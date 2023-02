Foot fetišista Peter: Za ženu, ktorú vzrušujú nohy, by som bol schopný zaplatiť 700 000 eur. Dal by som jej všetko

V 16 rokoch zistil, že ho priťahujú nohy. Začal objavovať svet BDSM, zasvätil mu celý život – a veľa peňazí. Za splnenie svojich sexuálnych fantázií bol dominám ochotný zaplatiť 60 000 ročne. Popritom si s nimi zahral vo vyše 20 pornovideách. Chce zostať v anonymite, lebo podľa vlastných slov vedie „dvojitý život“. Na účely tohto rozhovoru budeme nášho respondenta volať Peter.





Foot fetišista je človek, ktorého sexuálne vzrušujú „hrátky“ s nohami. Foot fetišistu môže vzrušovať široké spektrum aktivít, prípadne predmetov spojených s nohami, akými sú pančušky či ponožky.

Kedy si zistil, že nohy sú tvojím fetišom?

Zistil som to asi, keď som mal 16. Dovtedy som mal iba vanilkový sex, no cítil som, že to nie je úplne ono. Kedysi som si na foot fetiši tak veľmi nezakladal, no postupne, ako som sa hrával, stalo sa to mojou vášňou. To je prvé, čo som si všimol aj na vás – nohy.

Dopomohol ti niekto k tomuto zisteniu, alebo si na to prišiel sám?

Zistil som to u domín, odjakživa som k nim veľa chodil. Každá z nich si totiž nechá pobozkať nožičku. Ja by som to dokázal robiť celé hodiny, dokonca celé dni. Posledné roky sa veľmi intezívne venujem BDSM štýlu života. Keď som si sem sadol, prvé, čo mi napadlo, je, že na tej stoličke by sa dal niekto perfektne zviazať.

Skratka BDSM zastrešuje skupinu ľudí, ktorých v sexualite bavia rôzne menej tradičné smery – bondáž, disciplína, dominancia, submisia, sadizmus či masochizmus. Dominou sa označuje žena, ktorá má v BDSM svete nadvládu nad mužom. Ten sa jej podriaďuje a stáva sa jej subom (submisívnym). Ak chceš nazrieť do tajov BDSM komunity, pozri si našu dokumentárnu reportáž

Prečo ťa tak pritiahol svet BDSM?

V súkromnom živote som skôr dominantný, mám úspešnú firmu. No keď prídem za dominou a prekročím prah jej dverí, som úplne submisívny. Cítim eufóriu. Je jedno, čo má domina práve na sebe – či je v pyžame, alebo nahodená. Vžijem sa do toho a v tom priestore žijem len pre ňu.

Aj v populárnom seriáli House of Dragon bola spracovaná téma foot fetišizmu – zobrazili ju na vzťahu Larysa Stronga a Queen Alicent. Zdroj: HBO

Čo presne ťa priťahuje v rámci foot fetišu?Asi, keď ma niekto dusí nohou. No všeobecne si nezakladám len na nožičkách, koľkokrát ich totiž nemôžem dostať. Veľakrát sa stane, že domina sa nechce hrať s nohami.

Raz sa mi stalo, že mi domina stála na vajciach, a to bola neuveriteľná bolesť. No keď som zacítil vôňu jej stehna, zrazu to bolo ako ružová záhrada. Neviem to opísať, ale keď som si čuchol, bolo to, akoby som prišiel z pekla a ocitol sa v raji.

