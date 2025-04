25-ročná Noemi z Ruže pre nevestu vytvorila v Bratislave zaujímavé miesto pre nadšencov BDSM aktivít. Apartmán pre dospelých spustila pred rokom a, ako pre Refresher hovorí, úspech mal hneď od začiatku. Susedia však z jej biznisu nadšení nie sú.

Najskôr sa s miestom nechcela verejne spájať, no keď prišla možnosť ísť do Ruže pre nevestu, odhalila, že ona je jeho majiteľkou. Kvôli apartmánu má problémy aj so susedmi, ktorí ju podľa jej slov nemajú radi.

V Ruži od Rasťa zistila, že takéto praktiky ešte neskúšal. „Povedal mi, že takéto veci ešte neskúšal, asi by to nefungovalo. Potrebujem vo vzťahu niekoho, kto je k tomu naklonený, pretože ja to mám veľmi rada. Ale musí to baviť obidvoch, to je hlavné. Mám samozrejme rada aj normálny sex, toto je len také okorenenie. Nie som úplná maniačka,“ hovorí Noemi s úsmevom pre Refresher.

Tvrdí, že nikdy nebola v podobnom apartmáne ani na žiadnej BDSM párty. V osobnom živote to však rada praktizuje, a preto si všetko prispôsobila podľa seba. Chcela, aby to bolo diskrétne a dostatočne kvalitné. „Určite som nechcela, aby to vyzeralo lowcost. Že si človek povie, fuj, čo tam predtým tí ľudia asi robili. Je to celé luxusné a v štýle glamour, cozy,“ vraví.

Všetko okolo apartmánu robí sama, venuje sa mu na 100 % a plánuje ho určite posúvať ďalej. Už teraz bola partnerom napríklad Kinky parties v Bratislave. „Neľutujem rozhodnutie ísť do Ruže, pretože mi to prinieslo ďalšiu skúsenosť do života. Môžem povedať, že som našla skvelé kontakty a spoznala úžasných ľudí. Aj keď som neskončila so ženíchom, ten krok mal pre mňa zmysel práve kvôli týmto novým ľuďom, ktorých som stretla."

V tomto článku si prečítaš: Ako vznikol nápad s BDSM apartmánom

Koľko stál nábytok vyrobený na mieru

Ako funguje prevádzka apartmánu a akí klienti tam chodia

Ako na jej apartmán reagujú susedia v bytovke

Hostia chodia aj o 12-tej na obed, susedia ju nemajú radi

Noemi sa najskôr nechcela s apartmánom spájať, chcela, aby žil vlastným životom. Do toho pracovala v neziskovej organizácii, kde poskytovala dištančné poradenstvo pre deti a mládež. Podľa jej slov by to nešlo vôbec dokopy. Dokonca viedla aj krúžky pre deti na základných školách.

Nakoniec však nafotila fotky pre magazín Playboy a takéto joby skončili. Keď sa prihlásila do Ruže pre nevestu, vedela, že bude musieť povedať, čo robí.