Ema Müller pomohla utiecť obeti násilia. Inštruktor sebaobrany radí, ako sa v takejto situácii správne zachovať

Ponúkol niekoľko tipov, ako môžeš pomôcť obeti, no zároveň sa nedostať do priameho nebezpečenstva.

Influencerka Ema Müller sa včera na Instagrame podelila so silným príbehom. Svojim fanúšikom opísala, ako sa jej podarilo zachrániť ženu, ktorá bola obeťou vydierania v uliciach Paríža. Rozhodla sa zakročiť a neznámej dievčine pomohla zo situácie utiecť.

Odborníka Pavla Houdeka, ktorý je kriminológom a zároveň inštruktorom sebaobrany, sme sa spýtali, ako v tejto situácii konať a ako sa dá pomôcť v prípade, že si svedkom niečoho podobného ako Ema.

Ako hovorí influencerka vo videu na sociálnej sieti, počas toho, ako bola behať, si všimla ženu a muža. Na prvý pohľad nevedela odhadnúť, či majú medzi sebou konflikt, alebo sa správajú len nesmelo. Nedalo jej to a rozhodla sa, že sa priblíži bližšie a zistí viac. Tvárila sa, že si fotí Eiffelovku, a zároveň počúvala ich rozhovor. Zistila, že sa muž správa veľmi agresívne a od ženy si pýta peniaze.

Podľa Eminých slov si v tom momente spomenula, že v takýchto situáciách by sa mala správať tak, že obeť pozná, prísť za ňou a prerušiť situáciu. Ako opisuje, dievča zobrala do náručia a s úsmevom povedala, že sa dlho nevideli. Následne sa jej spýtala, kam sa chystá. „Idem na tú lekciu jógy, kde sme sa spoznali,“ odvetila jej dievčina, ktorá bola v nebezpečenstve.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ema müller (@emamuller)

Muž následne začal byť agresívny na obe, no aj napriek tomu ju Ema odprevadila a pomohla jej utiecť. Ako opisuje, bol to veľmi silný zážitok a obe sa celú dobu triasli. Lektora sebaobrany a kriminológa Pavla Houdeka sme sa spýtali, ako v takejto situácii najlepšie reagovať, aby sme neohrozili ani seba ani obeť. Vysvetľuje, že postup je veľmi individuálny a závisí od povahy situácie.

„Náhradným terčom útočníka sa môžete stať vy“

„Kedykoľvek ste svedkami násilia a človek je agresívny, mimoriadne stúpa šanca, že náhradným terčom sa stanete vy,“ hovorí Houdek, pričom vyzdvihuje Eminu odvahu. Zároveň však upozorňuje, že v takomto spôsobe pomoci hrozí nebezpečenstvo aj človeku, ktorý sa odhodlal pomôcť.

Hovorí, že ľudí na svojich kurzoch taktiku, ktorú zvolila, neučia, pretože si vyžaduje aj herecké schopnosti. „Situáciu treba naozaj dobre zahrať. Zároveň sa môže stať, že obeť bude v šoku a nebude hrať s vami, čo vás prezradí,“ hovorí.

Hlasný zvuk je jedna z mála vecí, ktorá dokáže agresívneho človeka rozptýliť

V prípade, že chceš pomôcť, no nechceš sa dostať do priameho ohrozenia, pán Houdek ponúka niekoľko spôsobov, ako konať. „Najmenej, čo môžete urobiť, je zobrať telefón a zavolať políciu. Nespoliehajte sa, že by to mohol urobiť už niekto pred vami. Vo veľkých mestách príde profesionálna pomoc do dvoch minút,“ radí.

Možnosťou je aj upútať pozornosť. Dá sa mávať alebo spraviť veľmi hlasný zvuk. „Hlasný zvuk je jedna z mála vecí, ktoré dokážu agresívneho človeka zlomiť,“ radí. Odporúča buchnúť do plechu alebo kontajnera.

Šancu ubrániť sa máš aj bez kurzov sebaobrany. Zdroj: Pexels/Keira Burton

Vo veľkom meste, kde je veľká koncentrácia ľudí, odporúča na pomoc osloviť aj ďalšie osoby. Ak útočník uvidí, že sa za obeť postaví skupinka ľudí a zistí, že sú v prevahe, má tendenciu ustúpiť. Nie je to však pravidlo.

Spôsobov, ako pomôcť, je viacero a, ako vyššie píšeme, závisí to od charakteru situácie. Ako povedal pán Houdek, to najmenej, čo môžeš spraviť, je zavolať políciu a nespoliehať sa na druhých.