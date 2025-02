Slovenka Adéla prerazila v USA: V novom klipe tancuje po boku Grimes či herečky z High School Musical

Bratislavčanka dnes vydala hudobný videoklip s hviezdnym obsadením.

Slovenka Adéla, ktorá prerazila v USA, dnes vydala nový klip, v ktorom účinkujú popová ikona Grimes a herečka Sofia Wylie. Len 21-ročná Bratislavčanka, ktorá pôsobí ako umelkyňa v Los Angeles, sa postupne stáva známym menom v šoubiznise.

Počas svojho pôsobenia v meste snov si vybudovala kontakty, na ktoré by, ako prezradila pre Refresher, inde na svete nenatrafila. Ako sama hovorí, v šoubiznise však nestačia len správni ľudia. Jej úspech pramení aj z nesmierneho talentu a charizmy, ktorými si podmanila publikum.

Adéla je prvou Slovenkou, ktorá sa dostala do globálnej talentovej súťaže The Debut: Dream Academy, čo bol pre ňu prelomový moment na ceste k medzinárodnému úspechu. Preraziť v americkom LA je sen miliónov, no Adéle sa tento sen pomaly stáva skutočnosťou.

Jedným z veľkých krokov v jej kariére je práve hudobný klip, ktorý vyšiel dnes, a v ktorom účinkuje spolu s poprednými hviezdami ako Grimes a Sofia Wylie. Tento projekt je pre Adélu obrovskou príležitosťou na medzinárodnú prezentáciu, ktorá podčiarkuje jej rastúcu popularitu. V klipu, ktorý už získal veľkú pozornosť, sa Adéla ukazuje ako talentovaná speváčka a tanečníčka.

Adéla v rozhovore ešte minulý rok zdôraznila, že jej cieľom je robiť hudbu, ktorá je autentická a rezonuje s jej hodnotami, a nie sa podriadiť diktátu amerického hudobného priemyslu. Tento klip, v ktorom sa spája s renomovanými umelcami, je pre ňu dôležitým krokom k tomu, aby sa stala súčasťou globálnej hudobnej scény.