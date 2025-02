Kultová komédia Niekto to rád blond bude mať pokračovanie. Druhý diel vyjde po vyše dvoch dekádach

Pokračovanie potvrdil Marlon Wayans, ktorý spolu so svojím bratom Shawnom stojí aj za populárnou hororovou paródiou Scary Movie.

Hollywood sa neprestáva vracať k legendárnym filmom a kultové komédie nie sú výnimkou. Tentokrát sa dočkáme pokračovania ikonickej komédie Niekto to rád blond (White Chicks), ktorá už má viac ako 20 rokov – komédia vyšla v roku 2004.

Ako informuje Distractify, presný dátum premiéry White Chicks 2 zatiaľ nebol oznámený. Marlon Wayans však potvrdil, že projekt je v pláne. „Myslím, že je čas. Urobme Scary Movie 6 a potom sa pustíme do White Chicks 2.“

„Vzhľadom na to, že Scary Movie 6 je už vo výrobe a očakáva sa v júni 2026, White Chicks 2 by sa mohol dostať na plátna kín či streamovacie platformy už začiatkom roka 2027,“ dodal. Potvrdené zatiaľ nie je ani celkové oficiálne obsadenie vo filme. Čo je však isté, je to, že bratia Marlon a Shawn Wayans sa vrátia ako bohaté blondínky Tiffany a Brittany Wilson.

Film Niekto to rád blond je o dvoch agentoch FBI, ktorí dostanú za úlohu ochrániť bohaté dedičky Brittany a Tiffany pred únosom. Keď sa sestry odmietnu ukázať na verejnosti, agenti sa rozhodnú prezliecť za ne a predstierať, že sú ony. Vďaka parochniam, líčeniu a prevlekom sa infiltrujú do sveta prominentnej smotánky, kde musia zvládnuť večierky, rivalitu medzi dievčatami a nečakané situácie. Ich misia sa však komplikuje, keď im začína hroziť odhalenie a skutočný únosca sa dostáva do akcie. Film je plný absurdných komických situácií, ikonických hlášok a satiry. Napriek zmiešaným recenziám sa stal kultovou klasikou.