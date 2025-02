Mladý pár odborníkov na oči sa rozhodol usadiť v Bratislave a začať s podnikaním v oblasti optiky.

Samuel a Adela sú mladý pár, ktorý stojí za optikou SAO. O otvorení ich novej optiky na Palisádach sme ťa už informovali skôr. Samo je očný optik a optometrista, Adela je oftalmopédka a obaja sú vo svete zraku už od detstva. Opýtali sme sa ich na praktické rady ohľadom zraku, na čo si dávať pozor, aby sa nám zrak nezhoršil, či aký je rozdiel medzi optometriou a očným lekárstvom.

Dnes, keď trávime hodiny pred obrazovkami, čítame z displejov a zabúdame na správnu starostlivosť o oči, sa problémy so zrakom stávajú čoraz bežnejšími. Krátkozrakosť pribúda alarmujúcim tempom a odborníci varujú, že tento trend bude v budúcnosti ešte výraznejší. Ako môžeme chrániť svoj zrak v každodennom živote? Opýtali sme sa ambicióznych podnikateľov, aby nám porozprávali o svojom biznise aj o tom, ako sa starať o oči.

Aký bol prvotný impulz k otvoreniu vlastnej optiky? Od malička sme inklinovali ku zdravotníctvu a vedeli sme, že to chceme prepojiť s podnikaním. S okuliarmi sme vyrastali celý život, sami ich aj nosíme a aj doma sme sa o tom veľa rozprávali. Na Slovensku chýba vysokoškolské štúdium optometrie, čo vedie k nedostatku odborníkov. Mnohí ostávajú alebo odchádzajú do zahraničia, čo sťažuje dostupnosť kvalitnej starostlivosti o zrak. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sme sa vrátili do Bratislavy. Chceli by sme na Slovensku oblasť optometrie a optiky posilniť. Obaja sme mladí, ale chceme robiť veci kvalitne a snažíme sa našimi službami a profesionalitou zaradiť medzi kvalitné optiky.

Nebáli ste sa začať podnikať v tak mladom veku?

My sme si na začiatku povedali, že pokiaľ do toho chceme ísť, tak poďme do toho čo najskôr. Myslím, že skúsenosti, ktoré sme nadobudli za tie roky, čo sme študovali a boli v tej sfére optiky, boli dostačujúce. Vždy príde niečo, čo človeka prekvapí. Povedali sme si však, že to zvládneme a išli sme prekážkam naproti.

Zdroj: Peter Onduš/Optika SAO

Ak má človek problém so zrakom, mal by navštíviť očného lekára či optometristu v optike?

Očný lekár a optometrista majú rozdielne úlohy, ale vzájomne sa dopĺňajú. Očný lekár sa stará o zdravie oka – rieši zápaly, úrazy, predpisuje lieky a kontroluje celkový stav zraku. Optometrista sa naopak zameriava na korekciu zraku a zabezpečí, aby ti okuliare alebo kontaktné šošovky sedeli čo najlepšie a poskytovali optimálny vizuálny komfort.

Lekár má vybavenie na detailné vyšetrenie celého oka, zatiaľ čo optometrista sa sústredí na presné meranie zraku a nastavenie dioptrií. Výhodou je aj to, že si na zákazníka môže vyhradiť viac času. Preto je ideálne, keď sa tieto profesie dopĺňajú – lekár rieši primárne zdravotné problémy, optometrista ti pomôže s ostrejším videním.

Vnímate to, že sa ľuďom v dnešnej dobe viac zhoršuje zrak?

Áno, zrak sa ľuďom zhoršuje. Je to hlavne kvôli ich práci a neustálemu používaniu telefónov, počítačov a dlhodobému sústredeniu sa na blízku vzdialenosť. Oči tak nemajú dostatočný tréning na pozeranie do diaľky. Štatistiky dokonca naznačujú, že do roku 2050 bude približne polovica svetovej populácie krátkozraká, čo je naozaj alarmujúce číslo.

Čo zahŕňa práca oftalmopéda?

Adela: Študovala som špeciálnu pedagogiku a teraz pracujem v neziskovke Raná starostlivosť. Sme centrum zamerané na deti so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Ako poradca včasnej intervencie sa venujem deťom od narodenia až po 7 rokov.

V rodine sa väčšinou venujeme potrebám a cieľom rodičov. Snažíme sa naladiť na potreby danej rodiny a robíme s deťmi bežné aktivity, ich rutiny. Pracujeme aj s deťmi, ktoré stratili zrak úplne.

Rodičia sa často stretávajú s nedostatkom informácií o diagnóze svojho dieťaťa alebo s neukončením vyšetrenia, pokiaľ dieťa nespolupracuje. Je dôležité, aby rodičia sledovali varovné signály, napríklad keď má dieťa problémy s koordináciou alebo prižmuruje oči pri pohľade na hračky.

Zdroj: Peter Onduš/Optika SAO

Máte nejaký tip pre ľudí, ktorí pracujú za počítačom, ako si uvoľniť zrak počas práce?

Najjednoduchší spôsob, ako si počas práce uvoľniť zrak, je pravidlo 20-20-20. Po každých 20 minútach pozerania na obrazovku sa na 20 sekúnd pozrite do diaľky, aspoň 6 metrov (do 20 stôp). Vnútroočná šošovka sa pri pohľade do diaľky uvoľní a zníži sa jej namáhanie, čo pomáha predchádzať únave a zlepšuje pohodlie očí. Dôležité je tiež nezabúdať žmurkať, pretože pri sústredení na obrazovku žmurkáme menej, čo vedie k suchým očiam.

S akými mýtmi sa v práci stretávate?

Najrozšírenejším mýtom je veta: „Mne okuliare zhoršili zrak.“ Jednoducho – dobre namerané okuliare zrak nezhoršia. Ľuďom treba vysvetľovať aj to, prečo, keď si dajú dole svoje dioptrické okuliare, vidia horšie. Je to o zvyku. Mozog si zvykne na to lepšie videnie cez okuliare, a keď si ich zložíme, pochopiteľne vidíme horšie.

Vie si človek svojpomocne zlepšiť zrak?

Ak už v oku existuje refrakčná chyba, človek si zrak svojpomocne nevylieči. Správne nastavené dioptrie však môžu oku výrazne pomôcť a zabezpečiť optimálny zrakový komfort. Existujú cvičenia na posilnenie očných svalov, ktoré môžu byť užitočné pri niektorých funkčných poruchách videnia, ako je škúlenie, no krátkozrakosť ani ďalekozrakosť nimi nie je možné odstrániť.

Sú nejaké potraviny alebo vitamíny, ktoré zlepšujú zrak?

Áno, strava bohatá na určité vitamíny a živiny môže pomôcť udržať zdravý zrak a spomaliť jeho zhoršovanie. Napríklad nedostatok vitamínu A v sietnici postihuje predovšetkým tyčinky, čo môže viesť k zhoršenému videniu za šera a v tme, známe ako šeroslepota. Mrkva obsahuje vitamín A, ale to neznamená, že keď budeš jesť kilo mrkvy, budeš do konca života bez okuliarov.

Zdroj: Peter Onduš/Optika SAO

Aké najčastejšie chyby robia ľudia v starostlivosti o svoj zrak?

V prvom rade sú to preventívne očné prehliadky, ktoré sa často podceňujú. Prehliadky sú individuálne, treba vyhodnotiť ich potrebu a objednať sa na ne. Aspoň raz ročne je vhodné ich absolvovať. Ďalším „must have“ je správna korekcia, výber šošoviek a dôležitá je aj ochrana pred UV žiarením. Slnečné okuliare prinášajú hlavne ochranné benefity, nie sú len módnym doplnkom.

Sú nejaké lifehacky, ktorými vieme aj doma pomôcť svojim očiam?

Určite. Napríklad si zapnúť nočný filter na telefóne, pre oči to je veľmi príjemné. Modré svetlo ovplyvňuje cirkadiánny rytmus, teda to, ako telo reaguje na svetlo a tmu. Pri zníženej intenzite modrého svetla, telo začne produkovať hormón melatonín, ktorý podporuje ospalosť.

Naopak, vystavenie silnému svetlu (napr. z obrazoviek) môže potlačiť tvorbu melatonínu a oddialiť pocit únavy, čo vedie k narušeniu spánkového režimu. Takisto odporúčame používať nočný režim alebo filter modrého svetla na počítačoch a mobiloch, čo môže pomôcť znížiť jeho vplyv na spánkový rytmus.