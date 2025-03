K zmene by malo dôjsť už na nasledujúcej Veľkej cene Japonska, no oficiálne stanovisko zo strany Red Bullu stále chýba.

Podľa viacerých zdrojov sa v tíme Red Bull chystá expresná výmena jazdca. Dvadsaťtriročný Novozélanďan Liam Lawson, ktorý aktuálne nepredvádza najlepšie výkony, končí už po dvoch pretekoch, informuje BBC Sport.

Mladíka by mal nahradiť japonský pilot Yuki Tsunoda z tímu Racing Bulls. K výmene jazdcov by malo dôjsť už na nadchádzajúcej Veľkej cene Japonska o dva týždne. Rozhodnutie podľa informácií BBC Sport padlo na pondelkovom stretnutí v Dubaji, ktorého sa zúčastnili vrcholní predstavitelia Red Bullu, vrátane šéfa tímu Christiana Hornera.

Red Bull síce ešte informáciu oficiálne nepotvrdil, no potvrdzujú to tie najspoľahlivejšie zdroje z prostredia tímu, ktorého hlavnou tvárou je Max Verstappen. Slovenský komentátor a odborník na Formulu 1, Števo Eisele, informoval na svojom Instagrame, že Liam Lawson by mal byť po dvoch veľkých cenách presunutý do tímu Racing Bulls, pretože jeho výkony sa považujú za fiasko. Podľa Števa je miesto vedľa Maxa Verstappena pre Lawsona príliš veľkým sústom.

Yuki Tsunoda, ktorý stále jazdí za Racing Bulls, nemá čo stratiť. Eisele tvrdí, že potenciál má na pódium, možno aj na víťazstvá. Na Veľkej cene Číny sa ho novinári pýtali, či by prijal, ak by mu bolo ponúknuté miesto v Red Bulle. Tsunoda odpovedal: „Áno, prečo nie? Vždy. V Japonsku? Áno, na 100 %.“

Na podobnú otázku reagoval aj samotný Lawson, ktorý sa ohradil: „Pretekal som s ním roky, pretekal som s ním v juniorských kategóriách a porazil som ho – a to som robil aj vo F1, takže si môže hovoriť, čo chce.“ Očakáva sa, že oficiálne stanovisko Red Bullu bude čoskoro zverejnené a my si naň počkáme.

