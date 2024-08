Založila som si OnlyFans a predávala som fotky nôh. Je to naozaj také jednoduché zarábať na footfetišistoch?

Slovenka Michaela, ktorá sa OnlyFans živí, priblížila, v čom podľa nej tkvie úspech predaja. Aké bizarné požiadavky jej chodia napríklad od footfetišistov?

Určite ti už na Instagrame vyskočilo video, kde moderátor spovedá „random“ ľudí v uliciach Ameriky a opýta sa ich známu vetičku: „What do you do for living?“ Mnoho dievčat a dokonca aj mužov povie, že predávajú fotky svojich nôh na Onlyfans. Keď sa ich opýta na sumu úspor na účte, mnohým padne sánka.

V tomto článku si prečítaš: Ako som si založila Onlyfans a podporné účty.

Uspela som?

V čom tkvie úspech podľa Slovenky Mishell.Doll, ktorá sa Onlyfansom živí.

Vždy ma zaujímalo, prečo by mal niekto potrebu kupovať práve fotky mojich nôh, ak ich je plný internet. A EŠTE K TOMU ZADARMO?! Keď má niekto fetiš na nohy, existujú predsa aj pornostránky. „Do it! Easy money,“ radia si medzi sebou ľudia v diskusiách na Reddite.

Ja som to teda vyskúšala za teba.

Prvé kroky - Vytvorenie účtov

Pred mojím experimentom som si zo všetkých dostupných fór naštudovala, ako by som asi mala začať. Rozhodla som sa skúsiť predať fotku svojich nôh na Onlyfans, tak som si musela vytvoriť účet.

Na Onlyfans som si založila účet s vymyslenou identitou a nikde som nezverejnila svoju tvár. Zvolila som si platenú verziu, ako to odporúčali na rôznych stránkach. Mesačne to autora fotiek stojí 5 dolárov. Pridala som všetky platobné údaje, na ktoré by mi v rámci zárobkov chodili peniaze. Nastavila som si sumu za mesačný odber a následne som pridala pár fotiek nôh aj so „spicy“ popismi. Kde všade som moje účty podporila?