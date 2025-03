Vivian, ktorá sa dnes identifikuje ako žena, tvrdí, že jej pohlavie bolo „kúpené a zaplatené“, a že tým pádom bola vnímaná ako produkt, ktorý však nevyhovoval očakávaniam.

Elon Musk je otcom 13 detí, ktoré má so štyrmi ženami. Jeho 20-ročná dcéra Vivian, ktorú má, rovnako ako ďalších šesť detí, so svojou prvou manželkou Justine Wilson, ho najnovšie obvinila z toho, že pri použití umelého oplodnenia zaplatil za to, aby mal syna. Vivian sa však dnes identifikuje ako dievča.

Vivian sa často vyjadruje k svojmu otcovi na sociálnych sieťach a v novom príspevku na platforme Threads napísala: „Moje pohlavie, ktoré mi bolo pridelené pri narodení, bolo tovarom, ktorý bol kúpený a zaplatený. Takže keď som bola ako dieťa ženská a potom sa ukázalo, že som transrodová, išla som proti produktu, ktorý sa predával.“

Tento typ umelého oplodnenia, pri ktorom si rodičia vyberú pohlavie svojho dieťaťa, je vo väčšine krajín, ako uvádza Daily Mail, zakázaný. Povolený je však v USA a v Mexiku. Ide o kontroverzný lekársky zákrok, ktorý môže stáť niekoľko tisíc dolárov.

Už v minulosti sa Musk vyjadril na adresu Vivian: „V podstate som stratil svojho syna. Môj syn je mŕtvy, zabil ho vírus prebudenej mysle,“ povedal v rozhovore s Jordanom Petersonom a dodal: „Tak som prisahal, že potom zničím vírus prebudenej mysle,“ čím odkazoval na jej tranzíciu.

Musk sa v súčasnosti v Amerike angažuje najmä v politike a na verejnosť sa dostáva hlavne vďaka svojim kontaktom v administratíve prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Najnovšie si dokonca Trump kúpil Teslu, aby mu tým prejavil uznanie.