Justin Bieber vs. paparazzi: „Toto musí prestať,“ žiada po ďalšom incidente, ktorý natočil na video

Na Instagrame zverejnil stresujúce POV video, kde ho paparazzi oslepujú fotoaparátmi.

Justin Bieber sa opäť dostal do konfliktu s paparazzmi, ktorí ho neustále prenasledujú a narúšajú jeho súkromie. Na Instagrame zverejnil video, na ktorom kráča po ulici a je obklopený množstvom fotografov, ktorí ho fotia. Blesky z fotoaparátov ho oslepujú a už aj z videa je vidieť, aké sú silné a nepríjemné.

Keď Justin vychádzal, paparazzi sa ihneď zbehli k nemu a svetlá kamier a foťákov ho osvietili tak, že ťažko videl, kam vôbec kráča. Video zverejnil ako POV (pozn. red.: point of view/zo svojho pohľadu) na svojom profile s popisom „This has to stop.“ (Toto musí prestať).

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Justin Bieber (@justinbieber)

31-ročný umelec sa už v minulosti niekoľkokrát dostal do konfliktu s paparazzmi, ktorí sa mu neustále pletú do cesty. Nebojí sa vyjadriť svoj hnev a niekedy sa k nim správa až agresívne. Napríklad, keď ho vo februári vyrušili pri odchode z reštaurácie a poďakovali mu za pózovanie, aj keď si vôbec nevyžiadal, aby ho fotili.

„Ďakujem JB, kámo,“ povedal fotograf na ulici. To sa spevákovi zjavne nepáčilo, keďže mu úmyselne nepózoval. „Neďakuj mi. Nežiadam ťa, aby si tu bol. Chápeš? Hovorím, že nechcem, aby si tu bol,“ odvetil spevák.

Justin sa často sťažuje na to, že fotografi majú iba jeden cieľ, a to zarobiť peniaze. Podľa jeho slov sa vôbec nezaujímajú o jeho pocity či ľudskú dôstojnosť. Ako informoval Page Six, v jednom z videí, ktoré začiatkom apríla uniklo na verejnosť, sa ho paparazzi snažili fotografovať, keď bol so svojimi priateľmi, a vtedy začal kričať: „Peniaze, peniaze, peniaze, to je všetko, čo chcete. Nezaujímate sa o ľudí, len o peniaze.“

Tieto incidenty sa len pridávajú do jeho dlhého zoznamu reakcií na prenasledovanie zo strany médií, čo ukazuje, že spevák má s paparazzmi už dlhodobé problémy a je čoraz frustrovanejší.

Niet sa čomu čudovať, Justin je na scéne už 15 rokov a aj obyčajná prechádzka či obed so svojou manželkou Hailey Bieber vzbudí u verejnosti pozornosť. To, čo by malo byť jeho súkromím, sa premení na verejnú záležitosť, čo prirodzene vedie k jeho narastajúcej agresivite voči bulváru.