Najväčším trendom zostávajú zdravé a pevné vlasy.

Aké vlasové trendy by nemali uniknúť tvojej pozornosti v roku 2025, ktoré farby budú jednoznačne fungovať a aké strihy ovládnu nasledujúce mesiace? Aj na to nám v rozhovore odpovedala kaderníčka a školiteľka pre značku Matrix Kristýna Sňahničanová.

Okrem aktuálnych vlasových trendov nás samozrejme zaujímalo, ako docieliť zdravé, pevné a lesklé vlasy. Prirodzene zdravé glossy hair sú totiž nadčasovým trendom, po ktorom túži azda každý z nás. Akých chýb sa ľudia v starostlivosti o vlasy najčastejšie dopúšťajú a čo tvoju vlasovú rutinu môže naopak vylepšiť? Čítaj ďalej.

Kristýna Sňahničanová je skúsená kaderníčka, ktorú nájdeš aj na Instagrame ako @kadernice_kristyna. Zdroj: Archív Kristýny Sňahničanovej

Roku 2025 vládnu tieto tóny

Podľa Kristýny uvidíme v nasledujúcich mesiacoch pestrú paletu farieb aj strihov, najčastejšie však pôjde o prírodné tóny hnedej, medenej či studenej bielej. „Zlatisté a medené odtiene získavajú na popularite aj v roku 2025. Rozhodne pokračuje trend z roku 2024‚ copper is the new blond‘,“ priblížila Kristýna.

„Ďalším prírodným tónom v trendoch roku 2025 je škoricovo hnedá a čokoládové odtiene ako sú mocha mouse, cinnamon swril alebo espresso brown,“ uviedla kaderníčka a dodala, že krok vedľa neurobíš ani s farbou white chocolate, ktorú popísala ako studenú blond s jemným teplým podtónom.

Čo sa týka strihov, podľa Kristýny sa môžeme tešiť na rôzne variácie nadčasového boba. Ten môže byť klasický, teda rovný a končiaci tesne pod bradou, prípadne dlhší, teda lob (long bob, pozn. red.).

„Trendom bude aj ‚shag cut‘, vrstvený strih s objemom a textúrou či pixie a mixie cut, teda kombinácia pixie a mulletu,“ vymenovala kaderníčka ďalšie vlasové trendy, o ktorých by si mala vedieť.

Posledným trendom, ktorý v roku 2025 ovládne kadernícke salóny, sú podľa Kristýny takzvané „wet look strihy“, vďaka ktorým vlasy vyzerajú uhladene s decentným mokrým efektom. „Nejde len o styling, ale celkový strih,“ vysvetlila nám kaderníčka.

Na prvom mieste je zdravie a kvalita

Tak ako v každej oblasti, aj vlasové trendy neustále prichádzajú a odchádzajú. Čo sa však nemení, je túžba po zdravých vlasoch. Bez ohľadu na farbu či strih, ak sa o vlasy nestaráš správne, nikdy s nimi nebudeš úplne spokojná.

„Vážne poškodené vlasy spoznáš tak, že sa často lámu alebo štiepia. Sú matné bez lesku, na dotyk drsné alebo gumové a zle sa rozčesávajú. Môžeš si tiež všimnúť, že farba rýchlo bledne a vlasy strácajú tvar,“ odpovedala Kristýna na otázku, podľa čoho zistíme, že naše vlasy volajú o pomoc.

PRED a PO: Premena klientky, ktorá Kristýnu navštívila s rozštiepenými, prepálenými a dehydratovanými vlasmi. Na druhej fotke môžeš vidieť výsledok po zmene starostlivosti Zdroj: Archív Kristýny Sňahničanovej

Podľa kaderníčky je mimoriadne dôležité dbať na správnu starostlivosť, ktorá okrem iného zahŕňa aj kvalitné vlasové produkty a správnu rutinu. „Najnáchylnejšie na poškodenie bývajú jemné vlasy. Tie totiž majú tenšiu štruktúru a menej ochranných vrstiev, takže sa ľahko lámu, štiepia a horšie znášajú mechanické namáhanie, teplo alebo chemické úpravy. Preto vyžadujú šetrné zaobchádzanie a ľahkú, ale výživnú starostlivosť,“ priblížila Kristýna, podľa ktorej si ale šetrné zaobchádzanie vyžadujú všetky typy vlasov.

Tvoje vlasy môže poškodiť aj nesprávne česanie a sušenie uterákom. Mokrý vlas je výrazne krehkejší a náchylnejší na poškodenie, hrubé trenie a česanie mokrých vlasov zvyšuje riziko lámania a štiepenia.

Lámavé či suché vlasy, ale aj rozštiepené končeky si podľa kaderníčky častokrát spôsobujeme sami v dôsledku nešetrného zaobchádzania či nevhodnej starostlivosti

„Medzi najčastejšie zlozvyky, ktoré ničia naše vlasy, patrí spánok s mokrými vlasmi, časté umývanie vlasov so zle zvolenou kozmetikou, nadmerné tepelné úpravy bez použitia tepelnej ochrany alebo nešetrná manipulácia s vlasmi. Toto všetko narúša kutikulu, vlasy sú dehydrované, lámu sa a strácajú elasticitu,“ vymenovala kaderníčka najčastejšie chyby, ku ktorým dochádza za dverami mnohých kúpeľní.

📌 Vlasové desatoro podľa profesionálnej kaderníčky:

Vlasy si umývaj šetrne. Vždy používaj kvalitné vlasové produkty. Pri každom umývaní použi kondicionér. Mokré vlasy neutieraj uterákom, radšej do uteráka iba vymačkaj vodu. Mokré vlasy rozčesávaj opatrne. Po umytí si vlasy dôkladne vyfénuj. Pred fénovaním nezabúdaj na ochranu pred teplom. Končeky pravidelne striekaj výživovými prípravkami. Vlasy nezaťažuj veľkým počtom stylingových produktov. Dbaj na vyvážený jedálniček a dostatok tekutín.

Farbené vlasy potrebujú extra starostlivosť

„Časté farbenie automaticky neznamená, že sú vlasy zničené. Záleží na mnohých faktoroch. Pokiaľ sa používajú kvalitné profesionálne farby, správne techniky a vlasy sú pravidelne ošetrované, tak je farbenie úplne šetrné a vlasy sú zdravé,“ vyvrátila Kristýna jeden z najčastejších mýtov spojených s farbením vlasov.

Kaderníčka však zároveň dodala, že najväčšie poškodenie vlasov spôsobuje domáce farbenie, časté zosvetľovanie a následná nedostatočná starostlivosť o vlasy. „Ako kaderníčka neodporúčam farbiť sa farbami z drogérie, pretože zväčša obsahujú silnejšie chemikálie a nie sú prispôsobené konkrétnym vlasom,“ upozornila.

Pre základnú vlasovú rutinu pri farbení vlasov doma odporúčam používať kvalitný šampón aj kondicionér na farbené vlasy. Raz alebo dvakrát týždenne je vhodné používať aj hydratačnú masku.

S domácim farbením sa podľa nej spája množstvo chýb, ktoré negatívne ovplyvňujú nielen výsledok, ale aj dlhodobú kvalitu vlasov. „Medzi najčastejšie chyby patrí určite zlý výber odtieňa, aplikovanie farby na celé vlasy, teda ku korienkom aj na končeky, nerovnomerná aplikácia farby a nedodržanie doby pôsobenia.“

Mnoho ľudí však z rôznych dôvodov preferuje domáce farbenie. Nás preto zaujímalo, či je možné vykonať ho tak, aby došlo k čo najmenšej „ujme“ na tvojich vlasoch. „Pri farbení sa zamerajte skôr na odrasty a dĺžky len tónujte, nefarbite zakaždým znova. Týmto si udržíte vlasy zdravé, ale budete mať aj peknú farbu,“ poradila skúsená kaderníčka.

PRED a PO: Premena klientky, ktorá za Kristýnou prišla s vlasmi odfarbenými na blond. V dôsledku nesprávnej starostlivosti vlasom chýbala hydratácia. Zdroj: Archív Kristýny Sňahničanovej

Prvá pomoc pre poškodené vlasy

Ak spozoruješ, že tvoje vlasy sú lámavé a bez lesku, prípadne sa rýchlo štiepia, je čas na zmenu vlasovej rutiny. „Pri prvých známkach poškodenia vlasov je dôležité upraviť starostlivosť a vyhnúť sa chemickým alebo tepelným zásahom. Odporúčam zaradiť regeneračné masky, hydratačné a proteínové kôry a pravidelne zastrihovať poškodené končeky,“ upozornila Kristýna.

Z kúpeľne odporúča vyhodiť vlasovú kozmetiku s vysokým obsahom sulfátov, parabénov a vysušujúcich alkoholov. Naopak, tvoja vlasová rutina by mala zahŕňať produkty s regeneračnými a posilňujúcimi látkami. „Ideálne sú zložky ako keratín, proteíny, panthenol, prírodné oleje, ceramidy a glycerín, toto pomáha obnoviť vlasovú štruktúru,“ dodala.

Ako dlho trvá, kým sa obnoví štruktúra poškodeného vlasu? Podľa Kristýny rozhoduje predovšetkým miera samotného poškodenia. Ľahko poškodené vlasy by sa mali dať dokopy za dva až tri mesiace pravidelnej starostlivosti, stredne poškodené vlasy budú potrebovať až šesť mesiacov a silne poškodené vlasy najčastejšie potrebujú najprv ostrihať a až následne sa môžu začať regenerovať. „Každý vlas je trochu iný, takže sa nedá na sto percent povedať, ako rýchlo sa vlasy dajú do poriadku,“ upozornila kaderníčka.