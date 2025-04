Rebeka z Ruže pre nevestu sa vyjadrila k vlne výčitiek. Vysvetlila, čo ju viedlo k rozhodnutiu na čiernom ceremoniáli

Siedma epizóda reality šou Ruža pre nevestu skutočne zamiešala karty.

Podarilo sa jej otočiť pohľad fanúšikov na jednu z najvýraznejších postáv súťaže. Rebeka, ktorá si dovtedy držala priazeň mnohých, tentoraz spôsobila rozruch – a nie v dobrom. Po odchode svojich blízkych kamarátok sa aj pred kamerami často vyjadrovala k tomu, že sama nevie, na ktorú stranu sa má prikloniť. A práve to, ako sa začala správať k ostatným súťažiacim, šokovalo množstvo divákov.

Rebeka sa živí ako zubná hygienička a žije v Trnave. Jej najväčšou prioritou je domov, pretože sa v detstve často sťahovala. Má pokojnú povahu, ale disponuje veľkým elánom a rada sa smeje. Zdroj: TV Markíza

V jednej chvíli epizódy sa nahlas zabávala na tom, ako Rasťo po rande s Jasmínou otváral šampanské – vraj z úľavy, že je po všetkom. Neskôr na adresu Karolíny, Aničky a spomínanej Jasmíny poznamenala, že pri rozhovore s nimi cíti, ako jej „odumierajú mozgové bunky“. Dokonca sa posmešne vyjadrila, že pochybovala, či Jasmína vôbec pozná význam slova „abstraktné“.

Rebekina premena nezostala bez odozvy. Sociálne siete zaplavili nahnevané komentáre odkazujúce na sklamanie z Rebekinho správania, iní ju dokonca prirovnávali k sliepkam. Z favoritky sa tak zo dňa na deň stal terč kritiky.

Rebeka následne priznala, že jej po odvysielaní epizódy prišli správy plné výčitiek. Rozhodla sa preto vyjadriť prostredníctvom svojich sociálnych sietí. „Ja úprimne neviem k čomu sa mám vyjadriť, lebo neviem čo som spravila také poburujúce, že to vyvolalo takéto reakcie,“ povedala na úvod.

„My sme dostali za úlohu - daj čiernu ružu tomu, o kom si myslíš, že sa správa inak na vile medzi dievčatami, a inak pri Rasťovi,“ povedala vo vyjadrení na svojom instagrame. „To nebolo o tom - daj čiernu ružu tomu, koho nenávidíš alebo daj čiernu ružu tomu, kto chceš, aby išiel domov.“

„A ďalšia vec - veď ja som nepovedala, že ona je hlúpa. Ja som povedala, že ja neviem čo si mám o nej myslieť. A pri tomto by som to asi nechala,“ obránila sa Rebeka. Podľa jej slov ted konala len na základe pokynov od Krištofa a nepovedala nič, čo by ľutovala.

To, koho Rasťo z vily vyhodí po čiernom ceremoniáli sa dovieš už tento štvrtok na Voyo alebo v piatok v televízii Markíza.