel od Daniela Radcliffa či Emmy Watson sa Felton odmietol nechať vtiahnuť do verejnej debaty. V roku 2022 sa na adresu Rowlingovej vyjadril zmierlivo: „Nikto neurobil viac pre to, aby priniesol radosť toľkým rôznym generáciám ako J.K.Rowlingová.. Vždy bola milá a ja som za to vďačný.“

Rowlingová čelí v posledných rokoch ostrej kritike pre svoje názory. Napriek tomu však ako autorka pôvodných kníh zostáva úzko prepojená s pripravovaným seriálom a bude vystupovať ako jeho výkonná producentka.