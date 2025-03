Móda REFRESHER: Pozri si TOP februárové outfity Sloveniek a Češiek z mrazivých ulíc aj z dubajskej púšte

11 najlepších siluet v podaní žien, pre ktoré móda nie je len hobby.

Slovenky a Češky, ktoré živia sociálne siete, nás už niekoľko rokov presviedčajú o svojom vycibrenom módnom vkuse. Perfektné outfity vytiahli do ulíc aj vo februári v mrazivých mínusových teplotách či v príjemnejších slnečných destináciách.

Vybrali sme TOP 10 outfitov z domáceho prostredia, v ktorých nájdeš inšpiráciu na najbližšie dni a týždne. Priprav sa na porciu trendy streetwearových kombinácií, elegancie, luxusu aj cenovo dostupnej módy.

Katarína Očovanová – @katarinaocovanova

Februárový zoznam TOP ženských outfitov v podaní Sloveniek a Češiek otvárame siluetou od influencerky Kataríny Očovanovej, ktorú v posledných mesiacoch veľmi obdivujeme.

Tentoraz si získala našu priazeň vďaka cool zimnému outfitu v tmavých prírodných odtieňoch, ktorý dokonale zvýrazňuje zvierací motív na sukni. Nadrozmerná páperová bunda s opaskom v páse je od módneho domu Prada a kabelka je z ateliéru Fine Furs, zatiaľ čo zvyšok vzhľadu tvoria basic kúsky z cenovo dostupných značiek.

Zdroj: Instagram/@katarinaocovanova

Karolína Chomisteková – @karolinachomistek

Inak ako chválou nemôžeme pokračovať ani pri pohľade na ďalší outfit, ktorý je prácou Karolíny Chomistekovej.

Bývalá víťazka súťaže Miss a úspešná influencerka vyšla do ulíc v tomto elegantnom vzhľade, ktorý je ako stvorený do kancelárie, ale aj na pracovné stretnutie. Čierna vrchná vrstva s netradičným zapínaním je od španielskej značky LAGANINI, zlatý náramok na zápästí je z ateliéru Tiffany & Co. a čierna kabelka je Hermès v cene nového auta.

Zdroj: Instagram/@karolinachomistek

Karolína – @karolinashawty

Hneď niekoľko horúcich pozdravov z Dubaja nám vo februári poslala Karolína Shawty, ktorá si príjemné počasie užívala v trendy outfitoch, napríklad aj v púšti.

Influencerka, ktorú v súčasnosti sleduje skoro 50-tisíc ľudí, má na fotografii nižšie oblečenú tmavomodrú denimovú súpravu so skrátenou bundou v boxy strihu od miestnej značky Nonna Collection, pod ktorou má basic čierny top bez ramienok. Ako doplnky zvolila výrazné červené kúsky v podobe slnečných okuliarov s hrubým rámom z dielní módneho domu ALAÏA a malej kabelky v tvare srdca.

Zdroj: Instagram/@karolinashawty

Petra Macková – @pepamack

Vkus Petry Mackovej je pre nás obrovským zdrojom inšpirácie už niekoľko rokov a s radosťou pozorujeme vývoj jej vkusu, štýlu a estetiky.

Vo februári nás slovenská influencerka so skoro 1 miliónom sledovateľov na Instagrame potešila týmto sofistikovaným outfitom, ktorý tvorila bielo-čierna prúžkovaná košeľa od značky Frame, biele džínsy v širokom strihu s čiernym koženým opaskom a pohodlná obuv v podobe flip-flop šľapiek. Skvelo vyzerá tiež kabelka z alternatívnej kože od značky Rylan v štýle populárnych modelov Bottega Veneta a tmavé slnečné okuliare.

Ak plánuješ dovolenku v teplom prostredí, inšpirovať sa môžeš aj teraz, inak si chvíľu počkáš.

Zdroj: Instagram/@pepamack

Andy Csinger – @andicsinger

Veľmi podobne vnímame aj druhú Slovenku, ktorá svojim obsahom prerazila aj v zahraničí, a to najprv v Austrálii (rovnako ako Petra, pozn. redakcie) a neskôr na juhu Talianska, kde žije v súčasnosti.

Andy Csinger má vo svojom módnom repertoári množstvo rôznych štýlov, avšak tento charakteristický športovo-mestský look máme v jej podaní najradšej. Na fotografii nižšie má oblečené skrátené čierne sako, pod ktorým má sivú mikinu s kapucňou z dielní módneho domu Gucci, klasické čierne legíny a biele kožené tenisky s logom Celine. Z produktového portfólia Celine je tiež čierna crossbody kabelka, zatiaľ čo slnečné okuliare sú Chanel.

Zdroj: Instagram/@andicsinger

Miroslava Dobiš – @fashionspy.sk

Po dlhšom čase je v našom zozname TOP outfitov v podaní Sloveniek a Češiek tiež Miroslava Dobiš, a to len z dôvodu, že takmer všetky svoje vzhľady pridáva na Instagram v podobe videí.

Vo februári však pridala aj fotografiu v tomto sofistikovanom outfite v hnedo-čiernej kombinácii, ktorá je presne podľa nášho gusta. Miroslava vyzerala fantasticky v mäkkom kožuchu od českej značky Foxy Furs, ktorý zladila s nadčasovými čiernymi nohavicami v zvonovom strihu, koženými čižmami a doplnkami v podobe kožených rukavíc a slnečných okuliarov s efektom mačacích očí.

Zdroj: Instagram/@fashionspy.sk

Karolína Mališová – @karolinamalisova

Zásahom priamo do čierneho je tiež tento svieži jarný outfit v podaní Karolíny Mališovej, ktorá stavila na overené modely a urobila dobre.

Influencerka so žiarivým úsmevom zladila motorkársku koženú bundu s patinou, pod ktorou mala oblečenú károvanú košeľu a basic biele tričko, so svetlomodrými džínsami v zvonovom strihu a teniskami Adidas Originals Samba z online obchodu Footshop. Ako doplnok zvolila kabelku cez rameno Gucci Ophidia s charakteristickým monogramom najznámejšieho talianskeho módneho domu.

Zdroj: Instagram/@karolinamalisova

Veronika Franková – @veruchick

10 bodov z 10 udeľujeme tiež českej influencerke a majiteľke značky Be Chick Veronike Frankovej, ktorá veľkú časť zimy trávi na Lanzarote, odkiaľ je aj fotografia nižšie.

Do miestnych ulíc vyšla v tomto originálnom outfite, keď zladila mäkkú vestu Be Chick s čiernymi zvonovými nohavicami od návrhára Tomáša Němca, tmavozelenými prešívanými mokasínami Chanel, kabelkou cez rameno Hermès a kovovými slnečnými okuliarmi Celine.

Zdroj: Instagram/@veruchick

Michaela Procházka – @wnb_mischa

Ako vyzerať štýlovo počas tehotenstva ti ukáže česká influencerka Michaela Procházka, ktorá si užívala prechádzku mestom v siluete s dokonalým béžovým kabátom.

Nadčasový kúsok, ktorý by nemal chýbať v žiadnom šatníku, doplnila o svetlohnedý rolák s rebrovanou štruktúrou, čierne legíny a snehule Moon Boot v bielom vyhotovení. Dobrou voľbou boli aj veľké slnečné okuliare s polopriehľadnými sklami, biela čiapka a kabelka Celine.

Zdroj: Instagram/@wnb_mischa

Ivana Mentlová – @ivanamentlova

Vyzerala niekedy návrhárka Ivana Mentlová v niečom zle? Pochybujeme o tom, pričom vo februári potvrdila svoju lásku k luxusnému minimalizmu, keď v uliciach Prahy predviedla tento dokonalý outfit.

Dlhý čierny kabát z vlastného ateliéru zladila s tmavohnedými zvonovými nohavicami, elegantnými teniskami od značky The Row za približne 1 500 eur, slnečnými okuliarmi s vintage estetikou Vehla a čiernou koženou kabelkou v oválnom tvare, ktorú tiež navrhli dvojičky Olsenové pod hlavičkou značky The Row za 1 500 eur.

Zdroj: Instagram/@ivanamentlova

Zuzana Nováková Stráská – @zuzanastraska

Posledný outfit v zozname patrí Zuzane Novákovej Stráskej, ktorá sa živí módou dlhé roky a je to vidieť na prvý pohľad. Influencerka na plný úväzok nás oslovila v jarnom outfite, ktorý tvorilo tmavohnedé sako s dvojradovým zapínaním od značky SourceUnknown, svetlomodré široké rifle Massimo Dutti, pohodlná čierna obuv SAMSØE SAMSØE a ikonická pretkávaná kabelka Bottega Veneta.