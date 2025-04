Predávate svoje auto? Ide to aj bez inzercie, únavných obhliadok či čakania na peniaze

A dokonca aj bez toho, aby ste vytiahli päty z domu.

Predať svoje ojazdené auto v priebehu cca dvoch hodín? Áno, je to možné, dokonca sa tento čas dá ešte skrátiť. A to bez toho, aby ste museli opustiť pohodlie svojho domova či kancelárie. Ale to nie je všetko – svoj automobil predáte, ale počas tej istej transakcie si môžete rovno kúpiť i jeho náhradu. Umožňuje to mobilný výkup a predaj vozidiel, ktorý v AAA AUTO využili už desiatky tisíc súkromných i firemných zákazníkov.

V praxi to vyzerá takto: vyplníte jednoduchý formulár. Zaberie vám to päť, maximálne desať minút. Štandardne do 24 hodín vás skontaktuje expert „Áčiek“ a dohodnete si termín obhliadky vozidla u vás doma či vo firme.

Tá trvá štandardne zhruba polhodinu, samozrejme pri drahších modeloch sa môže tento čas aj zdvojnásobiť. Technik následne auto zdokumentuje, fotky pošle na centrálu, kde sa overí jeho história a stanoví cena. Nasleduje skúšobná jazda a ak aj tá dopadne dobre, zostáva jediné. „Ak sa naše a klientove predstavy o hodnote vozidla zhodujú, podpíšeme zmluvu a okamžite mu uhradíme kúpnu cenu,“ vysvetľuje Radoslav Skaloš, manažér predaja AAA AUTO pre Slovensko.

To nie je jediná možnosť. Svoje auto môžete použiť aj ako protihodnotu. Ak si na webe v ponuke AAA AUTO vyberiete zánovný či ojazdený automobil, privezie vám ho obchodný zástupca autocentra na vami zvolenú adresu a vy už len uhradíte rozdiel v cene, ak je drahšie ako vami predávaný model. V prípade záujmu vám Áčka sprostredkujú i výhodné formy financovania či poistenia.

Máte pritom istotu, že ste kúpili vozidlo so zaručeným počtom najazdených kilometrov, s preukázateľnou históriou, bez skrytých vád či rizík v podobe exekúcií alebo iných problémov. „Preto sme pri obhliadkach a preverovaní vykupovaných automobilov veľmi dôslední. Stávajú sa totiž naším majetkom a pri ich ďalšom predaji tak preberáme všetky garancie a zodpovednosť za to, že sú v poriadku,“ dodáva Radoslav Skaloš.

Služba mobilného výkupu nie je v portfóliu AAA AUTO nová. Naopak, jej výhody už využili a ocenili tisíce podnikov aj individuálnych klientov na Slovensku. „Typicky sú medzi nimi firmy, ktoré chcú predať väčší počet áut. Záujem majú aj manažéri či iní, časovo zaneprázdnení profesionáli, ale napríklad i mamičky na materskej. Tí všetci oceňujú, že nemusia so svojim vozidlom jazdiť na pobočku či absolvovať mnohé obhliadky s cudzími ľuďmi pri individuálnom predaji na inzerát,“ uzatvára Radoslav Skaloš.