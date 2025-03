V našom štúdiu sme tentokrát privítali ekonomického analytika Mateja Horňáka, ktorý nás previedol svetom investovania.

Kryptomeny, komodity, akcie či podielové fondy. Na finančnom trhu dnes existuje množstvo spôsobov, ktoré ti pomôžu zhodnotiť tvoje peniaze. Ktoré z nich sa skutočne oplatia a na čo si dať pri výbere vhodného investičného produktu pozor, sme sa v relácii Reakcie opýtali ekonomického analytika Mateja Horňáka zo Slovenskej poisťovne.

Investovanie je spojené s rizikom.

Mateja Horňáka sme tiež požiadali, aby dal mladým ľuďom niekoľko tipov ohľadom investovania a sporenia. Vo videu ti poradí, kedy je vhodný čas začať investovať, kedy by si mal premýšľať nad dôchodkovým sporením alebo ako najlepšie investovať aj malé sumy.

Okrem toho sa dozvieš, prečo považuje investovanie do kryptomien za adrenalínovú disciplínu a čo si myslí o Bitcoine. Aké výhody prináša investovanie do komodít, akými sú zlato či striebro, a do čoho by osobne neinvestoval? Aj na to ti odpovie ekonomický analytik Matej Horňák. Pozri si celé video.