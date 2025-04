Názov odkazuje na ikonickú komiksovú sériu, v ktorej Peter Parker čelí dôsledkom straty svojej identity a vzťahu s Mary Jane.

Nový Spider-Man dostal už oficiálny názov. Peter Parker sa vracia na filmové plátna vo štvrtom pokračovaní s názvom Spider-Man: Brand New Day. Potvrdilo to štúdio Sony na konferencii CinemaCon 2025.

Režisér Destin Daniel Cretton potvrdil, že natáčanie začne už toto leto. Okrem názvu sa fanúšikovia dozvedeli aj dátum premiéry – 31. júla 2026, čo znamená, že film dorazí do kín po očakávaných Avengers: Doomsday, ktorý má naplánovanú premiéru na 1. mája 2026, informuje Variety.

Hoci Tom Holland sa osobne na podujatí v Las Vegas nezúčastnil, fanúšikov pozdravil cez video: „Je mi ľúto, že tam nemôžem byť. Som na opačnej strane sveta a natáčam nový film.“

„Vieme, že No Way Home skončil dosť dramaticky, a práve preto je Brand New Day úplne novým začiatkom. Viac však prezradiť nemôžem,“ dodal herec. Podrobnosti o príbehu zatiaľ neboli zverejnené.

Režisér Cretton však prezradil, že tvorcovia pracujú na niečom výnimočnom: „Každý deň sa venujeme detailom – od kostýmu až po nové spôsoby, ako Spideyho pohyb a príbeh urobiť emotívnym a unikátnym.“

Fanúšikovia môžu očakávať nový pohľad na Petera Parkera, ktorý sa na konci No Way Home ocitol v situácii, kde si ho už nikto nepamätá. Veľkou otázkou zostáva, ako sa vyvinie jeho vzťah s MJ (Zendaya) a Ned Leedsom (Jacob Batalon).

Zatiaľ nie je potvrdené, či sa MJ a Ned vrátia. Herecký tím však posilní Sadie Sink zo Stranger Things v zatiaľ neznámej úlohe. Špekuluje sa, že by mohla stvárniť postavu Jean Grey z X-Menov, ale Sony zatiaľ nič nepotvrdilo.

Ako uvádza The Disinsider, názov filmu Brand New Day odkazuje na rovnomennú komiksovú sériu od Dana Slotta a Boba Galea z roku 2008. Táto séria sa venovala následkom udalostí Civil War a riešila, ako Peter Parker prišiel o svoje manželstvo s Mary Jane Watson a o spomienky všetkých, ktorí poznali jeho pravú identitu.