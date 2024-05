Tomáš a Katka stavajú domáce sexrooms: V garáži ti postavia BDSM mučiareň, skryjú ju za tajné dvere (Rozhovor)

Manželia si urobili BDSM miestnosť z garáže.

Tomáš a Katarína tvoria pár už viac ako 15 rokov. V roku 2012 založili v Prahe kuchynské štúdio, o desať rokov neskôr sa rozhodli rozšíriť svoj hlavný smer o realizáciu miestností pre nevšedné zážitky. Vlastná skúsenosť manželov dohnala k tomu, že začali navrhovať „sexrooms“ pre klientov na mieru. V rozhovore pre Refresher Tomáš Dopita prezradil, že prvotný impulz im dala populárna show na Netflixe „Ako sa stavia sexroom“.

„Keď niekedy vidím, ako ľudia skladujú svoje pomôcky na sex, je to vtipné. Jeden pán mal skriňu, v ktorej urobil dvojité dvere. Keď sa chcel dostať k ‚náradiu‘, musel vybrať tyče, bundy či krabice od topánok. Kým by som sa dostal k tomu, čo chcem, prešla by ma chuť. Aj o tomto je náš projekt. Ako tie veci múdro uschovávať,“ hovorí Tomáš.

„Museli sme ‚utiecť‘ pred deťmi. Nepýtajú sa nás, čo tam je, ale ak to budem musieť niekedy vysvetliť svojej mame, to bude zábava,“ smeje sa Tomáš. Vo svojich začiatkoch vyhľadali aj najznámejšiu českú dominu Lady Aradiu, ktorá je zároveň psychologička. V jej štúdiu prišli na to, čo ľudia vyhľadávajú a o aký erotický nábytok majú najviac záujem.

Tomáš a Katarína sú na fotke vľavo. Vystavovali svoje projekty a nábytok na erotickom veľtrhu Erofest 2024. Zdroj: Pleasure rooms

Čo hovoria na legendárnu sexroom vo filme 50 odtieňov sivej? V rozhovore si prečítaš, aj to, aké vtipné príhody zažili, koľko taká sexroom stojí, aké požiadavky majú klienti a čo najviac fičí. Vymysleli aj koncept tajných dverí. Ako fungujú?

Od kuchýň po navrhovanie BDSM izieb. Ako sa to stalo?

V podstate sme zostali pri tom istom, pretože obidve zamerania sa týkajú interiéru.(smiech) Pred dvoma rokmi sme mali s manželkou naplánovanú prvú spoločnú dovolenku bez detí po 12 rokoch. Nechystali sme sa do zahraničia, chceli sme byť len v Česku, keby náhodou prišiel zase nejaký lockdown. Do toho však prišla vojna na Ukrajine a my sme v tom čase mali objednanú fotovoltiku na dom. Termíny dodávky sa posunuli. Na dovolenke sme boli dva dni a museli sme sa vrátiť domov, pretože nám to prišli montovať.

Večer, s pocitom frustrácie, sme si sadli k televízii a pustili Netflix. Skoro ako provokácia bol prvý program v ponuke „Ako sa stavia sexroom“. Musím povedať, že v tom čase sme mali u nás nasťahovanú aj pani z Ukrajiny, ktorá pred vojnou utekala, takže strata súkromia bola naozaj obrovská. Zo všetkého sme boli už frustrovaní.

Takže ste si povedali, že si takúto izbu postavíte doma.

Áno, po pozretí pár dielov sme vedeli, že nejakú miestnosť by sme veľmi radi realizovali aj u nás doma.