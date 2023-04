Fanúšikovia sa snažia bojkotovať nový seriál o Harrym Potterovi. J. K. Rowlingová im posiela sarkastický odkaz

Začiatkom tohto mesiaca spoločnosti HBO Max a Discovery+ oznámili, že Harry Potter sa vráti ako televízny seriál a objaví sa na streamovacej službe Max. Niektorí fanúšikovia sa pripravovanú televíznu adaptáciu rozhodli bojkotovať – buď tým, že ju nebudú sledovať, alebo si zrušia predplatné HBO Max. Autorka J. K. Rowlingová na to zareagovala sarkastickými poznámkami.

„Musím sa s vami podeliť o strašnú správu. Aktivisti sa snažia opäť bojkotovať moju prácu, tentoraz televízny seriál Harry Potter,“ napísala na Twitteri slávna autorka, ktorá sa na seriáli bude podieľať ako výkonná producentka. „Urobila som preto preventívne opatrenie a pripravila som si veľké zásoby šampanského.“

Dreadful news, which I feel duty bound to share. Activists in my mentions are trying to organise yet another boycott of my work, this time of the Harry Potter TV show. As forewarned is forearmed, I've taken the precaution of laying in a large stock of champagne.